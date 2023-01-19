СМИ сослались на телеграм-канал, который будто бы следит за Путиным и имеет связи с его окружением и охранниками.

К теме Я не знаю, жив ли Путин, и вообще он ли это, – Зеленский о возможности переговоров с Россией

Путин все чаще выпускает "двойника" из-за ослабления иммунитета

В России ходили слухи, что 70-летний Путин болен раком, ранней стадией болезни Паркинсона и другими заболеваниями, включая шизоаффективное расстройство.

Путин проходит курс лечения препаратами, которые кроме лечебного действия вызывают слабость, головокружение, отсутствие аппетита, что не наилучшим образом сказывается на его психоэмоциональном состоянии,

– сказали "инсайдеры".

Мол, поэтому российский диктатор стал молчаливым и почти никого не принимает лично, при этом выглядя "глубоко обеспокоенным в последние дни". Поэтому Путин собирается рискнуть, если не уйти ва-банк, "подняв ставки до критического уровня".

Также канал сообщает, что Путин боится какой-либо инфекции, даже той, которая легко лечится.

У него очень ослаблен иммунитет. Он ослаблен агрессивным лечением, лекарством, которое вынужден принимать. Динамика отрицательна и его окружение знает об этом. Это больше не скрывают,

– говорится в сообщении.

В последний раз Путина видели лично в пятницу 13 января на похоронах в Уфе. Он сократил до минимума непосредственное участие в переговорах, встречах и совещаниях, практически полностью переключившись в формат видеосвязи и телефонного общения.

Телеграм-канал утверждает, что в пятничной поездке в Уфу якобы участвовал "двойник", а не настоящий Путин. И что он приходит на редкие встречи и мероприятия чаще, чем сам Путин. Заметим, что правдивость этих слов проверить невозможно.

Вскоре дублер будет все чаще появляться в роли президента. Здоровье президента имеет тенденцию к ухудшению,

– пишет автор канала.

На скорую смерть Путина рассчитывать не стоит