Большая часть мира не стала терпеть дерзкую захватническую войну, сопровождающуюся тысячами жертв среди гражданского населения и сотнями военных преступлений. 24 канал проанализировал, как мировой порядок, установленный после Второй мировой войны, теряет свою актуальность, а на континентах начинаются фундаментальные политические изменения.

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Европа усиливает собственную субъектность и военную мощь

Десятилетиями Европа, и в частности Европейский Союз, не ощущали на себе бремя войны. Время от времени на континенте вспыхивали вооруженные конфликты, но они имели в основном локальный характер и были обусловлены политическими или религиозными разногласиями, как Балканские войны.

Учитывая это, ЕС за 30 лет пытался наладить партнерские отношения с Россией и закрывал глаза на агрессивное поведение россиян по отношению к своим соседям. Сначала европейцы проглотили войну в Грузии, а затем так же поступили с аннексией Крыма и войной на Донбассе.

Подобные вопиющие сигналы европейцы игнорировали и в конце концов с головой погрузились в энергетическую зависимость от России. Поставки газа и нефти стали в глазах европейских бюрократов чем-то отдельным от политики, хотя Украина и Соединенные Штаты неоднократно отмечали, что подобная политика до добра не доведет.



Мигранты на белорусско-польской границе / Фото AFP

Вспомним! Определенный уровень прозрения в Европе произошел с началом активного энергетического шантажа со стороны России. Кремль настаивал на достройке "Северного потока-2" и не стеснялся использовать любые методы.



Ключевым сигналом для ЕС стал миграционный кризис, который искусственно создали Владимир Путин и Александр Лукашенко. Они самолетами и автобусами свозили мигрантов на границу и просто толкали этих людей штурмовать литовских и польских пограничников.

Тем временем назревало и военное напряжение вокруг Украины. Однако вместо реальных действий, которые могли бы предотвратить вторжение, как санкции или поставки Украине оружия для защиты, европейцы пытались умиротворить Владимира Путина, проводили с ним многочасовые телефонные разговоры и ездили в Москву. Такая очевидно слабая позиция Европы лишь подогревала аппетиты Москвы и радовала больное эго Владимира Путина.

Уже 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины, и хотя сам Путин подчеркивал, что в цели российской "спецоперации" не входит оккупация украинских территорий, впоследствии этот факт стало невозможно отрицать. Европейцы наконец-то поняли, что за экономическими и энергетическими связями с Россией стоят вполне понятные мотивы Кремля "восстановить свою зону влияния" в Восточной Европе, то есть силой навязать свои правила игры Западу.

Постепенно Европейский Союз осознал, что угрожает Россия не только Украине и постсоветским странам, а в опасности также страны, которые уже давно интегрированы в Европейский Союз. Именно поэтому Брюссель начал активнее обсуждать вопросы безопасности и создание европейской армии, отдельной от НАТО.

Обратите внимание! Разговоры об усилении безопасности Европы начались еще когда Дональд Трамп занимал пост президента США. Он был откровенным противником НАТО и всячески пытался урезать финансирование Североатлантического союза со стороны Штатов. Впрочем, после начала полномасштабного вторжения в Украину европейцы окончательно поняли, что им нужен дополнительный механизм безопасности, на тот случай, если НАТО и США не придут на помощь.

Вместе с усилением военной безопасности, Европа в этом году фактически избавилась от зависимости от российских энергоносителей. Кремль делал ставку на то, что Европе понадобятся десятки лет, чтобы найти достаточное количество новых поставщиков газа и нефти, однако ЕС справился в достаточно сжатые сроки. Уже в конце 2022 года цена газа в Европе имеет самую низкую цену с 22 февраля. все прогнозы российских чиновников о цене в 3 или 4 тысячи долларов в конце года – вдруг сломались.



Цена газа в Европе опустилась на довоенные отметки / инфографика Trading Economics

В то же время внутри Европейского Союза все еще зреют споры по объемам поддержки Украины. Абсолютное большинство стран ощущает угрозу со стороны России, а Брюссель принимает пакет поддержки Украины на 18 миллиардов евро.



Однако позиция той же Венгрии, а точнее правительства Виктора Орбана, предлагает ЕС склонить Украину к капитуляции. И хотя у Орбана совсем маргинальная позиция, президент Франции Эммануэль Макрон продолжает вести телефонные разговоры с Путиным, что лишь придает военному преступнику легитимности.

Даже несмотря на то, что Европа начала просыпаться, там все еще не хватает лидеров, отвечающих духу времени. Отдельные государства предоставляют Украине большие объемы поддержки. Великобритания, которая несколько лет назад вышла из ЕС, по многим поставкам или политическим решениям выступает движущей силой, мотивирующей другие страны поступать так же. Но продолжающаяся "кабинетная бюрократия", мотивированная лишь мгновенными целями, без широкого видения будущих последствий, привела к ослаблению Европы.

