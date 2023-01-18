Тож, диктатор назвав нову мету війни. Виявляється, це спроба закінчити війну на Донбасі. Про це Путін заявив під час заходів присвячених 80-річчю прориву блокади Ленінграда, пишуть росЗМІ.

Увага Черговий блеф чи оголошення глобальної війни: що криється за зверненням Путіна

Все, що ми сьогодні робимо, в тому числі й спеціальна військова операція, це спроба закінчити війну на Донбасі. Ось сенс нашої спецоперації і захищати наших людей, які на цих територіях проживають,

– цитують російські ЗМІ Путіна.

Путін бреше, що війна – це спосіб захистити Донбас

Диктатор розійшовся у поясненнях, що територія Донеччини – це нібито історична територія Росія. І вони, мовляв, мирились з цим допоки не стався "державний переворот", доки "не почали винищувати людей тільки за те, що вони вважають себе пов'язаними з російською культурою, мовою і традиціями".

Ми довго терпіли, довго намагались домовитись. Як зараз виявилось, нас зараз просто водили за ніч, обманювали. Не вперше,

– обурився Путін.

Далі диктатор розійшовся звичними тезами, що це саме Україна "готувалася перевести конфлікт в гостру, гарячу фазу", а ось бідному-нещасному Кремлю, "не залишилося нічого, крім того, що вони роблять зараз".

Також диктатор неочікувано заявив, що у блокаді Ленінграда під час Другої світової брали участь представники "багатьох європейських країн".

Мовляв, через свою толерантність вони не говорили цього раніше.

Путін готує підґрунтя до нової хвилі мобілізації

Головне управління розвідки попередило про підготовку Путіна до нової хвилі мобілізації. Диктатор ставить собі за мету створити 2-мільйонну армію окупантів-убивць. Однак, як забезпечити таке велике військо екіпіруванням та зброєю, Путіна мало хвилює.

Аналітики ISW припускали, що заяву про нову мобілізацію Путін мав би оголосити уже сьогодні. Саме під час заходів присвячених 80-річчю прориву блокади Ленінграда.