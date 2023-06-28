Власне, саме 11 та 12 липня представники НАТО зустрінуться, аби, зокрема, обговорити питання безпеки та російсько-української війни. Водночас Резніков очікує, що Київ отримає запрошення на вступ до Блоку.

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Україна повинна стати членом НАТО

Як констатував посадовець, цей захід буде можливістю для країн-членів Північноатлантичного договору виправити помилку, яка була зроблена на саміті НАТО в Бухаресті ще у 2008 році.

Тоді Київ мав отримати план дій щодо членства в Альянсі (ПДЧ), однак цього не сталося через тиск Росії на Захід, зокрема Німеччину та Францію.

Ми реалісти та не вимагаємо неможливого. Тому наші очікування від Вільнюського саміту НАТО дуже реалістичні: отримати гарантію запрошення до НАТО після перемоги України у війні. Ми готові негайно підписати протокол про вступ, щоб розпочати процедуру ратифікації та остаточного приєднання,
– заявив український міністр.

Окрім того, він сказав, що саме в інтересах НАТО зміцнити свій східний фланг, адже, очевидно, що Росія нестиме загрозу в недалекому майбутньому.

НАТО: останні новини

  • Генсек Блоку Єнс Столтенберг констатував, що у НАТО готові у разі чого вести боротьбу з Білоруссю та Росією. З його слів зрозуміло, що в Альянсі не виключають, що диктатори цих країн можуть ухвалити рішення про напад на Альянс.
  • Президент України Володимир Зеленський констатував не так давно, що наша держава уже фактично є членом НАТО, хоча і юридично нам ще "потрібно вступити" в цю організацію. Як він наголосив, саме країнам Договору вигідно, аби ми стали членом НАТО.
  • Разом з тим сенатори США, демократ Річард Блументал і республіканець Ліндсі Грем, заявили, що якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні, то це вважатимуть нападом на Північноатлантичний Альянс.