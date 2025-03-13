Деталі ситуації в Курській області розповів Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.
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Яка ситуація в Курській області зараз
Операція на Курщині триває, відбувається десятки боєзіткнень щодня,
– зазначив Андрій Демченко.
Росіяни намагаються витіснити українську армію з цієї території.
Демченко додав, що спроб прорвати український кордон росіяни наразі не роблять.
"На Курщині рішення ухвалюються відповідно до змін в оперативній обстановці. Це важливо розуміти. Ситуація динамічна", – додає керівник ЦПД Андрій Коваленко.
Росія зокрема нав'язує бої в прикордонні Сумщини. Це коштує їм помітних втрат особового складу.
Додамо, за словами Головнокомандувача ЗСУ Сирського з початку Курської операції загальні втрати російських військ там становлять понад 54,9 тисячі осіб, з яких безповоротні – понад 22,2 тисячі.