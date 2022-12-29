Российская агрессия поставила Украину в затруднительное положение, ведь полномасштабное вторжение предполагало атаку не только на поле боя, но и по всем возможным направлениям. Государственные учреждения тоже пережили мощный стресс-тест. 24 канал совместно с МИД и вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной проанализировали этот судьбоносный для украинской дипломатии год.

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Как Украина создавала антипутинскую коалицию

Вторжение России 24 февраля началось с определенного скептицизма союзников относительно того, способна ли вообще наша страна противостоять российской агрессии. Оружие, которое поставлял Запад с конца прошлого года, было предназначено больше для партизанской войны, а президенту даже предложили эвакуацию из страны.

Впрочем, когда Владимир Зеленский публично заявил, что ехать он никуда не собирается, а Украина будет бороться до конца за выживание, риторика международного сообщества и его отношение к Украине начали активно меняться.

В первые дни полномасштабного вторжения многие наши партнеры просто выжидали и рассматривали различные варианты действий, учитывая то, выстоит ли Украина. Глава МИД Дмитрий Кулеба неоднократно отмечал: было очень важно продержаться в этот первый период до 10 дней, чтобы убедить мир в том, что Украина способна выстоять.

– рассказывает советник по коммуникациям министра иностранных дел Георгий Тихий.

Жесткие условия, в которых тогда находилась страна, требовали от министерств, политиков и общества мгновенно реорганизовать собственную жизнь и работу, переставив ее на военные рельсы. Украина находилась на грани, однако фактически все государственные институты показали свою жизнеспособность, а общество сплотилось вокруг борьбы с агрессором, что также стало мощным сигналом для мира.

То, что мы сегодня осуществляем политические реформы для членства в ЕС, стало возможным именно потому, что мы сохранили полную управляемость государством – от местного до центрального уровня, устойчивость банковского сектора и функциональность всех государственных органов. Наше гражданское общество также было мобилизовано, активизировалось мощное волонтерское движение. Собственно, это и стало базой для того, чтобы мы выжили, удержались и продолжали бороться.

– подчеркивает вице-премьер-министр Ольга Стефанишина.

Впоследствии стало очевидно, что план россиян захватить всю Украину за несколько дней обречен на провал, и сразу возник вопрос мощного ответа захватчикам на их немотивированную агрессию. На уровне Офиса Президента и МИД решили обращаться напрямую к правительствам и обществам многих стран мира, чтобы привлечь их внимание к Украине и активизировать поддержку нашего государства по всем возможным направлениям.

Обратите внимание! Президент Украины выступал с обращениями в главных столицах мира и его слова услышала не только ограниченная аудитория политиков и бюрократов. Свои обращения Зеленский также направлял в гражданское общество тех стран, где выступал.



Таким образом, на политиков создавалось дополнительное давление, в хорошем смысле, поскольку общество начинало задавать прямые вопросы, почему помощь Украине идет такими медленными темпами.





Трансляция знаменитого выступления Зеленского в Грузии / скриншот с видео

Поставка оружия – это вопрос, которым одновременно занимается много государственных институтов:

Офис Президента,

Минобороны,

МИД,

Мининфраструктуры,

ГУР,

СВР.

Ключевая задача дипломатического ведомства во главе с Дмитрием Кулебой состоит в том, чтобы разблокировать политические решения: помочь нашим партнерам преодолеть любые политические или психологические барьеры и сделать поставки тех или иных типов оружия возможным.

– заявил советник по коммуникациям министра иностранных дел Георгий Тихий.

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Публичный образ, который Украина создала, борясь с российскими захватчиками, заключается не только в защите украинского государства, но в целом свободы, демократии и международного права. То есть, это база, на которой сейчас держится весь свободный мир. Именно акцент на этих основных идеях имел прямое эхо в сознании граждан всех цивилизованных стран.

Как возникла антипутинская коалиция Позиция Украины стала причиной создания так называемой "антипутинской коалиции". Цель этого объединения заключалась в том, чтобы не только публично осуждать российскую агрессию, но и предлагать конкретные шаги, как сохранить украинскую государственность и наказать россиян за развязывание самой масштабной войны в Европе после Второй мировой.



Против России начали активно вводить санкции. Давление на Кремль на этом направлении проходило очень постепенно, иногда даже медленно. Та же Европа загнала себя в ловушку и в начале года получила сильную зависимость от российских энергоносителей. Впрочем, эту проблему удалось решить в довольно сжатые сроки, а последний, 9-й пакет санкций от ЕС предусматривает жесткие ограничения на торговлю российской нефтью и нефтепродуктами.

Украинская дипломатия показала зубы

Условия военного времени, особенно в начале вторжения, когда каждый день имел решающее значение, заставил украинских дипломатов и чиновников перейти к более жесткой риторике по отношению к западным союзникам. Украине требовалось оружие и усиленное давление на Россию, из-за чего призывы о помощи странам Запада кое-где перерастали в прямые требования.

В этом году дипломаты стали оружейниками. Мы разобрались во всем: где какой калибр, где его взять, как и с кем договориться, какие особенности эксплуатации цезарей и крабов и какие международные комбинации нужно построить, чтобы довезти до нас оружие. Даже научились паковать танки таким образом, чтобы они не выглядели как танки. Когда-нибудь я об этом еще напишу,

– подчеркивал Дмитрий Кулеба.