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Однако временной контекст, в котором сегодня находится весь мир, заставляет двигаться даже такую зацементированную систему. Вероятно, следующий год окончательно зафиксирует новое возрождение Европы. Именно усиление субъектности Европейского Союза в своей речи перед Верховной Радой отметил и президент Украины Владимир Зеленский.

Мы помогли Евросоюзу приобрести настоящую субъектность. Помогли Европе почувствовать себя не несколькими чемпионатами с командами разного уровня, а одной сильной командой, которая вместе со всем свободным миром борется за эту важную победу. Именно Украина объединила Европейский Союз. Оказалось, что это может быть! И сейчас Европа защищает себя. Европа преодолевает кризис. И это – несмотря на колоссальные ресурсы, брошенные Россией на то, чтобы сломить наш континент,

– заявил Зеленский.

Соединенные Штаты объединяют демократический мир

Одной из основных целей, которую ставил перед собой Джо Байден после прихода к власти, было именно объединение государств-единомышленников вокруг идей свободы и демократии. В конце 2021 года США организовали "Саммит за демократию", ставший площадкой для всех демократических стран мира, а также тех государств, которые еще не отошли от авторитарных тенденций, но планируют измениться.



Джо Байдена и Энтони Блинкен на Саммите за демократию / Фото Госдепа США

Таким образом Байден фактически перевернул страницу президентства своего предшественника, политика которого привела к тому, что в отношениях между Европой и США была большая пропасть и целый багаж разного рода недоразумений. В конце концов именно результаты политики Трампа принимал в свои расчеты Кремль, когда планировал вторжение в Украину.

Уже ближе к началу полномасштабного вторжения в США, НАТО и ЕС прямо говорили Путину, что ставка на раскол Запада не сыграет Однако Кремль не принимал во внимание такие сигналы. В конце концов, это стало одним из ключевых просчетов Владимира Путина, ведь с началом полномасштабного вторжения западный мир не только не раскололся, а, наоборот, объединился вокруг идеи защиты свободы и демократии, которую символизирует борьба Украины.



Встреча в Рамштайне / Фото EPA

Не помогли России даже внутренние споры в США. Украина сегодня получает полную двухпартийную поддержку со стороны США, несмотря на голос ряда громких популистов, находящихся в американском Конгрессе. Их голоса громкие, однако реальное влияние на политику Штатов очень ограничено.

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Условные "трамписты" в Конгрессе играют на чувствительном отношении американцев к участию в войнах вдали от границ США. Войны во Вьетнаме и Ираке породили немало внутренних проблем для Штатов, а выход американских военных из Афганистана в очередной раз напомнил об этой проблеме. Вместо этого идея прямой поддержки Украины американскими войсками была отвергнута сразу, что Байден постоянно отмечал накануне вторжения России в Украину.

Когда этого оказалось недостаточно, радикальные изоляционисты подхватили ядерные угрозы Кремля и начали строить свою антиукраинскую риторику вокруг того, что Украина хочет спровоцировать ядерный апокалипсис, пытаясь отстоять свою страну. Так что, как они считают, именно поэтому поставки оружия Украине нужно свернуть. Впрочем, несмотря на то, что тема ядерной войны продолжает обсуждаться в публичном пространстве, становится все более очевидным тот факт, что на любую "эскалацию", которая по словам "трампистов" должна привести к обмену ядерными ударами, Кремль отвечает примерно никак или "глубокой обеспокоенностью".

Очередной "границей", которую перешла администрация Байдена, стали поставки Украине систем ПВО Patriot. Недавно Кремль отмечал, что размещение этих систем даже в Польше уже приведет к мощной эскалации. Впрочем, как и в случае с другими типами вооружения, Москва это проглотила, а агрессивные угрозы сменились рассказами о том, что Patriot – слабое оружие.

Минобороны Украины, Офис Президента и МИД сейчас проводят мощную разъяснительную работу с американцами. Они отмечают, что реакция Кремля на поставку оружия в Украину сведется к молчаливому согласию даже в случае поставки танков, самолетов или дальнобойных ракет. Кремль может только громко лаять, но после достаточного усиления Украины потеряет любую возможность кусаться.



Встреча президентов Украины и США в Белом Доме / Фото ОП

Однако не только в вопросах передачи оружия заключается изменение позиции США. Американцы на законодательном уровне позволили передавать замороженные активы российских олигархов на нужды Украины. С одной стороны, критики настаивают на определенном нарушении фундаментальных правил США по защите чужой собственности и денег, хранящихся на территории США. С другой стороны, это создает дополнительный предохранитель на будущее, позволяющий сдерживать агрессивные авторитарные режимы.

