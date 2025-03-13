Америка фактично зрадила Україну та відкрито стала на бік нашого ворога Росії. Архітектором цього геополітичного перевзування є новий президент США та наймогутніша людина у світі – Дональд Трамп. Пояснити його дії важко, при цьому дехто пропонує дуже просту та логічну відповідь: Трамп – російський шпигун.

24 Канал намагається розібратися в конспірології та пропонує з'ясувати, наскільки ці версії логічні та звідки взагалі беруться.

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Як ще можна пояснити руйнівні дії Трампа

Людський розум так влаштований, що завжди намагається раціоналізувати незрозумілі події та знайти їм логічні або хоча б правдоподібні пояснення. Ця особливість супроводжує нас всю нашу історію і саме ній ми зобов’язані виникненню релігії та вірі в богів. У наш час вона також активно нам допомагає, намагаючись знайти відповіді на складні питання.

Одне з таких – що нині відбувається з наймогутнішою країною у світі та її лідером? Бо президент Дональд Трамп нині займається відвертим самознищенням і буквально на шаленій швидкості руйнує все, що вибудувала Америка у попередні століття. Лише за перші 50 днів свого правління він:

розсварився майже з усіма союзниками (крім Сальвадору та Аргентини, але зокрема й з НАТО та навіть Ізраїлем);

обвалив фондовий ринок і заклав бомбу сповільненої дії під найбільшу економіку світу найтупішими у світі митами;

розставив на ключові позиції максимально некомпетентних персонажів та почав руйнувати самі державні підвалини США як демократії та будувати в Америці свою версію фашизму;

створив власний культ особистості, примусивши весь державний апарат США ставати лизоблюдами;

зрадив Україну, яка веде війну проти Росії та власного знищення нею;

легалізував відносини з терористами ХАМАС, чим шокував навіть Ізраїль, який був готовий заради підтримки США навіть називати чорне білим на рівні ООН;

вивів з ізоляції російського диктатора Путіна, розпочав з ним сепаратні переговори за спинами Європи, приставши на ілюзорну обіцянку про розподіл сфер впливу між "великими державами".

Цей список можна продовжувати, бо це ж лише перші 50 днів при владі. Як написали на сайті Білого дому – "перемоги не завершуються" (The winning never stops). Це пряма цитата і вона звучить немов знущання над здоровим глуздом.



Скриншот з Х Білого дому

Але виникає питання – а чи не забагато "перемог" навіть для Трампа? Адже не може людина, навіть така, бути настільки самозакоханою і некомпетентною, не може все це робити просто так, тут має бути якийсь "хитрий план", якась "багатоходівочка". Бо як раціонально пояснити весь цей жах?

Погодьтеся, після ознайомлення зі списком "перемог" Трампа, версія, що він це все робить, тому що є агентом впливу ворога, вже не виглядає як конспірологія. Тим паче, що Дональд Трамп за своє довге та безтолкове життя був учасником стількох неоднозначних подій, що ніякої конспірології й не потрібно, а нині – після 50 днів на посту президента США – версія, що він російський шпигун, виглядає як найпростіше пояснення його дій та навіть дає їм логічне пояснення та певний лад. Бо тоді всі ці діяння Трампа бодай мали б сенс.

"Агент Краснов": звідки виникла версія, що Трамп – російський шпигун

Звідки взагалі взялася версія, що "Трамп – російський шпигун"? Історія тягнеться ще з 1980-х, коли молодий і перспективний нью-йоркський девелопер зачастив до "Імперії зла" – так СРСР офіційно проголосив президент США Рональд Рейган.

Саме фото Трампа з красунею-дружиною Іваною (колишньою громадянкою комуністичної Чехословаччини) на Червоній площі в Москві й дають старт численним теоріям.



Дональд Трамп з дружиною Іванкою в Москві / Фото росЗМІ

Про цю версію після раптового прояву любові Трампа до Путіна нагадав колишній голова Комітету національної безпеки Казахстану Альнур Мусаєв, який наприкінці 80-х працював у Москві й нібито мав доступ до відповідної інформації.

