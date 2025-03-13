Детали ситуации в Курской области рассказал Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы-Украина".

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Какая ситуация в Курской области сейчас

Операция на Курщине продолжается, происходит десятки боестолкновений ежедневно,

– отметил Андрей Демченко.

Россияне пытаются вытеснить украинскую армию с этой территории.

"На Курщине решения принимаются в соответствии с изменениями в оперативной обстановке. Это важно понимать. Ситуация динамичная", – добавляет руководитель ЦПИ Андрей Коваленко.

Россия в частности навязывает бои в приграничье Сумщины. Это стоит им заметный потерь личного состава.