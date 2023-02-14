Об этом 24 Каналу рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Он подтвердил, что есть такая информация. Также отметил, что украинской разведке известно о плохом состоянии здоровья российского диктатора.

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Путина прячут не только из соображений безопасности

Однако он отметил, что это не должно нас успокаивать, ведь и с плохим состоянием здоровья Путин может нанести много вреда.

Его действительно прячут от людей, но для того, чтобы убедиться в этом, не нужно использовать закрытые источники. Достаточно увидеть забавные длинные столы, за которыми он сидит, или одинокого диктатора в церкви на праздники, постановочные массовки вокруг него,

– напомнил представитель ГУР.

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По его словам, Путина прячут не только из соображений безопасности, но очевидно и по медицинским соображениям.

"Путин – нездоровый человек ни психологически, ни физически. Как и весь российский режим и российское общество. Но именно на этом образе и на этом личности сейчас держится современная Россия. Поэтому так его оберегают, прячут и делают его недоступным прежде всего для россиян. Украинцам он точно не нужен", – подчеркнул Андрей Юсов.

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