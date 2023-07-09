Журналисты отметили, что эти гарантии безопасности будут действовать до тех пор, пока наша страна не станет членом НАТО. Эти гарантии группа стран должна согласовать саммит в Вильнюсе.

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НАТО готовит гарантии безопасности для Украины

Журналисты издания отметили, что в течение нескольких недель США, Великобритания, Франция и Германия обсуждали вопросы гарантий безопасности с Украиной, а также обращались к странам-членам НАТО, а также ЕС и "Большой семерке".

Идея этих гарантий состоит в том, чтобы создать так называемый "зонтик безопасности" для всех стран, готовых оказывать Киеву постоянную военную помощь. При этом в НАТО отметили, что особенности этой помощи у каждой страны могут быть свои.

В то же время союзники нашего государства продолжают подчеркивать, что Украина может присоединиться к НАТО только после окончания войны. Именно поэтому такие гарантии безопасности могут стать переходным периодом к этому вступлению.

Один из французских чиновников отметил, что именно на саммите в Вильнюсе планируют объявить эти "зонтичные гарантии". Несмотря на это, обсуждения этого проекта, включая горячие диспуты, еще ведутся.

Продолжается обсуждение; мы уже действительно очень серьезно продвинулись, и мы надеемся, что оно может быть завершено до конца саммита,

– сказал он.

По словам другого дипломата НАТО, в Лондоне 10 июля состоится встреча президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Именно на этой встрече должно состояться "шлифование" окончательных гарантий безопасности для Украины.

"По сути, это будет гарантия для Украины, что в течение долгого времени мы будем оснащать их Вооруженные Силы, будем финансировать, консультировать, учить, чтобы у них была способность сдерживать любую будущую агрессию", — рассказал чиновник Альянса.

В конце концов, журналисты издания подчеркнули, что каждая из стран-членов НАТО может самостоятельно решить на двусторонней основе, как помогать Украине. Это может быть как передача техники для противовоздушной обороны, так и танков для удачного пришествия.

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