Если бы Путина лечили российские медики, ситуация была бы иной. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

Кстати говоря Данилов рассказал о стратегии Путина на 2023 год

Слухи о болезнях Путина

Журналист, общавшийся со Скибицким, вспомнил слова бывшего главы Службы внешней разведки Николая Маломужа. Он еще в нулевые годы сообщал – Путин серьезно болен. В последнее время хотят слухи, что диктатор может скоро умереть. Говорили, что 70-летний Путин болен раком, ранней стадией болезни Паркинсона и другие заболевания, включая шизоаффективное расстройство.

Скибицкий также констатировал, что Путин живет только благодаря работе врачей.

К сожалению, Путина лечат лучшие западные врачи, поэтому он все еще живет. Лечили бы российские – все закончилось бы быстрее,

– отметил чиновник.

Побочные эффекты лечения

Недавно в СМИ появилась информация, что Путин проходит курс лечения препаратами, которые кроме лечебного действия вызывают слабость, головокружение, отсутствие аппетита.

Психоэмоциональное состояние диктатора от этого еще больше страдает. Пишут, что он стал молчаливым и почти никого не принимает лично.