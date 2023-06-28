Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, Альянс готовий захищати своїх від Білорусі та Росії.
Зверніть увагу Якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні, це вважатимуть нападом на НАТО, – сенатори США
НАТО готове захищатися від Росії та Білорусі
Столтенберг заявив, Москві та Мінську було надіслано чітке повідомлення про те, що НАТО існує, щоб захистити кожного союзника.
Глава НАТО зазначив, що Альянс готовий захищатись від Білорусі та Росії, а події, пов’язані з повстанням ПВК "Вагнера" – є "внутрішніми справами Росії".
До речі, на питання журналістів про питання безпеки, які можуть виникнути у зв’язку з перекиданням до Білорусі Євгена Пригожина та його сил, усі офіційні особи заявили, що поки рано робити остаточні висновки.
Як союзники оцінюють становище Росії після заколоту
- Держсекретар Ентоні Блінкен скликав дипломатів Групи семи. Російському уряду передали повідомлення з нагадуванням про їхні зобов'язання захищати безпеку посольства США та дипломатів у Москві.
- До того ж адміністрація повідомила російському уряду, що США вважають це "російською справою, в яку США не будуть втручатися".
- Колишній посол США в Москві Олександр Вершбоу сказав, що світ може міркувати скільки завгодно, але річ у тім, що всі мало уявляють, що станеться далі.
- Європейський дипломат, який говорив на умовах анонімності, зауважив, що заколот Пригожина матиме серйозні наслідки, незалежно від результату.
- Співробітник західної розвідки вважає, що російські війська навряд чи чинитимуть великий опір силам Пригожина, якщо їх переконають аргументи про те, що російське військове керівництво показало катастрофічні результати під час проведення війни в Україні.