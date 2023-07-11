В Офісі Президента вважають, що Україна не отримає на саміті у Вільнюсі запрошення до вступу до НАТО. Радник ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна не стане членом НАТО, поки в країні йде війна.

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Україна не отримає запрошення від НАТО

Як сказав Подоляк, зі слів генсека НАТО Єнса Столтенберга стало зрозуміло, що Альянс запропонує Україні. Мовиться про зброю та гарантій безпеки на момент, поки Україна не є членом НАТО.

Це дипломатична складова, і переговори між 31 країною-членом НАТО будуть йти, навіть коли почнуться офіційні засідання. Це нормально, я не бачу в цьому ніякої проблеми. НАТО сьогодні визначається, хто воно, що це за військовий Альянс, з урахуванням того типу війни, в якому знаходиться Україна і Європа в цілому,

– сказав Подоляк.

Він наголосив, що Україна має чудове лобі в Альянсі, зокрема – це північна Європа. Мовиться не тільки про країни Балтії, а також Фінляндію та Швецію, "яка ще не є членом НАТО, але хоче за прискореною процедурою стати".

"Всі ці країни усвідомлюють наслідки половинчастих рішень і хочуть, щоб НАТО було абсолютно послідовним", – додав радник ОП.

Київ поглибить юридичну інтеграцію з НАТО

Подоляк зазначив, що Київ поглибить юридичну інтеграцію з НАТО в рамки Ради Україна – НАТО, "щоб Україна більше була інтегрована в прийняття рішень у рамках колективного органу".

Водночас радник ОП закликав бути прагматичним в оцінках шансів України стати членом НАТО. За його словами, Україна не може приєднатися до НАТО, поки в країні йде війна.

Натомість наша країна може отримати від Альянсу додаткові гарантії безпеки та підтримку у вигляді постачання зброї.

Поки йде війна, складно розраховувати, що країни захочуть отримати члена НАТО, за якого треба "вписатися" безпосередньо на полі бою. 5 стаття достатньо чітко говорить, що треба робити, якщо на одного з членів напали,

– підсумував він.

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