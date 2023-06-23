Таку думку 24 Каналу озвучив народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко. За його словами, Пригожину вигідні поразки кадрової російської армії.

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"Для нього важливо, щоб армія Росії зазнавала поразок. Пригожин робить із себе "великого патріота". Він має у своєму запасі перемогу – "взяття Бахмута", як він вважає. Зараз йому цікаво, щоб армія Росії мала втрати. Він хоче дискредитувати її та у такий спосіб підіймати себе на вищий рівень", – пояснив депутат.

Путін не хоче воювати з вагнерівцями

Як зазначив Роман Костенко, Пригожин намагається показати населенню Росії, що він значно ефективніший, ніж усі російські посадовці. Він розповідає про поразки міноборони та генштабу, а потім наголошує на так званих "перемогах" ПВК "Вагнера".

Він хоче показати, що він один набагато ефективніший, ніж уся ця машина, яку зробив Путін. Зараз він "наїжджає" тільки на Шойгу та Герасимова. Але усі розуміють, що через них він також вказує на недоліки Путіна, який тримає біля себе таких людей,

– вважає він.

На думку народного депутата, Путін бачить натяки Пригожина, але не може нічого зробити. Російський диктатор не хоче розпочинати війну із дієздатними найманцями Пригожина. Керівник вагнерівців користується цим та розраховує здобути владу у Росії.

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Боротьба Пригожина та керівництва Росії