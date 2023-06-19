О том, что Кремль намерен проводить "выборы" на захваченных территориях Украины, было известно еще в 2022 году. Однако немногие из коллаборантов, террористов и оккупантов вообще верили в то, что Москва пойдет на такой шаг. Ведь, по большому счету, Путину еще осенью прошлого года было совсем не до попыток поиграть в демократию. Пока же политическая и военная ситуация для бункерного фюрера только ухудшилась, но он все равно упорно решил не сдавать назад и якобы закончить интеграцию отжатых областей в полуразложенную империю "русского мира". Зачем диктатору понадобились "выборы" на Востоке и Юге Украины, и почему от этого грустно Пушилину и Пасечнику, читайте в материале 24 Канала.

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Война и "выборы" не пересекаются

Прежде всего, стоит отметить, что заниматься подготовкой к проведению выборов в российском ЦИК начали буквально в преддверии наступательных действий Сил Обороны Украины. Казалось бы, максимально идиотская идея, выбрасывать миллионы на организацию фейкового процесса ради создания картинки на территориях, которые тебе не принадлежат и которые могут быть не подконтрольны Кремлю до этого пресловутого единого дня голосования.

Но ведь в понимании Путина и всей российской властной верхушки такие действия выглядят вполне логичными. Для них война – заключается в одной плоскости, а "выборы" и политическая жизнь – в абсолютно параллельной. Будет ли Бердянск или Мелитополь находиться под гнетом российского сапога, или украинские военные освободят Мариуполь, бункерному фюреру абсолютно наплевать. Если он назначил "выборы", они пройдут в любых условиях. Даже на безлюдной и выжженной ордой земле.

При этом зачем проводить какие-то голосования, в которых желание населения вообще никто не будет учитывать, объяснить, наверное, никто не может. Создание хоть у кого-то ощущения легитимности "власти"? Крайне сомнительно, ведь сколько не проведи "выборов", скажем, в оккупированной Донецкой области, Пушилин от этого не станет никаким народным избранником. То же касается и Луганщины.

Так что верить в собственную легитимность после таких "выборов" могут разве что сами их победители. И, возможно, еще Путин – для которого любое организованное им голосование в России или на временно оккупированных территориях по определению честное.

Для рашистского диктатора и вора детей "выборы" на оккупированных территориях – это не более чем окончание ритуала их присоединения, который столь же обязательный, как и принятие пантовой ванны или проведение обрядов перед объявлением войны. Захватив украинские территории и объявив об их аннексии, бункерный фюрер сразу начал интегрировать их в российскую правовую и политическую системы. Избрание там "депутатов" и "губернаторов" должно закончить этот процесс.

Для внутреннего рынка "выборы" должны стать очередным липовым свидетельством победы Москвы. Мол, вот теперь "Россия здесь точно навсегда", смотрите, "впервые в истории во время войны непобедимый русский народ смог провести голосование, пятилетку за четыре года, Ленин жив, прячьтесь, враги народа А вот для всего мира таким образом рашисты будут пытаться в очередной раз устроить клоунаду ради сеяния сомнений у всегда обеспокоенных европейцев и американцев.

"Выборы" на Донбассе – вопросы жизни и смерти для предводителей террористов

Интересно, что в самой России победителей фактически любых выборов можно назвать задолго до их проведения, поскольку политическое поле у рашистов не имеет никакой оппозиции, кроме фейковой. Представители власти просто избавились от конкурентов и еще и в довесок создали систему, которой вообще все равно на отметки в бюллетенях. Путину, Володину или любому другому нужному кандидату нарисуют хоть 100% поддержки, хоть 150%. И у плебса даже никаких вопросов не возникнет, потому что политикой никто не интересуется, где-то там наверху уже все решили без них, а маленькие люди ни на что не способны повлиять.

Разумеется, подход к рисованию результатов голосований абсолютно точно будет распространяться на временно оккупированные территории. Однако с результатами выборов пока ничего не известно.

Дело в том, что Донетчина и Луганщина для рашистских силовых и политических структур – крайне лакомые регионы. Наголову уничтоженные "русским миром" в экономическом смысле области, где нет ни одной прибыльной шахты или завода, стали своеобразной черной дырой. Кремль 9 лет выделял сумасшедшие деньги для того, чтобы жители Донбасса просто не умерли от голода, однако Пушилин и Пасечник со своими кураторами разворовывали триллионы рублей. Они же занимались контрабандой, крышевали схемы поставок добываемого в так называемых "ДНР" и "ЛНР" угля на территорию Украины. Сначала его завозили напрямую под видом российского, а чуть позже начали возить антрацит через Польшу (якобы российский уголь заезжает через Брест, а в Украину уже завозят "польский"). Кстати, подобные схемы полностью работают и сейчас. Только вот российское и донбасское "черное золото" поставляют в страны ЕС теперь под видом африканского. Мол, корабль из России в Гданьск пришел, но антрацит не оттуда, это мы в море его на судно загрузили.

