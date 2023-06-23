Такое мнение 24 Каналу озвучил народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко. По его словам, Пригожину выгодны поражения кадровой российской армии.
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"Для него важно, чтобы армия России терпела поражение. Пригожин делает из себя "великого патриота". Он имеет в своем запасе победу – "взятие Бахмута", как он считает. Сейчас ему интересно, чтобы армия России имела потери. Он хочет дискредитировать ее и таким образом поднимать себя на более высокий уровень", – объяснил депутат.
Путин не хочет воевать с вагнеровцами
Как отметил Роман Костенко, Пригожин пытается показать населению России, что он гораздо эффективнее всех российских чиновников. Он рассказывает о поражениях минобороны и генштаба, а затем отмечает так называемые "победы" ЧВК "Вагнера".
Он хочет показать, что он один гораздо эффективнее, чем вся эта машина, которую сделал Путин. Сейчас он "наезжает" только на Шойгу и Герасимова. Но все понимают, что через них он также указывает на недостатки Путина, который держит возле себя таких людей,
– считает он.
По мнению народного депутата, Путин видит намеки Пригожина, но ничего не может сделать. Российский диктатор не хочет вступать в войну с дееспособными наемниками Пригожина. Руководитель вагнеровцев пользуется этим и рассчитывает получить власть в России.
Костенко об амбициях Пригожина: смотрите видео
Борьба Пригожина и руководства России
- Пригожин констатировал, что ВСУ взяли под контроль Пятихатки, Урожайное и другие населенные пункты во время контрнаступления. В то же время он заявил, что военное руководство России "проснется без Крыма", а все, что делает минобороны, – это "подтасовка фактов, чтобы передавать в Москву красивые отчеты".
- Министерство обороны Великобритании отметило, что в России продолжает нарастать напряженность между руководителем вагнеровцев Пригожиным и главой минобороны Сергеем Шойгу. Своими действиями Пригожин бросает вызов Владимиру Путину.
- Британская разведка сообщила, что Пригожин пошел на обострение конфронтации с военным руководством России. Минобороны страны-агрессорки издало приказ о том, что все наемники должны подписать контракт с ведомством. Однако Пригожин заявил, что его боевики не подпишут контракты, а приказы Шойгу должны распространяться исключительно на министерство обороны.