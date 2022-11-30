Россия в этом контексте становится уже даже не буферной зоной, разделяющей Восток и Запад. 24 канал анализирует, как политика Кремля привела к тому, что Москва воспринимается скорее как "серая территория", вставляющая палки в колеса партнерству Центральной Азии с Европой.

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Конец "советчины" и российского влияния в Центральной Азии

Глава дипломатии Евросоюза недавно совершил поездку по Центральной Азии, где прямо объявил о ближайших планах ЕС по этому региону и озвучил несколько предложений. Боррель заявил, что Брюссель видит все усилия центральноазиатских стран, как в развитии партнерства с Европой, так и в развитии демократических институтов внутри этих государств.



Саммит "ЕС – Центральная Азия" в Самарканде / Фото Euractiv

Почему странам Центральной Азии выгоднее сотрудничать с ЕС В общем, ЕС уже инвестировал в регион более 100 миллиардов долларов, что гораздо больше российских или даже китайских инвестиций. При этом тяготение Центральной Азии к России очевидно строилось на остатках Советского Союза и определенного образа России как большой военной силы, с которой надо считаться, и отнюдь не путем экономических или культурных связей.



Учитывая стремительные изменения на геополитической карте мира, изоляцию России и утрату образа мощной русской армии, эти страны постепенно разбегаются от Москвы. Впрочем, из-за советского наследия они иногда еще вынуждены поддерживать партнерство с Кремлем.

Дело в том , что практически все торговые пути, трубопроводы с нефтью и газом и даже туристические маршруты Центральной Азии из ЕС проходят через российскую территорию. Ведь еще недавно все они были в составе СССР. Именно на окончательном разрыве этих связей и настаивает Боррель.



Торговые маршруты из Азии в Европу / Инфографика и карта The Economist

ЕС предлагает большие инвестиции в 300 миллиардов долларов на развитие путей поставок в обход России. Таким образом, это упростило бы экономическую связь Евросоюза с Центральной Азией и выбило все козыри из рук Кремля в вопросе политического давления на эти государства.

Презрение многих центральноазиатских стран к Владимиру Путину уже даже не скрывается. Они прямо выражают свое недовольство российской риторикой в лицо кремлевскому диктатору и больше не желают быть "маленькими государствами" в орбите Москвы.

Казахстан – движущая сила в разрыве отношений Центральной Азии и России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно публично выражал недовольство войной России против Украины и попытками Кремля оккупировать как можно больше украинской земли. Путина это, очевидно, задевает, но на военную агрессию против Казахстана он пока не может пойти.

Во-первых, русская армия просто физически не потянет второй фронт, даже с учетом будущей дополнительной мобилизации. Во-вторых, Токаев явно заручился защитой со стороны Китая как мощного гаранта территориальной целостности Казахстана, так что вся военная угроза для Астаны проявляется пока лишь в риторике наиболее взбалмошных пропагандистов России.

При этом Россия, осознавая свою неспособность как-то повлиять на Казахстан, прибегает к своей любимой методике – шантажу. Россия пытается всеми силами обрезать снабжение казахстанской нефти в ЕС, ведь трубопровод идет именно по территории России.

Обратите внимание! Такое давление россияне применяют с июля этого года. После того, как Казахстан согласился поддержать ЕС и помочь преодолеть нехватку энергоносителей в Европе. Вероятно, эта встреча была необходима именно для уменьшения давления. При этом причины блокировки объявили абсолютно несуразные – померещились какие-то проблемы с экологической безопасностью.

Обострение торговой войны между Россией и Казахстаном лишь усугубляет и вытаскивает наружу проблемы в отношениях между Москвой и Центральной Азией. И именно это подчеркивает Боррель, предлагая инвестиции ЕС, которые бы помогли с легкостью ограничить давление России и углубить экономические связи с Европой, которые были бы выгодны всем.

Сейчас Токаев, после переизбрания на президентский пост, немного сбавил риторику в сторону Кремля и даже совершил визит в Москву. Вероятно, эта встреча была необходима для уменьшения напряжения и предотвращения очередной блокировки нефтепроводов. Впрочем, кроме протокольных заявлений и декларации о недопущении ядерной войны, никакого реального сближения во время встречи Токаева и Путина просмотреть не удалось.

Россия хочет поиграть силой, но никто в это больше не верит

На днях прошел самый провальный саммит ОДКБ в истории этой организации, который лишь подчеркнул слабость России как военной силы, способной хоть как-то удержать свою сферу влияния и защитить союзников. Армения, принимавшая этот саммит, прямо выразила россиянам свое недовольство ситуацией в Нагорном Карабахе, где россияне и ОДКБ в целом проигнорировали все запросы о помощи от Еревана.

При этом Владимир Путин, пытаясь сохранить "спокойное" лицо, на котором все еще "все идет по плану", заставил Александра Лукашенко объявить все свои апокалиптические и истерические мысли и прогнозы на будущее.

Обратите внимание! Лукашенко рассказал о необходимости объединиться, мифических угрозах Запада, вероятном развале России, под обломками которой будут похоронены и все другие страны-члены ОДКБ. А также остальные максимально кричащие тезисы, которые должны были напугать всех присутствующих и удержать их в организации.



Впрочем, похоже, что в рассказы белорусского диктатора никто не поверил, ведь у всех остальных, в отличие от Лукашенко и Путина, никаких проблем с Западом нет и вообще пришло осознание, что проблема – сама Россия.



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Особенностью этого саммита ОДКБ стало также то, что финальную декларацию подписать так и не удалось, что в очередной раз показало отношение государств-членов к участию в этой организации и персонально к России как гаранту безопасности или просто военному партнеру.

Центральная Азия учится на ошибках России и Беларуси

Центральноазиатский регион может получить очень мощное экономическое развитие в ближайшее время, когда последние оковы зависимости от России окончательно спадут. Борьба за эти рынки между Китаем и ЕС может принести в регион большие инвестиции и технологическое развитие. Китай при этом может удовлетворить и пробелы в безопасности некоторых государств.

При этом удаление Центральной Азии от России и в целом советского наследия имеет также и мировоззренческий акцент. В том же Казахстане сейчас идет определенная демократизация. Конечно, по сравнению с развитыми демократиями это лишь начало, однако на фоне диктаторского прошлого Назарбаева страна уже имеет существенный прогресс, который положительно оценивают в Европе.

Однако полная демократизация Центральной Азии вряд ли удастся, как отделение всего региона от влияния Китая, как это предлагает Европа. Некоторые из лидеров этих стран могут перейти к некой "белорусской модели 2010-х годов", то есть найти баланс между европейской демократией с одной стороны и китайской авторитарной системой с другой.

Политическое тяготение к той или иной модели может существенно отличаться. При этом это вряд ли помешает получать бенефиты от сотрудничества с обеими сторонами.