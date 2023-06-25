Адміністрація Байдена та її західні союзники чітко усвідомлювали, що вони можуть лише спостерігати здалеку за подіями в Росії. Джо Байден проконсультувався з головними помічниками з питань національної безпеки та своїми британськими, французькими та німецькими колегами.

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Яке повідомлення США передали Росії

Держсекретар Ентоні Блінкен скликав дипломатів Групи семи. Російському уряду передали повідомлення з нагадуванням про їхні зобов'язання захищати безпеку посольства США та дипломатів у Москві.

Адміністрація також повідомила російському уряду, що Сполучені Штати вважають це "російською справою, в яку США не будуть втручатися". Колишній посол США в Москві Олександр Вершбоу сказав, що світ може міркувати скільки завгодно, але річ у тім, що всі мало уявляють, що станеться далі.

Варто додати, що американські та європейські посадовці мали небагато фактів, крім публічних заяв, повідомлень російських ЗМІ та скриншотів барикад, зведених навколо Москви. Кремль традиційно намагався приховати будь-які проблеми у своїй країні, тому пропагандисти, м'яко кажучи, погано висвітлювали заколот.

Які будуть наслідки для Росії

Європейський дипломат, який говорив на умовах анонімності, зауважив, що заколот Пригожина матиме серйозні наслідки, незалежно від результату. Колишні офіційні особи США, які тривалий час мали справу з Росією, заявили, що хоча безпосередня загроза з боку Пригожина, можливо, зменшилася, надзвичайні події завдали серйозного удару стабільності російського режиму.

Співробітник західної розвідки передбачив, що російські війська навряд чи чинитимуть великий опір силам Пригожина, якщо їх переконають аргументи про те, що російське військове керівництво, включно з міністром оборони Сергієм Шойгу, показало катастрофічні результати під час проведення війни в Україні.

За словами чиновників, це свідчить про те, що Пригожин користується певною підтримкою серед регулярних військових сил, а також служб безпеки.

Генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес вважає, що стосунки між Путіним та Пригожиним після цього заколоту різко погіршилися. Пригожин давно критикував російське військове керівництво, а Путін міг користуватися цим і перекладати на Шойгу провини за втрати на полі бою. Однак під час звернення кремлівський диктатор заявив, що Пригожин "негідник" і "зрадник".

Світ не хоче слабкої Росії

"Для Путіна неприємно, що ця людина (Пригожин – 24 Канал), цей лідер, зміг кинути виклик владі міністерству оборони, захопити місто та пройти по дорозі до Москви. І, очевидно, Путіну довелося з ним торгуватися", – сказала колишній офіцер національної розвідки Росії Анджела Стент.

Крім того, колишній чиновник Ради національної безпеки Ендрю Вайс зазначив, що справжнє питання полягає в іншому.

"Чи існують значні, впливові люди в тіні, які вірять, що цей безлад став останньою краплею, і Путін настільки по-королівськи облажався, що їм потрібно змусити його побачити помилковість його способів і відсунути його від влади?" – запитує Вайс.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс відзначив, що країни Балтії найбільш чутливі до того, що станеться, якщо Росія стане нестабільною.

"Історична річ, про яку варто пам'ятати, полягає в тому, що в попередні епохи ми мали набагато більше даних… У 1991 році, під час спроби державного перевороту проти Горбачова, Москва була наповнена репортерами, тоді як зараз їх майже немає", – підкреслив Рінкевичс.

Можливо, на Заході є певне задоволення скрутним становищем Путіна, але глава МЗС Латвії каже, що важко отримувати задоволення від цієї ситуації.

"Бачачи настрої в Росії, пропагандистський апарат, попереду будуть дуже складні часи, незалежно від розвитку подій", – сказав він.

З цими словами погодився і високопоставлений військовий чиновник із країни НАТО.

"Це обрізає обидві сторони. Ми не хочемо занадто сильної Росії. Але ми не хочемо надто слабкої Росії. Ми не хочемо мати невдалу державу – вони все ще ядерна держава", – підсумував посадовець.