Власне, саме 11 та 12 липня представники НАТО зустрінуться, аби, зокрема, обговорити питання безпеки та російсько-української війни. Водночас Резніков очікує, що Київ отримає запрошення на вступ до Блоку.

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Україна повинна стати членом НАТО

Як констатував посадовець, цей захід буде можливістю для країн-членів Північноатлантичного договору виправити помилку, яка була зроблена на саміті НАТО в Бухаресті ще у 2008 році.

Тоді Київ мав отримати план дій щодо членства в Альянсі (ПДЧ), однак цього не сталося через тиск Росії на Захід, зокрема Німеччину та Францію.

Ми реалісти та не вимагаємо неможливого. Тому наші очікування від Вільнюського саміту НАТО дуже реалістичні: отримати гарантію запрошення до НАТО після перемоги України у війні. Ми готові негайно підписати протокол про вступ, щоб розпочати процедуру ратифікації та остаточного приєднання,

– заявив український міністр.

Окрім того, він сказав, що саме в інтересах НАТО зміцнити свій східний фланг, адже, очевидно, що Росія нестиме загрозу в недалекому майбутньому.

Зверніть увагу! За словами Резнікова, абсолютна більшість українців, 83%, підтримує вступ нашої держави до Альянсу. Це рекордно високий показник за весь час нашої Незалежності.

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