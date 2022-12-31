На сложившуюся ситуацию может повлиять Китай. Но ему нужно сделать такое предложение, от которого он не откажется. Об этом 24 канала сказал американский политолог и экспредседатель аппарата правительства Азербайджана Рамис Юнус.

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"В 2023 году все будет зависеть от того, как договорятся США и Китай. Сегодня на вашей стороне прежде всего США, а потом все остальные. А на стороне России – никого. Китай ни на чьей стороне. Однако его нейтральность может стать ближе к Западу", – уверяет Юнус.

Что нужно Китаю

В 70-е годы в советско-афганской войне Китай принял сторону США, потому что у него испортились отношения с Советским Союзом. Политолог отметил, что тогда Дэн Сяопин приехал в Америку и встретился с Генрихом Киссинджером. Затем был Ричард Никсон, а впоследствии – Джимми Картер. Лидеры создали "китайское чудо" назло Москве. Это удалось благодаря тому, что в Совбезе ООН Пекин и Тайвань заменили местами. Это условие выдвинул Китай.

Если сейчас они в качестве разменной карты снова смогут договориться о Тайване, ведь для Китая это, опять-таки, сакральная тема, тогда можно будет сыграть. В январе Энтони Блинкен едет туда. Если Китай получит то, что ему нужно, гарантии от США, тогда он должен будет дать гарантии американцам, что в этой тематике (российско-украинской войне) сделает все необходимое,

– утверждает Юнус.

В таком случае давление у России значительно увеличится, ведь Китай больше не будет нейтральным. Так, он начнет "закручивать гайки" по своим направлениям, а вся азиатская территория смотрит не на Кремль, акцентирует политолог, а на Пекин.

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Другие варианты

Как отмечает Юнус, его величество случай также может произойти. Следует вспомнить, как это было с Советским Союзом.

Что-то вроде ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению), когда все развалилось. В национальных республиках это тоже может быть. Посмотрите, как это было в Дагестане. Сегодня – завтра это может вспыхнуть в Чечне,

– говорит политолог.

Очевидно, что чеченский народ не приветствует все происходящее в стране. Более того, многие чеченцы воюют на стороне Украины против своих сограждан, которых к нам отправил Рамзан Кадыров.

"Национальные республики также поднимутся, особенно тюркский и мусульманский мир. Мусульмане в той же России не поддерживают войну. Не смотрите на Кадырова и тех, кто кричит от имени Аллаха. В мусульманском мире все это категорически осуждается. Они на стороне сатаны, а прикрываются именем Аллаха. За это когда-нибудь придется отвечать", – резюмировал политолог Рамис Юнус

Зачем Путин звонил Си Цзиньпину

Накануне Владимир Путин позвонил Си Цзиньпину, хотя хотел встретиться лично. Как замечает политолог Игорь Рейтерович, диктатор рассказывал, что россияне и китайцы – братья навеки, а также особенно давил на то, что между странами должно быть очень мощное военно-техническое сотрудничество. На что Си Цзиньпинь ответил: Китай будет сохранять высокий уровень политических отношений с Россией и посмотрит, как ситуация будет развиваться в 2023 году. Следовательно, Путин не услышал того, чего хотел.

Однако о том, что Китай присоединился к ключевым санкциям против России, Путин не сказал ни слова. Рейтерович акцентирует: КНР сохраняет лицо и не собирается дружить с государством-агрессором.

Все эти события и сама тональность конференции, говорит политолог, очевидно не пошла на пользу Путину. Он разнервничался, потому что ожидал какой-либо другие заявления со стороны главы Китая, а по факту получил общие фразы, которыми Китай оперировал и раньше.

"За 2022 год Китай "зашел и сел" в тех азиатских странах, которые раньше считались сателлитами России. Фраза Си Цзиньпина о том, что Китай будет на страже национальных интересов и территориальной целостности Казахстана как ближайшего партнера КНР – это была даже не пощечина России, а очень смачный удар с разворота", – сказал Игорь Рейтерович.

Он добавляет, что отношения Китая и России – это отношения суверена с вассалом. "Просто этот вассалитет пока не нашел формального подтверждения в виде конкретных межгосударственных документов. Но на уровне экономики это уже давно произошло, и Россия эту зависимость усугубляет с каждым месяцем", – резюмировал политолог.

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