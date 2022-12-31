На ситуацію, яка склалася, може вплинути Китай. Але йому потрібно зробити таку пропозицію, від якої він не відмовиться. Про це 24 каналу сказав американський політолог та ексголова апарату уряду Азербайджану Раміс Юнус.

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"У 2023 році усе залежатиме від того, як домовляться США та Китай. Сьогодні на вашому боці передовсім США, а потім усі інші. А на боці Росії – нікого. Китай ні на чиєму боці. Однак його нейтральність може стати ближче до Заходу", – запевняє Юнус.

Що потрібно Китаю

У 70-ті роки в радянсько-афганській війні Китай став на бік США, тому що в нього зіпсувалися відносини з Радянським Союзом. Політолог зауважив, що тоді Ден Сяопін приїхав в Америку й зустрівся з Генріхом Кіссінджером. Потім був Річард Ніксон, а згодом – Джиммі Картер. Лідери створили "китайське диво" на зло Москві. Це вдалося завдяки тому, що в Радбезі ООН Пекін і Тайвань замінили місцями. Цю умову висунув Китай.

Якщо зараз вони як розмінну карту знову зможуть домовитися про Тайвань, адже для Китаю це, знов-таки, сакральна тема, тоді можна буде зіграти. У січні Ентоні Блінкен їде туди. Якщо Китай отримає те, що йому потрібно, гарантії від США, тоді він повинен буде дати гарантії американцям, що в цій тематиці (російсько-українській війні) зробить усе необхідне,

– стверджує Юнус.

У такому випадку тиск у Росії значно збільшиться, адже Китай більше не буде нейтральним. Так, він почне "закручувати гайки" по своїх напрямках, а уся азійська територія дивиться не на Кремль, акцентує політолог, а на Пекін.

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Інші варіанти

Як зауважує Юнус, його величність випадок також може відбутися. Варто згадати, як це було з Радянським Союзом.

Щось на кшталт ДКНС (Державний комітет з надзвичайного стану), коли усе розвалилося. У національних республіках це також може бути. Подивіться, як це було у Дагестані. Сьогодні – завтра це може спалахнути у Чечні,

– каже політолог.

Очевидно, що чеченський народ не вітає усе те, що відбувається в країні. Ба більше, чимало чеченців воюють на боці України проти своїх співгромадян, яких до нас відправив Рамзан Кадиров.

"Національні республіки також піднімуться, особливо тюркський та мусульманський світ. Мусульмани у тій самий Росії не підтримують війну. Не дивіться на Кадирова і тих, хто кричить від імені Аллаха. У мусульманському світі усе це категорично засуджується. Вони на боці сатани, а прикриваються іменем Аллаха. За це колись доведеться відповідати", – резюмував політолог Раміс Юнус

Навіщо Путін дзвонив Сі Цзіньпіну

Напередодні Владімір Путін подзвонив Сі Цзіньпіну, хоча й хотів зустрітися особисто. Як зауважує політолог Ігор Рейтерович, диктатор розповідав, що росіяни та китайці – брати навіки, а також особливо тиснув на те, що між країнами має бути дуже потужне військово-технічне співробітництво. На що Сі Цзіньпінь відповів: Китай зберігатиме високий рівень політичних відносин з Росією і подивиться, як розвиватиметься ситуація у 2023 році. Відтак Путін не почув того, чого хотів.

Втім, про те, що Китай приєднався до ключових санкцій проти Росії, Путін не сказав ані слова. Рейтерович акцентує: КНР зберігає обличчя і не збирається товаришувати з державою-агресоркою.

Усі ці події й сама тональність конференції, каже політолог, явно не пішла на користь Путіну. Він рознервувався, тому що очікував на якій інші заяви з боку очільника Китаю, а по факту отримав загальні фрази, якими Китай оперував і раніше.

"За 2022 рік Китай "зайшов і сів" у тих азійських країнах, які раніше вважалися сателітами Росії. Фраза Сі Цзіньпіна про те, що Китай буде на сторожі національних інтересів і територіальної цілісності Казахстану як найближчого партнера КНР – це був навіть не ляпас Росії, а дуже смачний удар з розвороту", – сказав Ігор Рейтерович.

Він додає, що взаємовідносини Китаю та Росії – це відносини суверена з васалом. "Просто цей васалітет поки що не знайшов формального підтвердження у вигляді конкретних міждержавних документів. Але на рівні економіки це вже давно відбулося, і Росія цю залежність поглиблює з кожним місяцем", – резюмував політолог.

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