Политическое решение китайских властей полностью избавиться от коронавируса приводит не только к недовольству карантинными ограничениями среди граждан, но и к прямой критике Коммунистической партии Китая и лично Си Цзиньпина. 24 канал проанализировал, к чему может привести и уже привели массовые протесты.

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Жесткое подавление протестов в Китае



Ограждение и охрана вокруг жилого дома в Пекине / Фото AP

Очередной локдаун, похоже, стал последней каплей для китайцев, продолжающих жить в коронавирусной реальности, пока весь мир отменяет карантинные ограничения, оставляя минимальные меры предосторожности.

Китайские жилые дома заблокированы ограждениями, а выход на улицу грозит штрафом или даже арестом. И столь жесткие меры привели к первому трагическому случаю. В городе Урумчи вспыхнул пожар в высотном жилом доме, а жуткие крики и сообщения в чатах от оказавшихся в ловушке жителей всколыхнули китайские соцсети.

На укрощение пожара ушло более трех часов, и только по официальным данным там погибли 10 человек, хотя очевидцы сообщают, что жертв может быть гораздо больше.

Обратите внимание! Простые китайцы обвиняют в этой трагедии жесткие карантинные ограничения. Прежде всего, они обвиняют власти, что люди были заблокированы в доме без права выхода уже более 100 дней. При этом заграждения от нарушителей карантина, которые были установлены вокруг, не позволили пожарным вовремя начать тушение огня, а людям – выйти на улицу.

Сразу после этого улицы Урумчи заполонили протестующие, которые требовали отменить локдаун, иногда даже раздавались антиправительственные лозунги против Коммунистической партии Китая. Кадры с места событий начали активно распространяться по стране, особенно среди жителей китайских мегаполисов, где карантин обычно наиболее жесткий.

Китайские власти всеми силами пытались блокировать сообщения о протестах в Урумчи, и даже полностью снесли все поисковые запросы с названием этого города. Впрочем, как и в случае с коронавирусом, избавиться от распространения протестных сообщений им не удалось, а на протесты начали выходить жители таких мегаполисов, как Пекин, Ухань и Шанхай.

Западные СМИ окрестили этот народный бунт китайцев как самый масштабный протест со времен продемократических демонстраций на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Местами между протестующими и полицейскими происходили стычки, а задержание выглядело довольно жестко.

Множество людей арестовывали, хотя сообщений о жестких репрессивных мерах, кроме визитов правоохранителей к участникам демонстраций, не поступало. Задержанных позже просто отпускали. Похоже, что власти пока не нашли эффективного способа борьбы с общественным недовольством и стараются не прибегать к крайностям, чтобы не разжигать толпу. В государственных медиа эти протесты вообще никак не освещаются.

Китайская полиция прошлась и по иностранным журналистам. К примеру, после задержания британского репортера BBC Эда Лоуренса, премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал это нападение полицейских "потрясающим и неприемлемым" и осудил реакцию Китая на протесты. В целом по стране насчитали несколько схожих случаев.

В знак солидарности в западных странах китайские студенты начали пикетировать посольства Китая и выходить на студенческие марши.



Протест у одного из посольств Китая / Фото AFP

Властям Китая все же удалось частично подавить недовольство. Например, перед очередным масштабным маршем в Шанхае в город свезли немало бронированной техники и нагнали тысячи полицейских, которые должны остановить демонстрантов. Похоже, что власти использовали этот прием скорее для психологического давления, и это действительно сработало. Таким образом, выиграла время на разработку дальнейшего плана действий.

Скорее всего, китайский протест пройдет в несколько волн, ведь проблема никуда не делась. При этом общество очень устало и раздражено таким положением. Власти обещали полностью преодолеть ковид и, очевидно, не могут справиться с этой задачей. Более того, похоже, что амбиции китайского правительства в отношении коронавируса загнали его в ловушку, а все возможные варианты выхода из ситуации предполагают жесткие проблемы.

Что не так с политикой "нулевого ковида"

В начале пандемии Covid-19 методика борьбы Китая с коронавирусом действительно поразила мир своей действенностью. Китайцев оперативно закрыли по домам, что позволило минимизировать количество жертв, особенно по сравнению со многими европейскими странами или США, где плотность населения не так велика, как в Китае.

Локдауны были очень действенным механизмом в начале пандемии, поэтому этот опыт переняли и другие страны. Благодаря этому мир получил больше времени на разработку вакцины и в целом осознание того, с чем столкнулось человечество. В конце концов, когда вакцинация превратилась в массовое явление, а иммунитет людей стал естественным путем привыкать к новому вирусу, необходимость в локдаунах отпала сама собой.

