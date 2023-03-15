Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он объяснил, чем отличаются все двойники кремлевского диктатора.

Кстати говоря Почему Путин до сих пор жив, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем: в разведке раскрыли секрет

Жирнов упомянул расследование, в котором аналитики соединили несколько фото Путина разных времен.

И здесь не нужно быть большим разведчиком, и наблюдательным человеком, чтобы понять, что это явно разные люди,

– подчеркнул спикер.

Различные Путины

21 февраля 2023 года во время федерального собрания Путин постоянно кашлял, выглядел осунувшимся и сидел в 50 метрах от проверенных депутатов госдумы и совета федерации, заметил экссотрудник КГБ.

Однако на следующий день появился совсем другой Путин. У этого было шире лицо, он будто распух за 24 часа. У него совсем другая структура глазных впадин, другая голова, другие морщинки. К тому же совсем другой голос.

Также Жирнов подметил интересную классификацию двойников Путина. Среди них есть, например, калмык, совсем не похожий на Путина.

Конечно, если мы с вами соберемся и выпьем по бутылке водки, мы его не сможем отличить, потому что не видели настоящего. Если мы увидим настоящего, то понятно, что это будут разные люди,

– сказал эксперт.

Жирнов о классификации двойников Путина: смотреть видео

Двойник в "Лужниках"

Другой Путин был и на концерте в "Лужниках". Ожидалось, что всех 750 тысяч там присутствующих должны тщательно отбирать. Однако известно, что туда можно было попасть, просто записавшись в управлении по месту жительства, на входе документы зрителей даже не проверяли.

Путин тогда вышел на сцену, здоровался за руку со всеми, обнимался, однако его речь продолжалась всего четыре минуты, также заметили, что первую минуту он даже гаркавил, сообщил Жирнов.

Потому что двойник просто не умеет разговаривать по-настоящему, как Путин. Он начал говорить, но совсем в другом тоне. Ему в микрофон в ухе сказали уходить оттуда, и он быстро ушел,

– подчеркнул спикер.

Интересно, что впоследствии он вернулся, вероятно ему сказали, что выступление было короткое. И говорил он о довольно нетипичных вещах, например семье.

Что известно о двойниках Путина