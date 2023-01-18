Українське МЗС уже відреагувало на популістичні заяви Лаврова. У коментарі 24 Каналу речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що союзники України уже давно не беруть до уваги подібних заяв, адже вони – димова завіса.
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Лавров вкотре артикулював реальні наміри Росії. Москва категорично не зацікавлена в мирі. Публічні маневри представників російського режиму про готовність до переговорів, "перемир'я на Різдво", очікування на "реальні" пропозиції Заходу – лише димова завіса для підготовки до чергової російської терористичної атаки по Україні,
– зазначив Олег Ніколенко.
Росії доведеться виконувати мирну формулу
У МЗС також наголосили, що Україна отримала широку міжнародну підтримку Формули миру Президента Зеленського. І це куди важливіше.
Подобається це комусь в Кремлі, чи ні, але Росії доведеться виконувати мирну формулу,
– наголосив Ніколенко.
У МЗС зазначили, що для того, аби пришвидшити настання цього моменту, команда відомства на чолі із Дмитром Кулебою продовжуватиме працювати над забезпеченням Сил оборони України всією необхідною міжнародною допомогою: танками, системами протиракетної та протиповітряної оборони, ракетами великої дальності, боєприпасами, тренуванням наших захисників та фінансами.
Що цьому передувало
Очільник МЗС країни-агресора заявив, що переговорів не може бути хоча б тому, що президент України "законодавчо заборонив вести переговори з російським урядом".
Головне про мирний план України
- Володимир Зеленський на саміті G20 представив свою ініціативу із 10 пунктів щодо завершення війни. Український лідер обговорив з президентом США Джо Байденом українську формулу миру і той підтримав ідею провести саміт миру.
- Попередньо стало відомо, що ближче до 24 лютого 2023 року Володимир Зеленський офіційно представить мирний план.
- До слова, МЗС Туреччини теж висловило підтримку у впровадженні української формули миру.