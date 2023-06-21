Между главой минобороны государства-террориста и Пригожиным уже не первый месяц существует конфликт, и, очевидно, с каждым днем недоразумения будут углубляться. О последних заявлениях лидера группы "Вагнера" информирует 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Шойгу лжет об успехах своих бойцов
В частности, Пригожин констатировал, что Вооруженные Силы взяли под контроль Пятихатки, Урожайное и другие населенные пункты во время контрнаступления в то время, когда в России все не так хорошо. Собственно, по его словам, оккупанты вынуждены писать письма, ведь не имеют, "бедняги", вооружения – боеприпасов, гранат и техники.
Россия проснется в какой-то день и выяснится, что Крым уже передан украинцам... Все, что сейчас делает руководство "СВО" (в частности Шойгу – 24 Канал) – это подтасовка фактов для того, чтобы передавать в Москву красивые отчеты. Они привыкли обманывать верховного главнокомандующего, но вводят в заблуждение русский народ. Если так будет продолжаться дальше, то мы останемся без главного – без России,
– заявил Пригожин.
Кроме того, он упомянул о безумных потерях России в этой войне, на нынешнем этапе противостояния. Как сказал Пригожин, в личные составы укомплектованы всего на 50%: "Операция проводится ценой тотального уничтожения армии. Ради чего? Чтобы какой-то Швондер получил маршальскую звезду. Чтобы он рисовал себя на фресках в храме министерства обороны", – эмоционально отметил главарь "Вагнера".
Пригожин критикует минобороны: смотрите видео
Путин потерял контроль над Пригожиным
- Политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок убежден, долгое время Евгений Пригожин был проектом Владимира Путина. Однако впоследствии что-то пошло не так.
- Как он констатировал, теперь Пригожин – это "отработанный материал", поэтому он не имеет того политического веса, которым владел раньше. Однако наблюдать за его перепалками из Шойгу и выстраиванием им собственной "политической карьеры" все равно интересно.
- Вспомним, что недавно глава оборонного ведомства России якобы издал приказ, что обязывает всех "добровольцев" подписать контракты с МО. Пригожин заявил, что его бойцы ЧВК "Вагнера" этого делать не будут.