Спросите, как это касается выборов на оккупированном Донбассе? От того, кто станет "губернатором" этих пока подконтрольных России территорий, зависит, какой российский клан будет получать миллиарды от подобных сделок, будет воровать дотации, а также будет сидеть на потоках контрабанды. Ведь, несмотря на формальное присоединение захваченных регионов к стране-террористу, никаких ограничений при пересечении границ никто снимать и не собирается. Товары из России в ОРДЛО и наоборот завозят с уплатой всех пошлин и других оплат.

То есть фактически Путин объявил об аннексии частей Донецкой и Луганской области, принудительно признал всех местных жителей россиянами, но отгородился от них огромным забором. При этом установление в этих областях вертикали власти по аналогии с тем, как все устроено на болотах, ни на что на самом деле не повлияет.

Так что с учетом возможностей, которые дает коллаборантам и оккупантам контроль над Донбассом, желающих стать местными князьками хоть отбавляй. Иметь на должности своего "губернатора" захваченных частей украинских восточных областей мечтают как ФСБшники, так и ГРУшники, и представители всех других влиятельных структур. Именно поэтому кулуарная борьба за право выиграть "выборы" назревает серьезная. Смогут ли, к примеру, Пушилин и Пасечник договориться с теми, кто действительно способен решать такие вопросы, вообще неизвестно. Например, МММщика очень не любят в определенных кругах российских силовых элит, потому что он зарекомендовал себя как склизкий аферист, способный перебегать от одного владельца к другому ради выживания и наживы. Так, главарь террористов активно участвовал в ликвидации своего коллеги Александра Захарченко, а впоследствии договаривался с ФСБ, чтобы ему дали возможность проявить себя.

Когда же Донецкую и Луганскую область пытались подмять под себя Кадыров и Пригожин, Пушилин мгновенно начал оказывать им любую поддержку, а как только эти два представителя петушиного уголка попали в немилость, "лидер донбасского народа" сразу же переориентировался и снова вернулся к своим старым кураторам, но завел дружбу с Сергеем Кириенко (которому прочат место преемника Путина). Да и проколы с выводом миллионов на оффшоры мимо общей кассы, и получение бразильского гражданства деятелю вряд ли скоро простят.

Что касается Пасечника, то этот хитрый пес, в отличие от своего коллеги по террористическому цеху, решил минимизировать свое появление в публичной плоскости. Если Пушилин делает вид, что является субъектом политической игры, луганский вожак просто пытается глубже зарыться в песок, чтобы его не унесло течением. Как и у "ДНРовского" персонажа, у Пасечника также множество проблем. И состоят они совсем не в том, что на них собирается напасть морская сверхдержава со столицей в Донецке, а в том, что россияне просто у+помножили на ноль его ближайшего соратника Игоря Корнета. Без человека, фактически руководившего всеми бандами "ЛНР", статус главаря недореспублики выглядит шатким. И желающих его убрать, разумеется, не меньше, чем врагов у Пушилина.

Для обоих предводителей псевдореспублик согласование дальнейшего пребывания на "троне" – вопрос жизни и смерти, поскольку только в случае победы-назначения они получат определенные гарантии продления своего позорного существования.

В то же, что предателей накроет некий GMLRS или Storm Shadow, верится совсем минимально, ведь они всегда прикрываются гражданскими, а в случае успехов ВСУ на фронте первыми, кто пересечет границу между Донбассом и Россией, будут машины из караванов Пушилина и Пасечника. Сомнений в том, что они будут убегать еще задолго до наступления опасности, нет никаких.

Только вот проблема: список живых главарей террористов, выехавших с оккупированных территорий, крайне мал, и что "ДНРовец", что его приспешник в нем не окажутся. Поэтому можно смело сказать, что с началом подготовки оккупантов к проведению выборов для Пасечника и Пушилина часы начали отсчитывать время до окончания их жизни. Если, конечно, им не удастся договориться с кем-нибудь из Кремля.

Оккупированный Юг никому не интересен

А вот о какой-то борьбе за право возглавить оккупированные части Запорожской или Херсонской области на самом деле вообще речи не идет. Кроме местных деятелей Балицкого и Сальдо и еще пары беглых отщепенцев типа экс-министра времен Януковича Дмитрия Табачника эти регионы никому не интересны.

Ведь, во-первых абсолютное большинство местного населения не воспринимает ни оккупантов, ни назначенных ими "руководителей".

абсолютное большинство местного населения не воспринимает ни оккупантов, ни назначенных ими "руководителей". Во-вторых, сами области к моменту "выборов" совсем не факт, что не будут деоккупированы. Да и каких-то значительных финансовых потоков или дотаций Кремль на те области никогда не будет выделять, а регионы и так уже разграблены.

Поэтому каких-то российских должностных лиц, захотевших стать гауляйтерами на час, просто не нашлось. В основном потому, что сами рашисты относятся к этим регионам как к чему-то исключительно временно захваченному, с полным пониманием, что орда так или иначе будет заниматься полным уничтожением всей инфраструктуры на этой земле.