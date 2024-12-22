Солдати країни, найімовірніше, лишаться за межами України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Що в Іспанії кажуть про розміщення військ в Україні

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заперечив можливість розміщення солдатів Україні. Відповідаючи на питання про підтримку миротворчої місії в Україні після завершення війни, політик сказав: "Ми не бачимо розміщення іспанських військ на українській землі".

Видання зауважує, що з ідеєю миротворчої місії виступає президент Франції Еммануель Макрон.

Також зазначимо, що риторика окремих країн щодо цього питання є невизначеною. Зокрема, у міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус каже, що не виключає можливість розміщення миротворчого контингенту. Проте він чітко означив, що це станеться лише після завершення війни в Україні. Окрім цього, Пісторіус каже, що зарано про це говорити, бо не відомо, який вигляд матиме це закінчення війни.