Соответствующее заявление Владимир Зеленский сделал во время "Украинского завтрака" в Давосе. Президент прокомментировал тему мирных переговоров между Украиной и Россией по урегулированию войны.
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Не совсем понимаю, с кем говорить, – Зеленский
Зеленский подчеркнул, что с тех пор, как он стал президентом, то три года "делали все, чтобы дипломатией освободить наши земли". Но глава государства отметил, что в России "кто-то не хотел, у кого-то не было времени, кто-то не верил, кто-то выдвигал условия".
"Таких кто-то было очень много с центром в Москве. И сегодня я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем говорить", – заявил президент Украины.
Зеленский заявил, что не уверен, что тот президент России, который иногда появляется где-то, что это он и есть.
Я не совсем до конца понимаю, что он живой или это он принимает решение. Или кто там принимает решение. У меня нет такой информации,
– сказал лидер Украины.
Он добавил, что не понимает, "как можно обещать европейским лидерам одно, а на следующий день начать полномасштабное вторжение". Кроме того, Зеленский подчеркнул, что не совсем понимает, с кем у Украины дело.
Следовательно, глава государства не понимает, с кем вести мирные переговоры. Также он посетовал на отсутствие уважения со стороны России.
"Сначала Россия должна найти кого-то, а затем предложить что-нибудь", – резюмировал президент Украины.
Россия отвергла мирный план Украины
- Украина с самого начала полномасштабного вторжения России неоднократно предлагала форматы окончания войны. Однако в Кремле отвергали все предложения и требуют от Киева территориальных уступок.
- Зеленский на саммите G20 представил свою инициативу по 10 пунктам по завершению войны. Украинский лидер обсудил с президентом США Джо Байденом украинскую формулу мира, и тот поддержал идею провести саммит мира.
- Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отверг мирный план Зеленского .
- В Кремле открыто манипулируют на теме переговоров. Раньше в России хотели, чтобы Запад заставил Украину сесть за стол переговоров. Но теперь же в Москве стремятся, чтобы переговоры проходили без посредников.
- Украина временно приостановила свое участие в мирных переговорах, потому что Россия выражает ультиматумы. Посредником между Украиной и Россией пытается быть Турция, предлагающая ввести локальные перемирия.