Очільник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин розповів, як Росія знищувала роками Донбас. Водночас загарбник не сказав жодного поганого слова про Владіміра Путіна у своєму зверненні, передає 24 Канал.

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Пригожин заявив, що у період з 2014 по 2022 рік Донбас розкрадався. Мовиться про його тимчасово окуповану частину. За словами окупанта, крали переважно люди з адміністрації президента країни-агресорки, генерали ФСБ та олігархи. Пригожин окремо виділив українського бізнесмена та зрадника Сергія Курченка, що втік до Москви під час Євромайдану, та колишнього першого заступника голови адміністрації Путіна Владіслава Суркова.

Це люди, які крали гроші у жителів Донбасу,

– зазначив він.

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Ватажок найманців також зізнався, що росіяни перебували на Донбасі з 2014 року. Він заявив, що протягом 8 років ЗСУ та українські добробати "обмінювалися пострілами та боєприпасами" з окупантами у цьому регіоні. За його словами, станом на 24 лютого 2022 року нічого незвичайного на Сході України не було.

Пригожин звинуватив міноборони Росії у спробі надурити населення країни-агресорки та самого Путіна щодо причин повномасштабного вторгнення. За його словами, це саме відомство Сєргєя Шойгу вигадало "божевільну агресію" Києва та історію про те, що Україна та НАТО буцімто хотіли напасти на Росію.

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