Він стверджує, що радянська спецслужба КДБ (Комітет держбезпеки – 24 Канал) завербувала Дональда Трампа в 1987 році та присвоїла йому оперативний псевдонім "Краснов".

У 1987 році я служив у 6 Управлінні КДБ СРСР у Москві. Найбільш важливим напрямом роботи 6-го Управління було вербування бізнесменів капіталістичних країн. Саме того року нашим Управлінням, під псевдонімом "Краснов", був завербований 40-річний бізнесмен зі США Дональд Трамп,

– написав Мусаєв 20 лютого 2025 року у себе в Facebook.

Тобто КДБ міг завербувати Трампа як "консерву" на виріст за схемою "аби було". Такому підходу дивуватися не варто – це доволі стандартна схема роботи радянських спецслужб. Про необхідність стеження і вербування гостей з "капстран" (капіталістичних країн – 24 Канал) прямо говорять методички КДБ тих часів. Зокрема, про це йдеться у розсекреченому підручнику Червонопрапорного інституту КДБ СРСР "Політична розвідка з території СРСР".

Тобто за Трампом абсолютно точно велося стеження в Росії, він був у розробці, його "ленінський номер" у готелі "Національ" з видом на Кремль гарантовано прослуховувався, а в його оточенні гарантовано були агенти КДБ. Вони точно звітували про свою роботу і цілком вірогідно, що могли написати, що завербували Трампа, навіть якщо він про це й не здогадувався. А значить – дати йому й оперативний псевдонім, можливо, навіть "Краснов".

Цікаво! В приблизно той же час КДБ у Норвегії намагалося завербувати молодого і перспективного політика Єнса Столтенберга, майбутнього прем'єра країни та генсека НАТО. Сам він про це згадує з іронією, але факту активної роботи спецслужб це не скасовує.

Доведеним фактом є робота на СРСР відомого американського багатія Арманда Гаммера (знаменитий голлівудський актор Армі Гаммер – його правнук і, до речі, його назвали на честь прадіда). Той особливо не ховався та навіть отримав від ЗМІ прізвисько "обраний капіталіст Леніна". Він, починаючи з 1920-х, багато десятиліть фактично був бізнесовим контрагентом російських комуністів у США, отримуючи від росіян шалені преференції та заробляючи на цьому мільйони.

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"Російське досьє" Трампа і "консерва"

За іншою версією, вербування Трампа росіянами відбулося вже в часи, коли КДБ не було, але були КДБшники. Про цю версію почали активно говорити під час виборчої кампанії 2016 року та після перемоги Трампа. У 2017-му з'явилася доповідь, підготовлена колишнім співробітником британської розвідки МІ-6 Крістофером Стілом. Також вона відома як "російське досьє" – читайте детальніше на The Washington Post.

Основа доповіді Стіла – анонімні джерела, реальність яких ніколи офіційно не була підтверджена. Це ставить правдивість під сумнів. З іншого боку, нині більшість провідних ЗМІ світу друкують своїх матеріалів з посиланням виключно на анонімів і не мають із цим жодних проблем.

Там подані пікантні факти перебування Трампа в Росії, зокрема відео оргії в московському готелі в номері, де зупинявся Обама з дружиною, за участі Трампа та місцевих повій. Досьє Стіла було за часів президентства Трампа офіційно спростовано, але стало такою собі "міською легендою".

При цьому, знаючи вдачу Трампа, який платив порнозіркам за перелюб (офіційно доведено судом факт роману зі Стормі Деніелс, а також огидні подробиці) та методи роботи російських спецслужб ("полювання на живця" з наступним формуванням "папки" з компроматом), не повірити, що це дійсно могло бути, важко. Принаймні в це вірить музикант Moby, про що багато разів заявляв публічно.

Аналізом і доказом того, що Дональд Трамп є російським шпигуном, займається американський публіцист Крейг Ангер (Craig Unger). Він видав декілька книг у жанрі true crime, присвячених цій історії: Дім Трампа, дім Путіна: Нерозказана історія Дональда Трампа і російської мафії (2018) та "Американський компромат" (2021). Крім цього, він присвятив темі декілька статей у провідних виданнях світу, а також розповів про результати своєї роботи в інтерв’ю VOX.

