Зокрема, вона наголосила, що наразі ще немає фінальних рішень щодо цього візиту. Вона також зазначила, що робота з нашими партнерами з приводу цього все ще триває.

Дивіться також “Внутрішньонатівська революція”: Литва зробила гучну заяву щодо України напередодні саміту НАТО

Зеленський ще не вирішив, чи їде у Вільнюс

Віцепрем'єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції зазначила, що зараз ще не ухвалили жодних рішень щодо візиту Зеленського у Вільнюс. Стефанішина наголосила, що це пов'язано з тим, що глава держави не розуміє, що саме там будуть обговорювати стосовно членства України в Альянсі.

Ми до кінця не розуміємо формату всіх зустрічей у Вільнюсі, але і до кінця не розуміємо рішень, які будуть фізично покладені на стіл,

– зауважила вона.

Крім цього, українська влада не знає, які саме фінальні документи будуть на цій зустрічі. За її словами, саме від них залежить, чи поїде президент на саміт.

"Тривають перемовини, які веде Єрмак по гарантіях безпеки. Триває робота по фінальних документах. Ніяких рішень ще не ухвалено", – додала віцепрем'єрка.

Водночас вона наголосила, що роль українського президента може бути доволі важлива на цьому саміті. Як приклад, Стефанішина навела рішення щодо членства Швеції у НАТО. Вона зауважила, що українська сторона "думає не тільки за себе, а і за друзів".

У МЗС Франції назвали рішення, які хочуть почути у Вільнюсі