СМИ сослались на телеграм-канал, который будто бы следит за Путиным и имеет связи с его окружением и охранниками.
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Путин все чаще выпускает "двойника" из-за ослабления иммунитета
В России ходили слухи, что 70-летний Путин болен раком, ранней стадией болезни Паркинсона и другими заболеваниями, включая шизоаффективное расстройство.
Путин проходит курс лечения препаратами, которые кроме лечебного действия вызывают слабость, головокружение, отсутствие аппетита, что не наилучшим образом сказывается на его психоэмоциональном состоянии,
– сказали "инсайдеры".
Мол, поэтому российский диктатор стал молчаливым и почти никого не принимает лично, при этом выглядя "глубоко обеспокоенным в последние дни". Поэтому Путин собирается рискнуть, если не уйти ва-банк, "подняв ставки до критического уровня".
Также канал сообщает, что Путин боится какой-либо инфекции, даже той, которая легко лечится.
У него очень ослаблен иммунитет. Он ослаблен агрессивным лечением, лекарством, которое вынужден принимать. Динамика отрицательна и его окружение знает об этом. Это больше не скрывают,
– говорится в сообщении.
В последний раз Путина видели лично в пятницу 13 января на похоронах в Уфе. Он сократил до минимума непосредственное участие в переговорах, встречах и совещаниях, практически полностью переключившись в формат видеосвязи и телефонного общения.
Телеграм-канал утверждает, что в пятничной поездке в Уфу якобы участвовал "двойник", а не настоящий Путин. И что он приходит на редкие встречи и мероприятия чаще, чем сам Путин. Заметим, что правдивость этих слов проверить невозможно.
Вскоре дублер будет все чаще появляться в роли президента. Здоровье президента имеет тенденцию к ухудшению,
– пишет автор канала.
На скорую смерть Путина рассчитывать не стоит
- СМИ приписывают Путину целый "букет" болезней – от Паркинсона до рака простаты и поджелудочной железы. Некоторые ссылаются на источники в окружении Путина, а кто-то делает такие выводы по картинке – ни одно выступление диктатор не обходится без кашля. А еще часто диктатор часто во время выступлений держится руками за край стола, вероятно, чтобы скрыть тремор рук.
- Еще в мае руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Путин действительно серьезно болен раком, однако на то, что он умрет "сегодня – завтра", не стоит надеяться.