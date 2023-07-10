Про це Президент України заявив в інтерв'ю. Він наголосив, що Україна очікує реальних гарантій безпеки та чіткого рішення щодо майбутнього членства в НАТО.

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"Настав час приймати історичні рішення"

Зеленський заявив, що майбутній саміт НАТО у Литві є дуже важливим, оскільки Україна очікує реальних дій. Президент України наголосив, що деякі країни досі не розуміють нинішню Росію.

Це не країна Пушкіна, Чайковського, російського балету. Це країна терористів. Якщо я слухаю розмову про загострення, то для нас, українців, це звучить трохи дивно. Які нам ще загострення? Думаю, настав час приймати історичні рішення,

– заявив Зеленський.

Президент наголосив саміт Альянсу – це "справа політичної волі", адже країнам-членам треба знайти потрібні формулювання та запросити Україну. На думку Зеленського, це стане своєрідною заявою, що НАТО не боїться Росії. Він також акцентував, що наша країна також повинна отримати чіткі безпекові гарантії, поки не приєднається до Альянсу.

"Тільки за цих умов наша зустріч матиме сенс. Інакше це чергова політика", – прокоментував Зеленський можливу поїздку до Вільнюса.

Окрім того, Україна зараз дуже багато працює з партнерами над гарантіями безпеки. Як сказав Зеленський в інтерв'ю, ця робота проводиться для того, аби під час саміту ухвалили усі необхідні рішення. Президент наголосив, що лише за такої умови буде особисто присутній на саміті, щоб домовитися з іншими країнами-членами. Разом з тим, він заявив, що не збирається їхати до Вільнюса "задля розваг".

Ба більше, війна в Україні триває з 2014 року. Відтоді "конфлікт" намагалися заморозити, проте це лише призвело до повномасштабного вторгнення та кровопролитної війни. Тому Зеленський заявив, що важливо отримати гарантії безпеки від НАТО, щоб Україна знайшла своє місце у світі та відновила територіальну цілісність.

В Альянсі поспіхом готують гарантії безпеки

Ключова група почала поспіхом готувати гарантії безпеки для України, які діятимуть доти, доки країна не стане членом НАТО. За інформацією журналістів, протягом кількох тижнів США, Велика Британія, Франція та Німеччина обговорювали питання гарантій безпеки з Україною, а також зверталися до країн-членів НАТО, а також ЄС та "Великої сімки".

Оскільки Україна зможе приєднатися до Альянсу лише після закінчення війни, то гарантії безпеки можуть стати так званим "перехідним періодом".

"По суті, це буде гарантія для України, що протягом довгого часу ми оснащуватимемо їхні Збройні Сили, фінансуватимемо, консультуватиме, навчатимемо, щоб у них була здатність стримувати будь-яку майбутню агресію", – пояснив високопосадовець НАТО.