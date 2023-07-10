Про досягнення консенсусу між союзниками НАТО повідомили у Міністерстві закордонних справ. У відомстві зазначили, що Україні не знадобиться ПДЧ, щоб вступити до Альянсу.

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Це скоротить шлях України до НАТО

На цьому наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зазначив, що досягнути консенсусу вдалося після інтенсивних переговорів.

Я вітаю це довгоочікуване рішення, яке скорочує наш шлях до НАТО. Це також найкращий момент, щоб прояснити запрошення Україні стати членом,

– зазначив він.

Вступ України до НАТО: останні новини

Почнімо з того, що 11 – 12 липня у Вільнюсі пройде саміт НАТО. Зараз ключова група країн-членів Альянсу займається підготовкою проєкту декларації про гарантії безпеки для нашої держави. Як зазначили журналісти, вони діятимуть доти, поки Україна не стане членом НАТО.

Тим часом президент США Джо Байден заявив, що Україна не готова вступати до Північноатлантичного альянсу. Ба більше, він наголосив, що для цього спочатку має закінчитися війна. Втім, колишній представник Держдепу Курт Волкер має іншу думку з цього приводу. Він наголосив, що це НАТО наразі не готовий приймати до себе Україну.

Цікаво, що під час візиту Володимира Зеленського до Туреччини, президент Реджеп Ердоган заявив, що Україна заслуговує стати членом НАТО. Це достатньо гучна та потужна заява. Особливо, якщо враховувати, що Туреччина досі блокує вступ Швеції до Альянсу.

Наостанок нагадаємо одну з останніх заяв Зеленського щодо саміту НАТО, який пройде у Вільнюсі. Він підкреслив, що не збирається вирушати до столиці Литви "задля розваг". Утім, він остаточного рішення щодо своєї присутності на саміті ще не ухвалив.