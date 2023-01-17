Про це 24 Каналу розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Росія буде продовжувати свою терористичну тактику, поки її не зупинить Україна, заручившись світовою підтримкою.

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За словами представника ГУР, Владімір Путін ставить собі за мету створити 2-мільйонну армію. Однак питання про можливість навчити, озброїти, провести відповідне злагодження для мобілізованих лишається відкритим.

Перехопити ініціативу українські сили оборони не дозволять. Зокрема, через власні плани деокупації території. Нагадаємо ще раз, ми не самі, з нами у весь цивілізований світ,

– додав Юсов.

Процеси запущені

Юсов зауважив, що у росіян поступово, у кожного по-різному, починають відкриватися очі: "Внутрішні процеси на території Росії так само відбуваються".

Свідченням таких процесів у розвідці називають кадрові перестановки, зокрема заміну Сєргєя Суровікіна на "пенсіонера" Валєрія Герасимова.

Є усі підстави вважати, що Путін розуміє загрозу внутрішніх процесів, тому і буде закручувати гайки. І в умовах такої довгої кампанії, максимально закрутити гайки власному суспільству – це найлегший шлях,

– підкреслив спікер.

Він звернув увагу, на те що і Рамзан Кадиров став менше з’являтися у медійному просторі.

"Очевидно, ця група Євгєній Пригожин, Сєргєй Суровікін та Рамзан Кадиров зараз не у фаворі. Це говорить про інші процеси, які відбуваються на кремлівських болотах", – зазначив мовець.

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Тактика ракетних атак продовжиться

Герасимов продовжує тактику ракетних ударів Суровікіна. За словами представника розвідки, використання комплексів С-300, С-400 по наземних цілях, оскільки це не вибіркова і не високоточна зброя, мають на меті завдати шкоди цивільному населенню та інфраструктурі.

Це терористичні акти, за які несе відповідальність Герасимов. Він буде і далі продовжувати практику воєнних злочинів проти українців. А що їм ще залишається робити?,

– підкреслив Юсов.

Він акцентував, що кількість високоточного сучасного озброєння у Росії зменшується. За останніми ударами можна помітити іншу кількість та інтервали використання, однак у Росії є значний запас ракет С-300.

"На жаль, те, що довший час відчували на собі Херсон, Миколаїв, Харків, остання інформація уже і свідчить про Київщину. Теракти і терористична війна – це те, що і далі будуть робити Путін, Герасимов, Шойгу та інші, поки їх не зупинить Україна та міжнародна спільнота, – резюмував Юсов.

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