Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. Он считает, что у Пригожина теперь фактически приговор после разрыва отношений с Путиным. Впрочем, у него есть шанс спастись.

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Пригожин выскользнул из-под "крыла" Путина

Евгений Пригожин, вероятнее всего, был политическим "проектом" Владимира Путина. Однако тотальный контроль над Пригожиным со стороны российского диктатора уже утрачен.

Потому что Путин решил просто Пригожина уничтожить, он ему уже не нужен. Он – отработанный материал. Этот проект похоронен,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Очевидно, глава ЧВК "Вагнера" имеет свою аудиторию в России. Он является "своим" для многих россиян – прямолинейный, связанный с криминалом, критикует власть и военное руководство. Для русского населения такой персонаж вполне приемлем и понятен.

"Я бы не хотел, чтобы такая "нормальность" была в России на уровне закона. Россия строила себя по "пригожинским стандартам", мир в этом незаинтересован. А вот использовать Пригожина – мир заинтересован", – заявил политический эксперт.

На это есть веская причина. Понимая, что у Пригожина фактически есть приговор, то его единственным шансом выжить может стать сотрудничество против Путина. Для него, собственно, нет разницы на кого именно работать за деньги.

Нельзя исключать разное развитие событий, по каким-то причинам диктатору может быть выгодно до сих пор поддерживать Пригожина. Однако эта вероятность невысока, учитывая деятельность вожака вагнеровцев в последнее время.

Валерий Клочок о судьбе Пригожина и его сотрудничестве с Путиным: смотреть видео

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