Щоправда, деякі джерела Ангера залишають бажати кращого. Але так буває, коли починаєш копирсатися в брудній білизні. Бо інших джерел там просто не буває.

Одне з джерел Ангера – це популярний нині блогер Юрій Швець. Це реальний агент КДБ – у 1980-х він працював під прикриттям радянського журналіста у Вашингтоні, але нібито був перевербований ФБР, у 1993 році він переїхав до США та отримав американське громадянство. При цьому зв'язків з Росією не полишив і працював на російського олігарха Бориса Березовського, зокрема партнером Олександра Литвиненка, вбитого в Лондоні у 2006 році агентами ФСБ за допомогою полонію.

Останній факт створив Швецю ореол борця проти режиму й надав йому трибуну у вигляді провідних ЗМІ світу. Той почав сипати сенсаційними викриттями про Росію та Путіна, щоразу підвищуючи градус. Але за кілька років всі втомилися від режиму "постійних сенсацій" і перевели пана Швеця в режим "білого шуму", звідки він подекуди виринає з черговою неймовірною історією, в яку неможливо повірити, але про яку неможливо мовчати. Історії про Трампа – якраз з цього числа. Вірити в них чи ні – справа персональна, втім, і там є чимало фактів (більшість правдивих), що, так би мовити, дають підстави для висновків.

У книзі "Американський компромат" Ангер переповідає історії Швеця та вказує, що Трамп вперше потрапив у поле зоре КДБ ще наприкінці 1970-х , коли одружився з моделлю Іваною Зельнічковою з Чехословаччини. У 1979 році чехословацька Служба держбезпеки стежила за Іваною вдома, а також викликала на допит тестя Трампа – Мілоша, який був звичайним інженером. При цьому сам Трамп нібито став об'єктом шпигунської операції, яку проводила чехословацька розвідка у співпраці з КДБ.

, коли одружився з моделлю Іваною Зельнічковою з Чехословаччини. У 1979 році чехословацька Служба держбезпеки стежила за Іваною вдома, а також викликала на допит тестя Трампа – Мілоша, який був звичайним інженером. При цьому сам Трамп нібито став об'єктом шпигунської операції, яку проводила чехословацька розвідка у співпраці з КДБ. На початку 1980-х Трамп відкрив свій перший великий об'єкт нерухомості – готель Grand Hyatt New York. Підрядником Дональда був радянський емігрант Семен (Сем) Кіслін – той тримав магазин електроніки Joy-Lud на П'ятій авеню і в нього Трамп придбав 200 телевізорів для свого готелю.

За словами Швеця, магазин Joy-Lud був прикриттям КДБ і Сем Кіслін був таємним агентом радянської спецслужби, який провів початкове вербування Трампа під прикриттям "угоди з телевізорами". Про цю історію також писало видання Guardian, яке звернулося за підтвердженням до Кісліна, але той категорично заперечив, що мав стосунки з КДБ.



Сем Кіслін – давній друг особистого адвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані / Скриншот з відео

У книзі "Дім Трампа, дім Путіна" Агнер розповідає про інший епізод, який мав місце в 1984 році. Тоді російський мафіозі з орбіти відомого гангстера російської мафії в США Семена Могілевича, на ім'я Давид Богатін, зустрівся з Трампом, щоб купити в його Трамп-тауер 5 квартир за 6 мільйонів доларів. Згодом ці квартири були конфісковані урядом, який стверджував, що вони використовувалися для відмивання грошей для російської мафії.

Отже, Трамп міг брати участь у сірих схемах з відмивання грошей мафії. За словами Агнера, він задокументував близько 1300 подібних угод Трампа з російськими мафіозі, тобто це не поодинокі випадки, а ціла корупційна схема.

