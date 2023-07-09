Власне, американський дипломат, відповідаючи лідеру Сполучених Штатів, зазначив, що це не Україна "не готова до вступу в НАТО", а Альянс не готовий приймати Україну. За словами Волкера, у Байдена усе відбувається навпаки.

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Двері залишаються "відчиненими", однак є "але"

Варто сказати, що розмови стосовно членства України в оборонному Блоці активізувались зараз, адже невдовзі має бути саміт країн НАТО у Вільнюсі – столиці Литви. А якщо точніше – 11 та 12 липня.

Я не думаю, що вона (Україна – 24 Канал) готова до членства в НАТО. Я не думаю, що в НАТО існує одностайність щодо того, чи вводити Україну в сім'ю НАТО зараз, у цей момент, у розпал війни. Але я думаю, що передчасно говорити, закликати до голосування зараз... Тому що необхідно виконати інші вимоги, включаючи демократизацію та деякі інші питання,

– заявив Байден цими днями.

Разом з тим, він не заперечив, що в "довгостроковій перспективі" наша держава може приєднатися до Альянсу, адже НАТО досі сповідує політику "відчинених дверей".

Волкер не погоджується з Байденом

Колишній представник Державного департаменту США відомий для українців щонайменше з 2017 року. Саме тоді його призначили спецпредставником з питань України. І відтоді він послідовно відстоює інтереси нашої держави, хоча уже з 2019 року не обіймає цю посаду.

У президента все відбувається навпаки. Справа не в тому, що Україна не готова до членства в НАТО. Це НАТО не готовий прийняти Україну. І це ще відгукнеться в майбутньому,

– наголосив Курт Волкер.

Очікування і реальність – Україна і НАТО