Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, пофакту в стране-агрессоре происходит колоссальное падение темпов экономического развития. Уровень жизни россиян тоже значительно снизился и ухудшился.

Обратите внимание Россия платит миллиард долларов в день за войну в Украине

Он отметил, что на сегодняшний день Россия от санкций теряет на нефти и газе сотни миллионов долларов.

"И дальше ситуация будет только ухудшаться. Об этом подчеркивают даже провластные российские экономисты", – отметил политолог.

У определенной группы населения доходы выросли

Хотя, по мнению Рейтеровича, есть один нюанс, о котором Путин не упомянул.

У определенной группы населения произошел рост доходов в 2022 году по сравнению с предыдущими годами. Очень легко догадаться, о какой группе говорится,

– отмечает он.

По его словам, более 100 тысячам семей в России, у которых есть погибшие во время войны против Украины, сделали определенные выплаты.

"До этого они зарабатывали в среднем по 15 – 20 тысяч рублей в месяц, а им выплатили по 50 или 100 тысяч, некоторым даже миллионы рублей. И у них на краткосрочный период времени произошел в целом рост их доходов и уровня жизни", – заметил политолог.

Но он подчеркнул, что эти люди очень быстро прогуляли, пропили и на что-то потратили эти деньги.

Российскую экономику ожидает дальнейшее падение в 2023 году: смотрите видео

Путину нечем хвастаться

По его мнению, в 2023 году и дальше ничего положительного в России происходить не будет: ни экономического развития, ни социальных реформ.

А будет только рост темпов мобилизации, увеличения пенсионного возраста, призывного возраста. Об этом Путин ничего не сказал во время своего выступления,

– отметил он.

Рейтерович считает, что Путину нечем хвастаться. Можно лишь констатировать дальнейшее падение – конца и края которому не видно.

"Потому что даже если Россия завтра уберется из Украины, никто одномоментно не отменит санкции против нее", – подчеркнул он.

Политолог предположил, что если в перспективе нескольких лет это произойдет, на Россию все равно будут смотреть, как на прокаженную. Другие страны не будут желать строить с ней стратегические отношения и долгосрочные планы.

"Несмотря на то, что Россия занимает ⅙ часть нашей планеты, все страны будут общаться друг с другом, а ее просто терпеть в определенной степени", – отметил Игорь Рейтерович.

Что происходит в экономике России: последние новости