Вероятно "клуб демократий", который пытается образовать Джо Байден, заключается не только в политических идеях как таковых. Дополнительной целью может стать ограничение выхода авторитарных режимов на рынки демократических стран. Таким образом в свое время существенное усиление получили Россия и Китай, но вместо активного повышения благосостояния своих граждан, особенно в случае России, эти режимы пускают заработанные средства на достижение собственных экспансионных прихотей. Таким образом, полностью свободный рынок может стать инструментом, которым будут пользоваться только свободные от авторитаризма страны.

Китай добивается создания "двухполярного мира"

Владимир Путин еще с 2007 года, со своей известной "Мюнхенской речи", погрузился в идею создания так называемого "двухполярного мира", которому якобы мешает американская гегемония. Россия претендовала на роль некоего центра силы на Востоке, который бы активно конкурировал за влияние с Соединенными Штатами. Впрочем, десятки лет деструктивной внутренней политики привели к тотальному провалу именно в тот момент, когда Путин попытался этот "двухполярный мир" установить.

Российское вторжение в Украину пошло не по плану, а сама Россия получила столь глубокие долгосрочные проблемы, что в глазах международного сообщества опустилась из ранга глобального государства в ранг региональной силы. При этом объемы этой силы сейчас активно ограничивает украинская армия.

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Вместо этого Китай, несмотря на большое количество внутренних проблем, окончательно занял позицию главного противовеса США на мировой арене, как в экономическом, так и военном плане. Сегодня Китай пытается справиться с пробелами в ковид-политике и решить ряд экономических проблем. При этом Си Цзиньпин посылает прямые сигналы Штатам об уменьшении напряжения в отношениях между странами и переходе от конфронтации к конкуренции.



Си Цзиньпин на съезде Коммунистической партии Китая 2022 года / Фото Xinhua

Сам Си Цзиньпин в этом году получил полный мандат от Коммунистической партии Китая на продолжение своей власти, а значит, и избранной им политической линии. Учитывая это, американцы не спешат налаживать отношения с Китаем, ведь напряжение вокруг Тайваня продолжает сохраняться, несмотря на все заверения Си, что прямого вторжения в ближайшее время не планируется.

Учитывая провальное российское вторжение в Украину, вероятно, Си Цзиньпин не лжет, а действительно осознает, что "легкая прогулка" может внезапно обернуться жестким сопротивлением тайванцев, а "маленькая победоносная война" рискует провалиться и нанести жесткий удар по его власти, которую он легитимно зацементировал.

Сам Си Цзиньпин, играя на националистических чувствах населения, продолжает свою воинственную риторику, рассказывая о планах создать глобальные военные силы, которые на конвенционном уровне не уступали бы американским. Впрочем, китайская армия все еще остается котом в мешке, а ее реальную боеспособность не проверяли с прошлого века.

В вопросе поддержки Украины Китай продолжает соблюдать нейтралитет, но в то же время китайские государственные компании вынуждены ограничивать свое сотрудничество с Россией, чтобы не попасть под вторичные санкции США. Путин иногда пытается сблизиться с Китаем, чтобы получить хоть какую-то поддержку с их стороны, но, очевидно, получает обратные сигналы. Китай считает, что война России против Украины существенно задерживает развитие мировой экономики и прямо намекает на Путину, что его авантюра затянулась.



Видеовстреча Владимира Путина и Си Цзиньпина / Фото CGTN

Фактически Китай сегодня считает Россию своим ресурсным придатком. Даже последняя видеовстреча Владимира Путина и Си Цзиньпина, по всем протокольным любезностям, касалась в основном одной темы – поставок газа. Китай осознает, что после мощных санкций и ограничения поставок в Европу у России есть только один крупный рынок, куда она может гнать свой газ. Таким образом, Китай выбивает себе максимально низкие цены и чувствует полную экономическую зависимость Москвы от Пекина.

Путин в своем разговоре с Си Цзиньпином также не обошел вопрос военного сотрудничества. О чем конкретно шла речь – неизвестно, однако военные учения между двумя странами проводились и до и во время полномасштабного вторжения в Украину. Очевидно, Путин пытается таким образом пригрозить Западу, что Россия окончательно попадет в орбиту Китая, так что стоит с ним как можно быстрее договариваться. Впрочем, насколько к этому готов Китай, учитывая санкционное давление и мощные экономические связи с США, пока неизвестно.

Китай также постепенно забирает у России традиционные сателлиты. К примеру, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в последнее время использует достаточно жесткую риторику в сторону Кремля, подчеркивая, что никакого реального влияния Россия на Казахстан не имеет. В то же время, за местный нефтяной рынок сейчас борются Пекин и Брюссель, постепенно ограничивая участие Москвы в этом процессе.

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Россия с каждым днем теряет влияние в мире и фактически выпадает из противостояния между Западом и Востоком. Вероятно, по завершению войны в Украине граница, которая до этого разделяла условный "двухполярный мир", будет проходить не через страны Восточной Европы, включая Украину, а именно по территории России, которая в конечном итоге станет буферной зоной, вокруг которой большие государства будут решать между собой споры и бороться за Азиатский регион.