Пригожин і раніше постійно критикував російське міноборони, проте 23 червня конфлікт сягнув піка. Що відомо про звинувачення ватажка ПВК "Вагнер та чому спалахнув новий конфлікт з Шойгу – повідомляє 24 Канал.

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Хронологія подій у Росії

23:55 Російським виданням заборонили транслювати заяви Пригожина. Натомість "порадили" висвітлювати офіційні позиції міноборони та Кремля. Після цього хакери зламали російське телебачення та почали транслювати заяви ватажка ПВК "Вагнера".

23:48 На трасі Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону за підтримки СОБР виставляють блокпости. Тим, хто на них чергує, віддається наказ відкривати вогонь "у разі виникнення загрози"

23:40 Військову техніку помітили на вулицях Ростова.

Техніка у Ростові-на-Дону / Фото із росЗМІ

23:25 План "Фортеця" запровадили й у Москві. Він передбачає екстрений збір особового складу та взяття під контроль особливо важливих об'єктів силових відомств, а також готовність до відбиття зовнішнього нападу.

23:20 Після заяв Євгенія Пригожина у Ростові-на-Дону почали озброювати строковиків.

23:17 У відділах поліції Ростовської області оголошено план "Крєпость". Співробітників підняли по тривозі.

22:54 З Москви до Бєлгорода літаком відправлено бійців СОБР МВС Росії.

22:50 ФСБ порушила кримінальну справу стосовно Пригожина за фактом заклику до збройного заколоту.

22:27 На переворот відреагували в Російському добровольчому корпусі. Командир Денис "Вайт Рекс" заявив, що Пригожин з "кухаря Путіна" за рік повномасштабного вторгнення перетворився на самостійну політичну фігуру. В РДК наголосили, що напруга у вищих ешелонах влади Росії зростала, санкції та невдачі на фронті посилили процеси "гниття та розпаду"." І ось ми маємо: амбітного, розсердженого, популярного в народі та військовому середовищі патріота, що володіє власною приватною армією; деморалізоване затягнутою кривавою війною населення та невиразну політичну владу. Готуємось!", – заявили в РДК.

Пригожин заявив про ракетний удар по позиціях вагнерівців

Увечері 23 червня у мережі опублікували відео, на якому найманці заявляють про ракетний удар по тилових позиціях. Пригожин заявив, що унаслідок атаки російською армією під керівництвом Шойгу загинуло багато вагнерівців.

Очільник ПВК "Вагнера" почав бідкатися, що його бійців буцімто обдурили та намагалися "позбавити можливості захищати рідні будинки".

Ми були готові піти на поступки міноборони, здати зброю, знайти рішення, як ми далі захищатимемо країну. Але ці мразоти не заспокоїлися. Сьогодні, бачачи, що ми незламані, вони завдали ракетних ударів по наших тилових таборах. Загинуло дуже багато бійців. Ми ухвалимо рішення, як відповімо на це злодіяння. Наступний крок за нами,

– почав погрожувати Пригожин.

Ймовірний удар по базі вагнерівців: дивіться відео

Після цього ватажок вагнерівців заявив, що оголошує війну російському міноборони. Пригожин почав істерити, буцімто хто відповідатиме за "геноцид російського народу". У своїх заявах він звертався саме до Шойгу та Гєрасімова.

До слова, видання InformNapalm назвало це відео постановкою та ІПСО. Адже на оприлюднених кадрах не помітно наслідків ракетних ударів, а так звана "база" більш схожа на туристичний табір.

Вагнерівці збираються "зупини" російське керівництво

Пригожин заявив, що "рада командирів" вагнерівців ухвалила рішення – військове керівництво Росії має бути зупинено. Очільник ПВК звинуватив Шойгу в тому, що він зневажає життя солдатів, а у країні забули слово "справедливість".

Тому ті, хто нищили сьогодні наших хлопців, ті, хто знищили десятки, багато десятків тисяч життів російських солдатів, будуть покарані,

– заявив Пригожин.

Ба більше, він заявив, що вагнерівці "знищуватимуть" будь-які цілі, які чинитимуть опір – блокпости, авіацію, техніку тощо. Разом з тим, цивільних закликають не виходити на вулиці "за маршрутом прямування вагнерівців".

"Нас 25 тисяч, і ми йдемо розбиратися, чому в країні відбувається беззаконня. Двадцять п'ять тисяч очікують як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія та вся країна. Усі, хто хоче, приєднуйтесь, треба закінчувати з цим неподобством", – пригрозив Пригожин.

Після того, як ми закінчимо розпочате, ми повернемося на фронт для захисту нашої Батьківщини. Президентська влада, уряд, МВС, Росгвардія та інші структури працюватимуть далі у звичному порядку. Ми розберемося з тими, хто знищує російських солдатів, і повернемось на фронт. Справедливість у військах буде відновлена, а після цього справедливість для всієї Росії.

Шойгу нібито втік з Ростова

Очільник ПВК "Вагнера" заявив, що міністр оборони Сєргєй Шойгу буцімто спеціально прибув до Ростова-на-Дону, аби ліквідувати вагнерівців. Пригожин стверджує, що буцімто для знищення ПВК російський міністр використовував артилеристів та пілотів гелікоптерів.

Проте після так званого "викриття" Шойгу "боягузливо втік" з Ростова.

О 21:00 він біг боягузливо, як баба. Для того, щоб не пояснюватись, навіщо він підіймав гелікоптери знищувати наших хлопців, навіщо завдав ракетних ударів. Ця тварюка буде зупинена,

– погрожував Пригожин.

Ба більше, ватажок вагнерівців назвав свої дії не військовим переворотом, а "маршем справедливості". За його словами, більшість російських військових підтримує такі дії.

Як відреагували в Кремлі та міноборони

Майже миттєво відреагувало на істерику Пригожина російське міноборони. Там назвали заяви Пригожина "інформаційною провокацією" та наголосили, що іони нібито "не відповідають дійсності".

Разом з тим, прокоментували ситуацію й в Кремлі. Дмітрій Пєсков заявив, що Владімір Путін проінформований щодо ситуації з Пригожиним.

"Путін в курсі ситуації, що розгортається навколо Пригожина, вживають усіх необхідних заходів", – заявив Пєсков.

Після цього у мережі з'явилася інформація, що ФСБ порушила кримінальну справу через нібито заклики до військового перевороту. Ба більше, джерела у Кремлі схиляються до думки, що може розпочатися справжня "громадянська війна". Окрім того, російські видання почали отримувати інформацію щодо того, як потрібно висвітлювати ситуацію з Пригожиним. Простіше кажучи, виданням натякнули на цензуру у цьому питанні та закликали повідомляти лише офіційну інформацію від російського міноборони.

У Ростовській області оголошено клан "Крєпость". Він передбачає екстрений збір особового складу та взяття під контроль особливо важливих об'єктів силових відомств, а також готовність до відбиття зовнішнього нападу. Ба більше, деякі російські видання з посиланням на власні джерела повідомляють, що озброювати у Ростові почали навіть строковиків.