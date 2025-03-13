Америка фактически предала Украину и открыто стала на сторону нашего врага России. Архитектором этого геополитического переустройства является новый президент США и самый могущественный человек в мире – Дональд Трамп. Объяснить его действия трудно, при этом некоторые предлагают очень простой и логичный ответ: Трамп – российский шпион.

24 Канал пытается разобраться в конспирологии и предлагает выяснить, насколько эти версии логичны и откуда вообще берутся.

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Как еще можно объяснить разрушительные действия Трампа

Человеческий разум так устроен, что всегда пытается рационализировать непонятные события и найти им логические или хотя бы правдоподобные объяснения. Эта особенность сопровождает нас всю нашу историю и именно ей мы обязаны возникновению религии и вере в богов. В наше время она также активно нам помогает, пытаясь найти ответы на сложные вопросы.

Один из таких – что сейчас происходит с самой могущественной страной в мире и ее лидером? Потому что президент Дональд Трамп сейчас занимается откровенным самоуничтожением и буквально на бешеной скорости разрушает все, что выстроила Америка в предыдущие века. Только за первые 50 дней своего правления он:

рассорился почти со всеми союзниками (кроме Сальвадора и Аргентины, но включая НАТО и даже Израилем);

обрушил фондовый рынок и заложил бомбу замедленного действия под крупнейшую экономику мира самыми тупыми в мире пошлинами;

расставил на ключевые позиции максимально некомпетентных персонажей и начал разрушать сами государственные устои США как демократии и строить в Америке свои версию фашизма;

создал собственный культ личности, заставив весь государственный аппарат США становиться лизоблюдами;

предал Украину, которая ведет войну против России и собственного уничтожения ею;

легализовал отношения с террористами ХАМАС, чем шокировал даже Израиль, который был готов ради поддержки США даже называть черное белым на уровне ООН;

вывел из изоляции российского диктатора Путина, начал с ним сепаратные переговоры за спинами Европы, пристав на иллюзорное обещание о разделе сфер влияния между "великими державами".

Этот список можно продолжать, потому что это же только первые 50 дней у власти. Как написали на сайте Белого дома – "победы не завершаются" (The winning never stops). Это прямая цитата и она звучит словно издевательство над здравым смыслом.



Скриншот с Х Белого дома

Но возникает вопрос – а не много ли "побед" даже для Трампа? Ведь не может человек, даже такой, быть настолько самовлюбленным и некомпетентным, не может все это делать просто так, здесь должен быть какой-то "хитрый план", какая-то "многоходовочка". Ибо как рационально объяснить весь этот ужас?

Согласитесь, после ознакомления со списком "побед" Трампа, версия, что он это все делает, потому что является агентом влияния врага, уже не выглядит как конспирология. Тем более, что Дональд Трамп за свою долгую и бестолковую жизнь был участником стольких неоднозначных событий, что никакой конспирологии и не нужно, а сейчас – после 50 дней на посту президента США – версия, что он российский шпион, выглядит как самое простое объяснение его действий и даже дает им логическое объяснение и определенный порядок. Потому что тогда все эти деяния Трампа по крайней мере имели бы смысл.

"Агент Краснов": откуда возникла версия, что Трамп – российский шпион

Откуда вообще взялась версия, что "Трамп – российский шпион"? История тянется еще с 1980-х, когда молодой и перспективный нью-йоркский девелопер зачастил в "Империю зла" – так СССР официально провозгласил президент США Рональд Рейган.

Именно фото Трампа с красавицей-женой Иваной (бывшей гражданкой коммунистической Чехословакии) на Красной площади в Москве и дают старт многочисленным теориям.



Дональд Трамп с женой Иванкой в Москве / Фото росСМИ

Об этой версии после внезапного проявления любви Трампа к Путину напомнил бывший председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Альнур Мусаев, который в конце 80-х работал в Москве и якобы имел доступ к соответствующей информации.

Он утверждает, что советская спецслужба КГБ (Комитет госбезопасности – 24 Канал) завербовала Дональда Трампа в 1987 году и присвоила ему оперативный псевдоним "Краснов".

В 1987 году я служил в 6 Управлении КГБ СССР в Москве. Наиболее важным направлением работы 6-го Управления была вербовка бизнесменов капиталистических стран. Именно в том году нашим Управлением, под псевдонимом "Краснов", был завербован 40-летний бизнесмен из США Дональд Трамп,

– написал Мусаев 20 февраля 2025 года у себя в Facebook.

То есть КГБ мог завербовать Трампа как "консерву" на вырост по схеме "лишь бы было". Такому подходу удивляться не стоит – это довольно стандартная схема работы советских спецслужб. О необходимости слежки и вербовки гостей из "капстран" (капиталистических стран – 24 Канал) прямо говорят методички КГБ тех времен. В частности, об этом говорится в рассекреченном учебнике Краснознаменного института КГБ СССР "Политическая разведка с территории СССР".