Приголомшливо, що можна дізнатися з відкритих джерел. Я не їздив до Росії. У мене було джерело, яке підказало мені ім'я Семена Могилевича, одного з найвищих босів російської мафії, про якого я ніколи раніше не чув. Це привело мене до бази даних в Інтернеті, яка розкривала власність на будинки в штаті Нью-Йорк – купівлі та продажі. І я пішов до власності Трампа, і щоразу, коли я знаходив російське ім'я, я досліджував його, і це було приголомшливо. Я часто брав їхні прізвища, вводив у Google "Могилевич" і це було схоже на те, що я зривав джекпот на ігровому автоматі, раз за разом, раз за разом. Була незліченна кількість людей, яких звинувачували у відмиванні грошей або яких застрелили на Шостій авеню, і був просто величезний відсоток тих, хто, здавалося, мав кримінальне минуле, і це мене трохи підштовхнуло до роботи. У мене також була чудова наукова асистентка, яка розмовляла російською мовою, вона виросла в Брукліні, вона була дуже корисною і допомогла мені подолати мовний бар'єр,

– Крейг Агнер в інтерв'ю VOX 2018 року пояснює методику свого пошуку та відкриттів.

Іншим прикладом співпраці з російською мафією Агнер називає історію початку 2000-х. Трамп, нагадаємо, є одним із небагатьох бізнесменів в історії, в якого збанкрутувало казино "Тадж-Махал" в Атлантік-Сіті. Це не жарт, а реальний факт, і він отримав боргів на 4 мільярди доларів. Погасити їх Трампу допомогла "мутна" фірма Bayrock, яка мала офіс на 24-му поверсі Трамп-тауер у Нью-Йорку та дуже сумнівну репутацію.

За словами журналіста, очолював Bayrock – Тевфік Аріф, а виконавчим директором був Фелікс Сатер, хлопець з численними зв'язками з російськими олігархами та російською розвідкою. У 2005 році Bayrock стала партнером Трампа та запропонувала йому буквально нічого більше не робити в обмін на право використовувати його ім’я за роялті в 18 – 25%.



Тобто було створено систему франшиз у нерухомості під ім’ям Трампа, якими номінально керувала Trump Organization, натомість реальними власниками були "мутні тіпи" з російським бекграундом.

При цьому Агнер уникає того, щоб називати Трампа "російським агентом", а надає перевагу "російський актив", натякаючи, що "геніальний бізнесмен" ні про що не здогадується, а росіяни використовують його втемну.

Дмітрій Риболовлєв. Історія з продажем маєтку росіянам

Ще один потенційно важливий епізод, коли Трампа могли завербувати росіяни, мав місце у 2008-му році. Тоді російський олігарх і резидент Монако Дмітрій Риболовлєв купив у Трампа маєток у Палм-Біч (Флорида) за ціною, що була значно більшою за реальну: 95 мільйонів доларів замість 40 мільйонів, за які Трамп придбав його кількома роками раніше.

Нагадаємо, що час купівлі припав на потужну іпотечну кризу в США, тому ця угода дійсно виглядає як надмірна переплата, яку дуже складно пояснити інакше, ніж послугою.

Цим росіянин врятував Трампа від чергового банкрутства і суттєво збагатив, а ще, схоже, остаточно переконав в тому, що Трамп – геній угод. Щоправда, у "вигідної угоди" був й інший бік, бо це "угода з дияволом" – і Трамп став боржником ФСБ (нова назва КДБ – 24 Канал), адже всім відомо, що ніяких олігархів в Росії не існує, а є лише призначені "тримачі активів".

З огляду на це присутність пана чи то пак товариша Риболовлєва на сепаратних переговорах з американцями в Ер-Ріяді 18 лютого 2025 року вже не виглядає як випадковість, чи не так?



