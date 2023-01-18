Украинский МИД уже отреагировал на популистические заявления Лаврова. В комментарии 24 Канала спикер МИД Олег Николенко заявил, что союзники Украины уже давно не принимают во внимание подобных заявлений, ведь они – дымовой занавес.
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Лавров еще раз артикулировал реальные намерения России. Москва категорически не заинтересована в мире. Публичные маневры представителей российского режима о готовности к переговорам, "перемирие на Рождество", ожидание "реальных" предложений Запада - лишь дымовой занавес для подготовки к очередной российской террористической атаке по Украине,
– отметил Олег Николенко.
России придется выполнять мирную формулу
В МИДе также отметили, что Украина получила широкую международную поддержку Формулы мира Президента Зеленского. И это гораздо важнее.
Нравится это кому-то в Кремле, или нет, но России придется выполнять мирную формулу,
– подчеркнул Николенко.
В МИД отметили, что для того чтобы ускорить наступление этого момента, команда ведомства во главе с Дмитрием Кулебой будет продолжать работать над обеспечением Сил обороны Украины всей необходимой международной помощью: танками, системами противоракетной и противовоздушной обороны, ракетами большой дальности, боеприпасами, тренировкой наших и финансами
Что этому предшествовало
Глава МИД страны-агрессора заявил, что переговоров не может быть хотя бы потому, что президент Украины "законодательно запретил вести переговоры с российским правительством".
Главное о мирном плане Украины
- Владимир Зеленский на саммите G20 представил свою инициативу по 10 пунктам по завершению войны. Украинский лидер обсудил с президентом США Джо Байденом украинскую формулу мира, и тот поддержал идею провести саммит мира.
- Предварительно стало известно, что ближе к 24 февраля 2023 Владимир Зеленский официально представит мирный план.
- К слову, МИД Турции тоже выразил поддержку во внедрении украинской формулы мира.