Но китайские власти на волне своего первоначального успеха полностью погрузились в идею обуздания любых проявлений коронавируса в своей стране, так что локдауны и другие ограничения стали новой реальностью для китайцев за последние 3 года.

На любые маленькие вспышки коронавируса власти отвечали полной изоляцией района, а иногда и всего города, масштабными ПЦР-тестированиями и жестким масочным режимом. Все общественное недовольство долгое время удавалось усмирить в интернете, но похоже, что проблема не только в протестных настроениях.

Дело в том, что Китай не способен обеспечить все население вакцинами, которые еще имеют достаточно низкую эффективность в 70%, по сравнению с западными аналогами, где эффективность достигает более 90%. Но китайской вакцины может и было бы достаточно, если бы власти использовали более сбалансированный подход между вакцинацией населения и естественным иммунитетом.

Западному миру удалось отказаться от локдаунов благодаря тому, что значительное количество людей просто переболело ковидом, а вакцинировали в основном группы риска. На сегодняшний день этот вирус уже приблизился к статусу сезонного заболевания, хотя его пока таким официально не объявили.

Полностью преодолеть коронавирус невозможно, что уже неоднократно подтверждалось в ВОЗ. При этом он постоянно мутирует, а некоторые штаммы имеют повышенную заразность. Политика "нулевого ковида" тупиковая еще и по той причине, что Китай сегодня не является полностью закрытым от остального мира, поэтому попадание новых, более заразных штаммов неизбежно.

При этом Китай сегодня не может позволить себе просто убрать ограничения, потому что страна фактически окажется в ситуации, которую остальной мир уже давно пережил: с высоким уровнем заболеваемости, смертности и убитыми больницами. Китайские власти не смогут пойти на требования протестующих, даже если этого захотят. В том случае, если страна получит резкий рост смертности от ковида, у Компартии не будет никакого объяснения, зачем они держали китайцев на карантине все это время.

При этом и дальше закрывать людей на локдауны тоже не удастся, потому что тогда общественный договор между населением и властью, звучащий как "экономическое развитие в обмен на гражданские свободы" полностью потеряет свою актуальность.

Китай приближается к жесткому экономическому кризису

Китайская экономика стала едва ли не единственной в мире, продолжившей рост в первый коронавирусный год, хотя и в пределах 1% роста ВВП. Пока наиболее развитые страны Европы и Соединенные Штаты погрузились в жесткий кризис с очень негативными показателями, китайская экономика наоборот показала устойчивость, которая частично была обусловлена жесткими карантинными ограничениями и удачной реакцией власти на новые вызовы в первые месяцы пандемии.

Обратите внимание! Уже сегодня политика "нулевого ковида", продвигаемая Коммунистической партией, наоборот понемногу душит китайскую экономику. По последним прогнозам, ВВП Китая в этом году покажет рост всего в 3,2 %, что значительно ниже планового показателя в 5,5 %.



При этом МВФ предупреждает, что даже эти неутешительные результаты могут оказаться еще меньше. Таким образом, 2022 год станет самым низким по темпу роста ВВП Китая за последние 40 лет, если отбросить начало пандемии в 2020 году.

Жесткие локдауны и общее снижение активности населения сильно бьет по малому и среднему бизнесу. При этом ставка на рост спроса на жилье, который должен был произойти из-за постоянного карантина, не сыграла, поэтому рынок недвижимости в Китае продолжает падать.

Цены на квартиры в новостройках в Китае активно снижаются с мая 2022 года.

При этом недвижимость – одна из основных составляющих экономического роста Китая. Мощный кризис на этом рынке заставляет правительство вливать огромные средства, чтобы погасить долги строительных компаний и не допустить их банкротства.

Строительный кризис в Китае продолжается еще с конца прошлого года и существенно подкосил доверие общества к инвестициям в жилье, ведь даже с финансовой поддержкой государства неизвестно, будут ли наконец сданы те объекты, в которые граждане уже вложили свои средства.

В то же время нескончаемые локдауны бьют и по производственным мощностям Китая. Около 30% основных мировых компаний имеют свое производство в Китае. Некоторые заводы уже приостановили свою работу из-за карантинных ограничений, а теперь к этому добавились протесты рабочих. К примеру, завод Foxconn в Чжэнчжоу, собирающий технику Apple, был охвачен забастовкой. Такая остановка производства обходится американской компании в 1 миллиард долларов в неделю.