То есть за Трампом абсолютно точно велась слежка в России, он был в разработке, его "ленинский номер" в гостинице "Националь" с видом на Кремль гарантированно прослушивался, а в его окружении гарантированно были агенты КГБ. Они точно отчитывались о своей работе и вполне вероятно, что могли написать, что завербовали Трампа, даже если он об этом и не догадывался. А значит – дать ему и оперативный псевдоним, возможно, даже "Краснов".

Интересно! В примерно то же время КГБ в Норвегии пыталось завербовать молодого и перспективного политика Йенса Столтенберга, будущего премьера страны и генсека НАТО. Сам он об этом вспоминает с иронией, но факта активной работы спецслужб это не отменяет.

Доказанным фактом является работа на СССР известного американского богача Арманда Хаммера (знаменитый голливудский актер Арми Хаммер – его правнук и, кстати, его назвали в честь прадеда). Тот особо не прятался и даже получил от СМИ прозвище "избранный капиталист Ленина". Он, начиная с 1920-х, много десятилетий фактически был деловым контрагентом российских коммунистов в США, получая от россиян огромные преференции и зарабатывая на этом миллионы.

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"Российское досье" Трампа и "консерва"

По другой версии, вербовка Трампа россиянами состоялась уже во времена, когда КГБ не было, но были КГБшники. Об этой версии начали активно говорить во время избирательной кампании 2016 года и после победы Трампа. В 2017-м появился доклад, подготовленный бывшим сотрудником британской разведки МИ-6 Кристофером Стилом. Также он известен как "российское досье" – читайте подробнее на The Washington Post.

Основа доклада Стила – анонимные источники, реальность которых никогда официально не была подтверждена. Это ставит правдивость под сомнение. С другой стороны, сейчас большинство ведущих СМИ мира печатают свои материалы со ссылкой исключительно на анонимов и не имеют с этим никаких проблем.

Там представлены пикантные факты пребывания Трампа в России, включая видео оргии в московском отеле в номере, где останавливался Обама с женой, с участием Трампа и местных проституток. Досье Стила было во времена президентства Трампа официально опровергнуто, но стало некой "городской легендой".

При этом, зная нрав Трампа, который платил порнозвездам за прелюбодеяние (официально доказан судом факт романа со Сторми Дэниелс, а также отвратительные подробности) и методы работы российских спецслужб ("охота на живца" с последующим формированием "папки" с компроматом), не поверить, что это действительно могло быть, трудно. По крайней мере в это верит музыкант Moby, о чем много раз заявлял публично.

Анализом и доказательством того, что Дональд Трамп является российским шпионом, занимается американский публицист Крейг Ангер (Craig Unger). Он издал несколько книг в жанре true crime, посвященных этой истории: Дом Трампа, дом Путина: Нерассказанная история Дональда Трампа и российской мафии (2018) и "Американский компромат" (2021). Кроме этого, он посвятил теме несколько статей в ведущих изданиях мира, а также рассказал о результатах своей работы в интервью VOX.

Правда, некоторые источники Ангера оставляют желать лучшего. Но так бывает, когда начинаешь копаться в грязном белье. Потому что других источников там просто не бывает.

Один из источников Ангера – это популярный ныне блогер Юрий Швец. Это реальный агент КГБ – в 1980-х он работал под прикрытием советского журналиста в Вашингтоне, но якобы был перевербован ФБР, в 1993 году он переехал в США и получил американское гражданство. При этом связей с Россией не оставил и работал на российского олигарха Бориса Березовского, в частности партнером Александра Литвиненко, убитого в Лондоне в 2006 году агентами ФСБ с помощью полония.

Последний факт создал Швецу ореол борца против режима и предоставил ему трибуну в виде ведущих СМИ мира. Тот начал сыпать сенсационными разоблачениями о России и Путине, каждый раз повышая градус. Но за несколько лет все устали от режима "постоянных сенсаций" и перевели господина Швеца в режим "белого шума", откуда он иногда выныривает с очередной невероятной историей, в которую невозможно поверить, но о которой невозможно молчать. Истории о Трампе – как раз из этого числа. Верить в них или нет – дело персональное, впрочем, и там есть немало фактов (большинство достоверных), что, так сказать, дают основания для выводов.

В книге "Американский компромат" Ангер рассказывает истории Швеца и указывает, что Трамп впервые попал в поле зрения КГБ еще в конце 1970-х , когда женился на модели Иване Зельничковой из Чехословакии. В 1979 году чехословацкая Служба госбезопасности следила за Иваной дома, а также вызвала на допрос тестя Трампа – Милоша, который был обычным инженером. При этом сам Трамп якобы стал объектом шпионской операции, которую проводила чехословацкая разведка в сотрудничестве с КГБ.

