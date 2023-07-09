В частности, она подчеркнула, что пока еще нет финальных решений по этому визиту. Она также отметила, что работа с нашими партнерами по этому поводу все еще продолжается.

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Зеленский еще не решил, едет ли в Вильнюс

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции отметила, что сейчас еще не приняли никаких решений о визите Зеленского в Вильнюс. Стефанишина подчеркнула, что это связано с тем, что глава государства не понимает, что именно там будут обсуждать членство Украины в Альянсе.

Мы до конца не понимаем формат всех встреч в Вильнюсе, но и до конца не понимаем решений, которые будут физически возложены на стол,

– заметила она.

Кроме этого, украинские власти не знают, какие именно финальные документы будут на этой встрече. По ее словам, именно от них зависит, поедет ли президент на саммит.

"Продолжаются переговоры, которые ведет Ермак по гарантиям безопасности. Продолжается работа по финальным документам. Никаких решений еще не принято", – добавила вице-премьер.

В то же время она подчеркнула, что роль украинского президента может быть достаточно важна на этом саммите. В качестве примера Стефанишина привела решение о членстве Швеции в НАТО. Она отметила, что украинская сторона "думает не только о себе, но и о друзьях".

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