Дмітрій Риболовлєв засвітився під час зустрічі росіян і американців у Саудівській Аравії / Фото росЗМІ

Геніальна інвестиція

У 1987 році, Трамп та Івана вперше відвідали Москву і Ленінград на запрошення радянського посла в США Юрія Дубініна. Цей епізод, до речі, Трамп описав у своїй книзі "Мистецтво укладання угод":

Ця ідея (відвідин СРСР – 24 Канал) народилася після ділового обіду, який давав великий бізнесмен Леонард Лаудер, син блискучої Есті Лаудер. Моїм сусідом за столом був посол СРСР в Америці Юрій Дубінін. Виявилося, що його донька читала і багато знає про Трамп-тауер. Слово за словом виникла ідея ділового співробітництва.

А ось як згадувала той епізод сама донька посла СРСР Наталія у 2016 році в інтерв’ю газеті під назвою, яка говорить сама за себе, – "Московський комсомолець":

Батько прекрасно володів англійською, був геніальним майстром ведення переговорів. Крім того, у нього була абсолютно безпосередня посмішка, якою він щедро нагородив Трампа. Юрій Володимирович сказав: "Перше, що я побачив у місті, – це Ваш Тауер". Трамп одразу розтанув. Він людина емоційна, десь імпульсивна. Йому потрібне визнання і, зрозуміло, йому подобається, коли він його отримує. На нього візит батька подіяв як мед на бджолу.

На згадку про візит подружжя Трампів до СРСР є численні фото та відео. За словами Швеця, під час візиту до СРСР агенти КДБ буквально не відходили від подружжя, усіляко лестили й намагалися закинути ідею, що Трампу неодмінно треба йти у велику політику.

Після повернення до США у вересні 1987-го Трамп придбав за 100 000 доларів цілі сторінки у Washington Post, New York Times і Boston Globe, де розмістив свій відкритий лист до американського народу. На диво, він повторює все те, що робить Трамп зараз. А саме – закликає зруйнувати НАТО та полюбити росіян.

У тому листі Трамп пояснював, "чому Америка має припинити оплачувати оборону країн, які можуть заплатити за свою оборону самі". Тоді експерти припускали, що цей лист міг бути пробним каменем для майбутньої президентської кампанії Трампа. Але цього не сталося – історія пішла іншим шляхом. На виборах в листопаді 1988 року переміг Джордж Буш-старший, який завершив справу Рейгана та добив Радянський Союз. А Трамп, як і належить "консерві", продовжив чекати свого часу.

Нині, знаючи, що сталося, а також те надзвичайне значення, яке Трамп надає тому факту, що колись Путін назвав його "генієм", легко провести пряму лінію між нашим часом і 1987-м роком. Утім, навряд це так працює. Бо виходить, що КДБ змогли провести "багатоходівочку" з відкладеним на 30+ років ефектом, але не змогли передбачити розвал СРСР.

З іншого боку, ніщо не заважає припускати, що таких "консерв" у КДБ було чимало, просто одна з них таки дочекалася свого часу та зірвала джек-пот.

***

То виходить, що Трамп – російський шпигун? Не обов'язково, бо прямих доказів цього не існує, хоча, було б цікаво уявити, як вони можуть виглядати. Ми маємо заяви кількох колишніх агентів КДБ (які не бувають колишніми), факт знайомства та оборудок Трампа з "дивними" росіянами та навіть задокументований продаж маєтку за не ринковою ціною, маємо врешті огидні пікантні відео, які могли бути компроматом на американця, а також неприховану радість росіян від перемоги Трампа у 2016-му році.

Але найголовнішими доказами проти Трампа є його нинішні дії – огидне "облизування" Путіна та не менш огидна зрада союзників. Скласти з усього цього набору слово ВІЧНІСТЬ ніяк не виходить. Утім, висновки мають зробити не ми, а американці, а вони поставили себе в дуже непросте становище:

або визнати, що вони обрали на президента агента впливу Росії, ніби повторюючи сценарій фільму "Маньчжурський кандидат";

або визнати, що президентом найвеличнішої країни обрано хвору людину з комплексом Герострата, яка взялася будувати в США свій варіант фашизму просто так, на власний розсуд, а всі інші провали – лише побічні ефекти на шляху до цієї мети.

Обидва варіанти погані й звучать як діагноз Америці, але інших просто не існує.