, когда женился на модели Иване Зельничковой из Чехословакии. В 1979 году чехословацкая Служба госбезопасности следила за Иваной дома, а также вызвала на допрос тестя Трампа – Милоша, который был обычным инженером. При этом сам Трамп якобы стал объектом шпионской операции, которую проводила чехословацкая разведка в сотрудничестве с КГБ. В начале 1980-х Трамп открыл свой первый крупный объект недвижимости – отель Grand Hyatt New York. Подрядчиком Дональда был советский эмигрант Семен (Сэм) Кислин – тот держал магазин электроники Joy-Lud на Пятой авеню и у него Трамп приобрел 200 телевизоров для своего отеля.

По словам Швеца, магазин Joy-Lud был прикрытием КГБ и Сэм Кислин был тайным агентом советской спецслужбы, который провел первоначальную вербовку Трампа под прикрытием "сделки с телевизорами". Об этой истории также писало издание Guardian, которое обратилось за подтверждением к Кислину, но тот категорически отрицал, что имел отношения с КГБ.



Сэм Кислин – давний друг личного адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани / Скриншот из видео

В книге "Дом Трампа, дом Путина" Агнер рассказывает о другом эпизоде, который имел место в 1984 году. Тогда российский мафиози из орбиты известного гангстера российской мафии в США Семена Могилевича, по имени Давид Богатин, встретился с Трампом, чтобы купить в его Трамп-тауэр 5 квартир за 6 миллионов долларов. Впоследствии эти квартиры были конфискованы правительством, которое утверждало, что они использовались для отмывания денег для российской мафии.

Таким образом, Трамп мог участвовать в серых схемах по отмыванию денег мафии. По словам Агнера, он задокументировал около 1300 подобных сделок Трампа с российскими мафиози, то есть это не единичные случаи, а целая коррупционная схема.

Потрясающе, что можно узнать из открытых источников. Я не ездил в Россию. У меня был источник, который подсказал мне имя Семена Могилевича, одного из самых высоких боссов российской мафии, о котором я никогда раньше не слышал. Это привело меня к базе данных в Интернете, которая раскрывала собственность на дома в штате Нью-Йорк – покупки и продажи. И я пошел к собственности Трампа, и каждый раз, когда я находил российское имя, я исследовал его, и это было потрясающе. Я часто брал их фамилии, вводил в Google "Могилевич" и это было похоже на то, что я срывал джекпот на игровом автомате, раз за разом, раз за разом. Было бесчисленное количество людей, которых обвиняли в отмывании денег или которых застрелили на Шестой авеню, и был просто огромный процент тех, кто, казалось, имел криминальное прошлое, и это меня немного подтолкнуло к работе. У меня также была замечательная научная ассистентка, которая говорила на русском языке, она выросла в Бруклине, она была очень полезной и помогла мне преодолеть языковой барьер,

– Крейг Агнер в интервью VOX 2018 года объясняет методику своего поиска и открытий.

Другим примером сотрудничества с российской мафией Агнер называет историю начала 2000-х. Трамп, напомним, является одним из немногих бизнесменов в истории, у которого обанкротилось казино "Тадж-Махал" в Атлантик-Сити. Это не шутка, а реальный факт, и он получил долгов на 4 миллиарда долларов. Погасить их Трампу помогла "мутная" фирма Bayrock, у которой был офис на 24-м этаже Трамп-тауэр в Нью-Йорке и очень сомнительная репутация.

По словам журналиста, возглавлял Bayrock – Тевфик Ариф, а исполнительным директором был Феликс Сатер, парень с многочисленными связями с российскими олигархами и российской разведкой. В 2005 году Bayrock стала партнером Трампа и предложила ему буквально ничего больше не делать в обмен на право использовать его имя за роялти в 18 – 25%.



То есть была создана система франшиз в недвижимости под именем Трампа, которыми номинально руководила Trump Organization, а вот реальными владельцами были "мутные типы" с русским бэкграундом.

При этом Агнер избегает того, чтобы называть Трампа "российским агентом", а предпочитает "российский актив", намекая, что "гениальный бизнесмен" ни о чем не догадывается, а россияне используют его втемную.

Дмитрий Рыболовлев. История с продажей имения россиянам

Еще один потенциально ключевой эпизод, когда Трампа могли завербовать россияне, имел место в 2008-м году. Тогда российский олигарх и резидент Монако Дмитрий Рыболовлев купил у Трампа имение в Палм-Бич (Флорида) по цене, которая была значительно больше реальной: 95 миллионов долларов вместо 40 миллионов, за которые Трамп приобрел его несколькими годами ранее.

Напомним, что время покупки пришлось на мощный ипотечный кризис в США, поэтому эта сделка действительно выглядит как чрезмерная переплата, которую очень сложно объяснить иначе, чем услугой.