Более 80% китайских производителей сегодня столкнулись с жесткой нехваткой рабочей силы, а Министерство образования Китая прогнозирует нехватку почти 30 миллионов работников к 2025 году. Таким образом становится очевидным, что практика переноса производств в Китай, которой занимались множество западных компаний для экономии средств, возможно, и была целесообразна и выгодна, но в ближайшем будущем эта ситуация может коренным образом измениться.

Ситуация с производством Apple и других заводов на территории Китая – только верхушка айсберга. У других западных компаний также возникают проблемы, например из-за жесткого спада добычи меди. Китай является одним из главных поставщиков этого металла в мире, а сама медь является составной частью большого количества электронных приборов, поэтому такой мощный дефицит может повлечь за собой нарушение дальше по цепочке и охватить львиную часть предприятий по всему миру.

Центральная власть перекладывает ответственность на места

Когда протесты активно разгорелись, а скрывать их стало практически невозможно, от центрального правительства Китая прозвучали первые комментарии по поводу ситуации с локдаунами. Там заявили, что проблема в неправильном подходе локальной власти в городах и провинциях, ведь по замыслу центра люди должны быстро заходить на локдаун и так же быстро из него выходить.

Существует чрезмерная практика сдерживающих мер в некоторых населенных пунктах, которая не согласуется с национальной политикой. Местные власти должны проявлять больше ответственности и следовать национальным руководящим принципам вместо произвольного закрытия школ и производств. Мы должны назвать их и пристыдить, а также привлечь к уголовной ответственности, если это необходимо,

– заявил Ченг Ю Куан, член Национальной администрации по контролю и профилактике заболеваний.

При этом подобные заявления звучат скорее как оправдание, потому что в случае, если местные органы власти будут руководствоваться более либеральным подходом к карантину, в их сторону сразу полетят обвинения в большой смертности и заболеваемости, что является неизбежной ситуацией после ухода от практики локдаунов.

Более того, сами китайцы довольно серьезно запуганы ковидом, который государство все 3 года представляло как главного врага страны. На том же заводе Foxconn протесты разгорелись на фоне слухов, что простых китайцев будут использовать в качестве "морских свинок", чтобы посмотреть, каков будет результат, если ковид начнет распространяться бесконтрольно.

Впрочем, несмотря на это, правительство Китая пока не собирается отказываться от политики "нулевого ковида", ведь какого-то правильного выхода из этой ситуации на сегодняшний день не видит. Компартия могла бы объяснить людям, что нужно дать коронавирусу распространяться, как это делают на Западе. У власти есть в своих руках большой пропагандистский аппарат. Впрочем, это фактически означало бы признание собственной ошибки, а такой вариант даже трудно представить.

Какого-нибудь мощного общественного бунта или революции в Китае, которая снесет власть Компартии, тоже ожидать не стоит. Впрочем, пока Китай углубляется во все большее количество проблем, это может повлечь за собой мощный кризис власти персонально лидера Китая – Си Цзиньпина. Не так давно он "обнулил" свои сроки правления и вписал свое имя в историю, но его неспособность преодолеть нынешние вызовы могут нарастить крупную оппозиционную фракцию внутри самой Коммунистической партии.



Си Цзиньпин на открытии 20-го съезда Коммунистической партии Китая / Фото Getty

Возможно, именно из-за нашествия проблем внутри страны Си Цзиньпин посылает сигналы Западу об окончании конфронтации и начале конкуренции, которая также означала бы взаимопомощь и выгоду для всех сторон. То есть Си хотел бы получить определенную поддержку извне, чтобы решить свои проблемы внутри Китая. В то же время Запад, хоть напрямую и контактирует с Си Цзиньпином, пока не спешит с потеплением этих отношений, сохраняя определенную дистанцию.

Публичная риторика США и Европейского союза свидетельствует о том, что сотрудничество с Китаем наоборот стоит уменьшить. Американцы в очередной раз отметили расследование лабораторного происхождения коронавируса, где Китай выступает главным подозреваемым, а Европа предлагает Центральной Азии сотрудничать с Брюсселем вместо Пекина.

Коммунистическая партия Китая сегодня оказалась зажатой между гневом собственного населения и принципиальностью Запада, которому Китай еще недавно угрожал вторжением на Тайвань. Трудно прогнозировать, как решится эта ситуация, но каждый год уменьшение экономического роста Китая вытаскивает наружу пробелы в китайской политике, как внешней, так и внутренней.

Борьба с ковидом могла стать историей успеха для китайского руководства, но с каждым днем приближает его к катастрофе, заставляя убавить тот глобалистский напор, который Китай продвигал последнее десятилетие.