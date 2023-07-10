Об этом президент Украины заявил в интервью. Он подчеркнул, что Украина ожидает реальных гарантий безопасности и четкого решения о будущем членстве в НАТО.

Смотрите также В преддверии саммита НАТО Вильнюс превратился в неприступную крепость: какое вооружение развернули

"Пора принимать исторические решения"

Зеленский заявил, что предстоящий саммит НАТО в Литве очень важен, поскольку Украина ожидает реальных действий. Президент Украины подчеркнул, что некоторые страны до сих пор не понимают нынешнюю Россию.

Это не страна Пушкина, Чайковского, русского балета. Это страна террористов. Если я слушаю разговор об обострении, то для нас, украинцев, это звучит немного странно. Какие нам еще обострения? Думаю, пора принимать исторические решения,

– заявил Зеленский.

Президент подчеркнул саммит Альянса – это "дело политической воли", ведь странам-членам нужно найти нужные формулировки и пригласить Украину. По мнению Зеленского, это станет своеобразным заявлением, что НАТО не опасается России. Он также подчеркнул, что наша страна также должна получить четкие гарантии безопасности, пока не присоединится к Альянсу.

"Только при этих условиях наша встреча будет иметь смысл. Иначе это очередная политика", – прокомментировал Зеленский возможную поездку в Вильнюс.

Кроме того, Украина сейчас очень много работает с партнерами по гарантиям безопасности. Как сказал Зеленский в интервью, эта работа проводится для того, чтобы в ходе саммита приняли все необходимые решения. Президент подчеркнул, что только при таком условии лично присутствует на саммите, чтобы договориться с другими странами-членами. Вместе с тем, он заявил, что не собирается ехать в Вильнюс "ради развлечений".

Более того, война в Украине продолжается с 2014 года. С тех пор "конфликт" пытались заморозить, однако это привело лишь к полномасштабному вторжению и кровопролитной войне. Поэтому Зеленский заявил, что важно получить гарантии безопасности НАТО, чтобы Украина нашла свое место в мире и восстановила территориальную целостность.

В Альянсе наспех готовят гарантии безопасности

Ключевая группа начала наспех готовить гарантии безопасности для Украины, которые будут действовать до тех пор, пока страна не станет членом НАТО. По информации журналистов, в течение нескольких недель США, Великобритания, Франция и Германия обсуждали вопросы гарантий безопасности с Украиной, а также обращались к странам-членам НАТО, а также ЕС и "Большой семерке".

Поскольку Украина сможет присоединиться к Альянсу только после окончания войны, гарантии безопасности могут стать так называемым "переходным периодом".

"По сути, это будет гарантия для Украины, что в течение долгого времени мы будем оснащать их Вооруженные Силы, финансировать, консультировать, учить, чтобы у них была способность сдерживать любую будущую агрессию", - пояснил высокопоставленный чиновник НАТО.