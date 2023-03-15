По имеющейся у журналистов информации, он приобрел землю в Гаропаба-ду-Суле. Общая площадь составляет 550 квадратных метров, передает 24 Канал.

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Пушилин готовится к бегству

Интересно, что запрос на регистрацию земельного участка поступил 11 ноября 2022 года. Его подписал сам Денис Пушилин. Об этом сообщил Антон Геращенко. Заметим, что в документе, которым владеют журналисты, главарь боевиков – бразилец. Не исключено, что он променял паспорт псевдореспублики на гражданство Бразилии.



Пушилин купил себе землю в Бразилии / Скриншот

Коллаборанты на низком старте

Заметим, что коллаборанты массово выезжают в Россию из Донецкой и Луганской областей. По состоянию на 11 марта на выезде из оккупированных областей выстроились изрядные очереди.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он также отметил, что коллаборанты чувствуют приближение "жары" в ближайшее время.

Напомним, что в ноябре прошлого года на оккупированной части Запорожской области наблюдали странные движения. Тогда часть коллаборантов выезжала из Пологов и Михайловки в Мариуполь на Донетчине. Правда, массового перемещения военных тогда не наблюдалось.

А пока коллаборанты бегут, Путин развлекается. Он решил полетать на тренировочном вертолете в Улан-Удэ.

Испуганный Путин едва держится кучи

Диктатор из Кремля отправился в Улан-Удэ, чтобы проинспектировать авиационную отрасль страны. Он не только посетил местный авиазавод. Он еще и полетел на тренажере вертолета Ми-171А2. Ролик с полетом снимали пропагандисты. И они каждую копеечку отработали, ведь нам было над чем посмеяться.

На видео можно увидеть палитру эмоций Путина. Он изрядно испугался, удивился и вообще едва не потерял лицо. Правда, в прямом смысле слова, а не все то, о чем раньше говорил Макрон. Если присмотреться, то может показаться, что диктатор в маске, и она вот-вот слетит.

К слову, по поводу авиазавода. Там сотрудники жалуются на кадровый голод. Мол, никому скоро будет выполнять безумные планы, которые сбрасывают им сверху.