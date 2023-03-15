На ролике, выложенном пропагандистскими СМИ, можно увидеть яркую палитру из испуга, удивления и шока на лице Путина, передает 24 Канал. Летает на тренажере, а страха столько, будто его на фронт увезли.
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У страха глаза большие
Известно, что полет на тренажере вертолета Ми-171А2 Путин совершил во время своего визита в Улан-Удэ. Пропагандисты по всей красе показали нам эмоции президента России. Поскольку освещение не самое лучшее, то может даже показаться, что у него вместо лица маска. А может, нам и не кажется.
Испуганный Путин на тренажере вертолета: смотрите видео
Заметим, что в регионе он посещал авиазавод. К удивлению, диктатора из Кремля кто-то отважился спросить о проблемах, связанных с выполнением госзаказа. Ведь с ними сталкиваются на фоне того, что оборонительная отрасль переживает острый кадровый голод.
Путин, в традиционной манере, сказал какую-то чушь. По его словам, проблемы удается решать благодаря сложностям. Дальше прямая речь, потому что мы не можем понять, что он хотел этим сказать: "Если ничего не мешает, нужно спать ложиться. Можно хрюкнуть сразу".
Что известно о вертолете Ми-171А2Это улучшенная версия военно-транспортного вертолета Ми-171А. Максимальная скорость этого вертолета – 280 километров в час. На наружном подвесе он может переносить грузы весом до 5 тонн. По состоянию на 12 февраля 2019 (имеющиеся открытые данные – 24 Канал), выпустили 8 таких вертолетов.
Источник: Википедия
Отметим, что с начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили около 300 вертолетов врага. Поэтому давайте напомним себе актуальные потери россиян.
Уже более 161 тысячи "пакетов"
- За прошедшие сутки наши военные отправили на тот свет 980 захватчиков. А с 24 февраля 2022 года ряды "двухсотых" пополнили 161 520 русских бойцов.
- Также в металлолом превратили 3 492 танка, 6 799 боевых бронированных машин, 2 528 артиллерийских систем, 502 РСЗО, 262 средства ПВО, 304 самолета, 289 вертолетов, 2 132 БпЛА оперативно-тактического уровня, 907 крылатых автомобилей и 5 единиц специальной техники.