Такое мнение 24 Каналу озвучил народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко. По его словам, Пригожину выгодны поражения кадровой российской армии.

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"Для него важно, чтобы армия России терпела поражение. Пригожин делает из себя "великого патриота". Он имеет в своем запасе победу – "взятие Бахмута", как он считает. Сейчас ему интересно, чтобы армия России имела потери. Он хочет дискредитировать ее и таким образом поднимать себя на более высокий уровень", – объяснил депутат.

Путин не хочет воевать с вагнеровцами

Как отметил Роман Костенко, Пригожин пытается показать населению России, что он гораздо эффективнее всех российских чиновников. Он рассказывает о поражениях минобороны и генштаба, а затем отмечает так называемые "победы" ЧВК "Вагнера".

Он хочет показать, что он один гораздо эффективнее, чем вся эта машина, которую сделал Путин. Сейчас он "наезжает" только на Шойгу и Герасимова. Но все понимают, что через них он также указывает на недостатки Путина, который держит возле себя таких людей,

– считает он.

По мнению народного депутата, Путин видит намеки Пригожина, но ничего не может сделать. Российский диктатор не хочет вступать в войну с дееспособными наемниками Пригожина. Руководитель вагнеровцев пользуется этим и рассчитывает получить власть в России.

Костенко об амбициях Пригожина: смотрите видео

Борьба Пригожина и руководства России