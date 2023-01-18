В своей речи и ответах на вопросы после нее глава государства отметил, что Украина продолжает бороться с российской агрессией. И хотя враг ежедневно несет бешеные потери, он не собирается останавливаться. Более того, готовится к реваншу.

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Украина должна закончить войну

Президент отметил, что на Востоке ежедневно продолжаются ожесточенные бои. Наши воины – как живые, так и павшие – проявили мужество. Они противостоят противнику, обороняя родные земли.

Очень важно, что мы сильны не только на Востоке нашего государства, где сейчас действительно горячо, мы сильны внутри нашего государства и объединены. Мы мобилизованы, потому что мы защищаем свое, мы не начинали эту войну, но должны ее закончить,

– подчеркнул он.

Если говорить о ситуации на Севере и Юге, то она контролируется. Да, освобождение территорий несколько замедлилось. И для этого есть ряд объективных причин. И именно поэтому Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина нуждается в амуниции. В оружии, которое позволит побеждать врага в поле боя.

Также он добавил, что нашему государству необходима финансовая поддержка. В то же время он выразил благодарность всем государствам и ЕС. Тем, кто поддержал украинскую экономику и продолжает это делать.

Россия готовится к реваншу

Мы видим, что Россия пытается идти, усиливаться и готовиться к реваншу. Мы считаем, что им не удастся, потому что они воюют не только против Украины, но и против цивилизованного подхода к жизни,

– подчеркнул Зеленский.

Украина нуждается в быстрых решениях

Глава государства напомнил, что сейчас мы наблюдаем кризис времени. Поэтому к призывам, связанным с решительными, эффективными и совместным действиями, стоит добавить также призыв к скорости. Речь идет о скорости принятия решений, реакции цивилизованного мира.

"Трагедии опережают жизнь. Тирания опережает демократию. Чтобы начать войну, России понадобилось менее одной секунды. Чтобы ввести за это первые санкции, миру понадобились дни. Время, которое свободный мир тратит на размышления, государство-террорист тратит на убийства", – подчеркнул он.

Владимир Зеленский отметил, что быстрые решения дали положительный результат. Речь идет об открытии Европой границ для украинцев, зерновом соглашении, а также энергетическом единстве. Это позволило спасти не только украинцев, но и миллионы людей во всем мире.

Мобилизация мира должна опередить мобилизацию России

По словам главы государства, мир должен мобилизоваться быстрее, чем это сделает Россия. То же касается передачи Украине ПВО. Системы наше государство должно получить до того, как враг нанесет очередные ракетные удары. Это касается западных танков, которые должны опередить российские.

"Восстановление безопасности и мира в Украине должно опередить атаку России на безопасность и мир других стран. Трибунал за совершенные военные преступления должен предотвратить новые", – добавил он.

НАТО – лучший гарант безопасности

Что касается НАТО, то, безусловно, мы понимаем, что для нас гарантия безопасности является одним из приоритетов. Например, если говорить о нашей Формуле мира, один из десяти этих приоритетов – мы понимаем, что пока что мы не в НАТО,

– заметил он.

По словам главы государства, в России это тоже понимают. Более того, в Кремле делают все возможное для того, чтобы мы не попали в Альянс. В то же время он подчеркнул, что НАТО – "лучшая гарантия безопасности для Украины". И пока наше государство не является его членом, оно предлагает собственные гарантии безопасности. И их, уверен Зеленский, должен поддержать цивилизованный мир.