Об этом 24 Канала рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Россия будет продолжать свою террористическую тактику, пока ее не остановит Украина, заручившись мировой поддержкой.
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По словам представителя ГУР, Владимир Путин ставит своей целью создать 2-миллионную армию. Однако вопрос о возможности научить, вооружить, провести соответствующее разрешение для мобилизованных остается открытым.
Перехватить инициативу украинские силы обороны не позволят. В частности, из-за собственных планов деоккупации территории. Напомним еще раз, мы не сами, с нами во весь цивилизованный мир,
– добавил Юсов.
Процессы запущены
Юсов заметил, что у россиян постепенно, у каждого по-разному, начинают открываться глаза: "Внутренние процессы на территории России так же происходят".
Свидетельством таких процессов в разведке называют кадровые перестановки, в том числе замену Сергея Суровикина на "пенсионера" Валерия Герасимова.
Есть все основания полагать, что Путин понимает угрозу внутренних процессов, потому и будет закручивать гайки. И в условиях такой длинной кампании, максимально закрутить гайки собственному обществу – это самый легкий путь.
– подчеркнул спикер.
Он обратил внимание, что и Рамзан Кадыров стал меньше появляться в медийном пространстве.
"Очевидно, эта группа Евгений Пригожин, Сергей Суровикин и Рамзан Кадыров сейчас не в фаворе. Это говорит о других процессах, происходящих на кремлевских болотах", – отметил говорящий.
Юсов о внутренних процессах в Кремле: смотреть видео
Тактика ракетных атак продолжится
Герасимов продолжает тактику ракетных ударов Суровикина. По словам представителя разведки, использование комплексов С-300, С-400 по наземным целям, поскольку это не выборочное и не высокоточное оружие, призвано нанести ущерб гражданскому населению и инфраструктуре.
Это террористические акты, за которые несет ответственность Герасимов. Он будет и дальше продолжать практику военных преступлений против украинцев. А что им еще остается делать?
– подчеркнул Юсов.
Он подчеркнул, что количество высокоточного современного вооружения в России уменьшается. За последними ударами можно заметить другое количество и интервалы использования, однако в России есть значительный запас ракет С-300.
"К сожалению, то, что долгое время ощущали на себе Херсон, Николаев, Харьков, последняя информация уже и свидетельствует о Киевщине. Теракты и террористическая война – это то, что и дальше будут делать Путин, Герасимов, Шойгу и другие, пока их не остановит Украину и международное сообщество, – резюмировал Юсов.
Будет ли масштабная мобилизация в России: последнее
- Украинская разведка сообщила, что в России принимают меры по усилению мобилизации.
- В оккупированном Крыму россияне набирают мужчин в частные военные компании "Щит" и "Русич". Им обещают высокую заработную плату.
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