У своїй промові та відповідях на питання після неї глава держави наголосив на тому, що Україна продовжує боротися з російською агресією. І хоч ворог щоденно зазнає шалених втрат, він не збирається зупинятися. Ба більше, готується до реваншу.

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Україна повинна закінчити війну

Президент наголосив на тому, що на Сході щоденно тривають запеклі бої. Наші воїни – як живі, так і полеглі – проявили мужність. Вони протистоять ворогові, обороняючи рідні землі.

Дуже важливо, що ми міцні не тільки на Сході нашої держави, де зараз дійсно гаряче, ми міцні всередині нашої держави і об'єднані. Ми мобілізовані, тому що ми захищаємо своє, ми не починали цю війну, але повинні її закінчити,

– наголосив він.

Якщо говорити про ситуацію на Півночі та Півдні, то вона контрольована. Так, звільнення територій дещо сповільнилося. І на це є низка об'єктивних причин. І саме тому Зеленський вкотре підкреслив, що Україна потребує амуніції. Зброї, яка дозволить перемагати ворога на полі бою.

Також він додав, що нашій державі необхідна фінансова підтримка. Водночас він висловив подяку усім державам і ЄС. Тим, хто підтримав українську економіку та продовжує це робити.

Росія готується до реваншу

Ми бачимо, що Росія намагається йти, посилюватися і готуватися до реваншу. Ми вважаємо, що їм не вдасться, бо вони воюють не тільки проти України, а проти цивілізованого підходу до життя,

– наголосив Зеленський.

Україна потребує швидких рішень

Глава держави нагадав про те, що нині ми спостерігаємо кризу часу. Тож до закликів, пов'язаних з рішучими, ефективними та спільними діями варто додати також заклик до швидкості. Мовиться про швидкість ухвалення рішень, реакції цивілізованого світу.

"Трагедії випереджають життя. Тиранія випереджає демократію. Щоб почати війну, Росії знадобилося менше однієї секунди. Щоб упровадити за це перші санкції, світу знадобилися дні. Час, який вільний світ витрачає на роздуми, держава-терорист витрачає на вбивства", – підкреслив він.

Володимир Зеленський зазначив, що швидкі рішення дали позитивний результат. Мовиться про відкриття Європою кордонів для українців, зернову угоду, а також енергетичну єдність. Це дозволило врятувати не лише українців, а й мільйони людей по всьому світу.

Мобілізація світу має випередити мобілізацію Росії

За словами глави держави, світ має мобілізуватися швидше, ніж це зробить Росія. Те ж стосується передачі Україні ППО. Системи наша держава має отримати до того, коли ворог завдасть чергові ракетні удари. Це також стосується західних танків, які мають випередити російські.

"Відновлення безпеки й миру в Україні має випередити атаку Росії на безпеку та мир інших країн. Трибунал за скоєні воєнні злочини має запобігти новим", – додав він.

НАТО – найкращий гарант безпеки

Що стосується НАТО, безумовно, ми розуміємо, що для нас гарантія безпеки є одним із пріоритетів. Наприклад, якщо говорити про нашу Формулу миру, один із десяти цих пріоритетів – ми розуміємо, що поки що ми не в НАТО,

– зауважив він.

За словами глави держави, у Росії теж це розуміють. Ба більше, у Кремлі роблять усе можливе для того, щоб ми не потрапили до Альянсу. Водночас він підкреслив, що НАТО – "найкраща гарантія безпеки для України". І поки наша держава не є його членом, вона пропонує власні гарантії безпеки. І їх, переконаний Зеленський, повинен підтримати цивілізований світ.