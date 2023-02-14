Об этом 24 Каналу рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Он подтвердил, что есть такая информация. Также отметил, что украинской разведке известно о плохом состоянии здоровья российского диктатора.
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Путина прячут не только из соображений безопасности
Однако он отметил, что это не должно нас успокаивать, ведь и с плохим состоянием здоровья Путин может нанести много вреда.
Его действительно прячут от людей, но для того, чтобы убедиться в этом, не нужно использовать закрытые источники. Достаточно увидеть забавные длинные столы, за которыми он сидит, или одинокого диктатора в церкви на праздники, постановочные массовки вокруг него,
– напомнил представитель ГУР.
Почему вместо Путина выпускают его двойников: смотрите видео
По его словам, Путина прячут не только из соображений безопасности, но очевидно и по медицинским соображениям.
"Путин – нездоровый человек ни психологически, ни физически. Как и весь российский режим и российское общество. Но именно на этом образе и на этом личности сейчас держится современная Россия. Поэтому так его оберегают, прячут и делают его недоступным прежде всего для россиян. Украинцам он точно не нужен", – подчеркнул Андрей Юсов.
Что известно о двойниках Путина
- Президент Владимир Зеленский подверг сомнению то, что российский диктатор Владимир Путин жив. Глава государства заявил, что не совсем понимает, с кем говорить о мирных переговорах. Зеленский заявил, что не уверен, что тот президент России, который иногда появляется где-то, что это он и есть.
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью The Washington Post выразил сомнение в "подлинности" российского диктатора Владимира Путина. Он отметил, что вопрос, настоящий ли это сейчас Путин, остается открытым.
- Террорист Игорь Гиркин объяснил, как отличить настоящего бункерного деда от его двойников. Гиркин отметил, что настоящий Путин на Рождество находился в кремлевском храме, а также принимает министров, сидя за километровым столом и глядя на своих приспешников в бинокль. Тем временем "выходят в люди" двойники Путина. Они выдают награды и общаются.