Этим россиянин спас Трампа от очередного банкротства и существенно обогатил, а еще, похоже, окончательно убедил в том, что Трамп – гений сделок. Правда, у "выгодной сделки" была и другая сторона, потому что это "сделка с дьяволом" – и Трамп стал должником ФСБ (новое название КГБ – 24 Канал), ведь всем известно, что никаких олигархов в России не существует, а есть только назначенные "держатели активов".

Учитывая это, присутствие господина или же товарища Рыболовлева на сепаратных переговорах с американцами в Эр-Рияде 18 февраля 2025 года уже не выглядит как случайность, не так ли?



Дмитрий Рыболовлев засветился во время встречи россиян и американцев в Саудовской Аравии / Фото росСМИ

Гениальная инвестиция

В 1987 году, Трамп и Ивана впервые посетили Москву и Ленинград по приглашению советского посла в США Юрия Дубинина. Этот эпизод, кстати, Трамп описал в своей книге "Искусство заключения сделок":

Эта идея (посещения СССР – 24 Канал) родилась после делового обеда, который давал великий бизнесмен Леонард Лаудер, сын блестящей Эсти Лаудер. Моим соседом за столом был посол СССР в Америке Юрий Дубинин. Оказалось, что его дочь читала и много знает о Трамп-тауэр. Слово за слово возникла идея делового сотрудничества.

А вот как вспоминала тот эпизод сама дочь посла СССР Наталья в 2016 году в интервью газете под названием, которое говорит само за себя, – "Московский комсомолец":

Отец прекрасно владел английским, был гениальным мастером ведения переговоров. Кроме того, у него была абсолютно непосредственная улыбка, которой он щедро наградил Трампа. Юрий Владимирович сказал: "Первое, что я увидел в городе, – это Ваш Тауэр". Трамп сразу растаял. Он человек эмоциональный, где-то импульсивный. Ему нужно признание и, понятно, ему нравится, когда он его получает. На него визит отца подействовал как мед на пчелу.

В память о визите супругов Трампов в СССР есть многочисленные фото и видео. По словам Швеца, во время визита в СССР агенты КГБ буквально не отходили от супругов, всячески льстили и пытались забросить идею, что Трампу непременно надо идти в большую политику.

После возвращения в США в сентябре 1987-го Трамп приобрел за 100 000 долларов целые страницы в Washington Post, New York Times и Boston Globe, где разместил свое открытое письмо к американскому народу. На удивление, оно повторяет все то, что делает Трамп сейчас. А именно – призывает разрушить НАТО и полюбить россиян.

В том письме Трамп объяснял, "почему Америка должна прекратить оплачивать оборону стран, которые могут заплатить за свою оборону сами". Тогда эксперты предполагали, что это письмо могло быть пробным камнем для будущей президентской кампании Трампа. Но этого не произошло – история пошла другим путем. На выборах в ноябре 1988 года победил Джордж Буш-старший, который завершил дело Рейгана и добил Советский Союз. А Трамп, как и положено "консерве", продолжил ждать своего часа.

Сегодня, зная, что произошло, а также то чрезвычайное значение, которое Трамп придает тому факту, что когда-то Путин назвал его "гением", легко провести прямую линию между нашим временем и 1987-м годом. Впрочем, вряд ли это так работает. Потому что получается, что КГБ смогли провести "многоходовочку" с отложенным на 30+ лет эффектом, но не смогли предсказать развал СССР.

С другой стороны, ничто не мешает предполагать, что таких "консерв" в КГБ было немало, просто одна из них все-таки дождалась своего времени и сорвала джекпот.

***

То получается, что Трамп – российский шпион? Не обязательно, потому что прямых доказательств этого не существует, хотя, было бы интересно представить, как они могут выглядеть. Мы имеем заявления нескольких бывших агентов КГБ (которые не бывают бывшими), факт знакомства и сделок Трампа со "странными" россиянами и даже задокументированную продажу имения по не рыночной цене, имеем наконец отвратительные пикантные видео, которые могли быть компроматом на американца, а также нескрываемую радость россиян от победы Трампа в 2016-м году.

Но главными доказательствами против Трампа являются его нынешние действия – отвратительное "облизывание" Путина и не менее отвратительное предательство союзников. Составить из всего этого набора слово ВЕЧНОСТЬ никак не получается. Впрочем, выводы должны сделать не мы, а американцы, а они поставили себя в очень непростое положение:

либо признать, что они выбрали на президента агента влияния России, будто повторяя сценарий фильма "Маньчжурский кандидат";

либо признать, что президентом величайшей страны избран больной человек с комплексом Герострата, который взялся строить в США свой вариант фашизма просто так, по собственному усмотрению, а все остальные провалы – лишь побочные эффекты на пути к этой цели.

Оба варианта плохие и звучат как диагноз Америке, но других просто не существует.