Казалось бы, такая настойчивость могла оттолкнуть партнеров, поскольку некоторые политики даже расценивали такую риторику, как давление на их правительства. Впрочем, это имело положительный эффект.

Изменение тона, который выбрала украинская дипломатия в этом году вполне естественно. От президента Зеленского до дипломатов в столицах – голос Украины требователен и жесток. Это обусловлено военной дипломатией, то есть тем, что у нас прямо сейчас идет война и гибнут наши люди. Нам нужно, чтобы решения принимались как можно скорее. Именно поэтому местами наша позиция может быть жесткой, требовательной и очень настойчивой.

– заметил Георгий Тихий.

Западные страны привыкли к мирному времени, когда все решения принимаются довольно долго и постепенно, с большим количеством обсуждений и дебатов на эту тему. Украина такого времени не имела, так что наши дипломаты должны были активно заставлять союзников поддерживать Украину, нравилось им это или нет.

Жесткая позиция Украины достигла своего апогея, когда россияне уже отступили от Киева, а столица стала более или менее безопасной для визитов иностранных политиков. Тогда президент Зеленский прямо заявил, что приезжать просто так, ради пиара не стоит. Он призвал союзников сразу везти конкретные предложения о поддержке нашего государства.



Марио Драги, Клаус Иоганнис и Эммануэль Макрон в Ирпене / фото EPA

В конце концов, это вызвало довольно скандальную ситуацию, когда в Киеве отказались принимать президента Германии Франко-Вальтера Штайнмайера. Он был автором так называемой "формулы Штайнмайера" по выполнению минских договоренностей. В Украине его формула воспринималась как пошаговая капитуляция Украины, поэтому сам Штайнмайер получил репутацию немецкого политика с пророссийскими взглядами.

Как позиция Германии развернулась на 180 градусов

Приходивший к власти канцлер Олаф Шольц фактически под лозунгами продолжения "мудрой политики" Ангелы Меркель, столкнувшись с новой реальностью, был вынужден пересмотреть собственные взгляды на Россию и Украину. Начало полномасштабного вторжения стало откровенным шоком для Олафа Шольца. Ведь буквально за несколько дней до этого он посетил Москву, где провел личную встречу с Владимиром Путиным и изложил совместное с Украиной видение мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Путин лично уверял Шольца в том, что никакого вторжения Россия не планирует.

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В последние годы политика Германии в отношении России была нереалистичной и сами немцы впоследствии это признали. Это касается и построения "Потоков", и вообще отношения к России и иллюзий о том, что с россиянами можно о чем-то договориться по дипломатическому пути. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, поворотным моментом стало то, что Путин наврал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу прямо в лицо – за считанные дни до вторжения, говоря, что не собирается нападать во время телефонных переговоров. Это оказало серьезное влияние на изменение позиции Германии. Они поняли, что с этим российским руководством нельзя иметь дела, если те так откровенно врут,

– заявил советник по коммуникациям министра иностранных дел Георгий Тихий.

Впрочем, Украина нуждалась в гораздо большей поддержке, чем та, которую Германия начала воплощать с началом полномасштабного вторжения. К тому времени посол Украины в Германии Андрей Мельник даже сделал несколько резких заявлений с прямой критикой нерешительного немецкого канцлера. Похоже, что немцы к такому не привыкли, и это даже стало холодным душем для хорошей части немецких бюрократов. Планирование первого визита Шольца в Киев СМИ также назвали возможными призывами к капитуляции Украины. Впрочем, в конце концов, украинским дипломатам удалось преодолеть и этот барьер.

Обратите внимание! Германия начала передавать Украине тяжелое оружие и артиллерию и стала одним из крупнейших поставщиков вооружений в Украину. Впоследствии свою позицию сменил и президент Штайнмайер. Посетив Киев, он вернулся обратно в Берлин с совершенно новым взглядом на события. В своей исторической речи признал ошибки в прошлом и обязался поддерживать Украину по всем возможным направлениям.



Франк-Вальтер Штайнмайер в Киеве, 25 октября / фото dpa

Сегодня основным вопросом, вокруг которого идут дискуссии в Германии, является поставка немецких танков Leopard. Германия и США пытаются перекидывать право первенства друг другу, что существенно замедляет процесс. Штаты уверяют: они не против такой инициативы со стороны Германии, а немцы говорят, что сами не собираются делать этого.

В частности, Олаф Шольц ссылается на общественное мнение немцев в этом вопросе, которое пока не играет на руку Украине. Большинство немцев выступают против передачи немецких танков Украине, однако есть большая прослойка людей, которые еще не определились, и они могут сыграть ключевую роль. Все зависит от того, насколько немецкая оппозиция будет акцентировать внимание общества.

Впрочем, даже учитывая определенные задержки в принятии решений со стороны Германии, не стоит недооценивать их вклад в санкционное давление против Кремля. Крест на проекте "Северный поток-2" и существенное ограничение использования российских энергоносителей сильно ударило по экономическим мощностям россиян, хотя этот процесс имеет более отдаленную перспективу, чем прямые военные поставки.

Антироссийская коалиция переросла во встречи в Рамштайне

Неопределенность первых недель войны прошла. Перед мировым сообществом встал вопрос, как именно Украине добиться победы в этой войне. Для прямого обсуждения этого вопроса министр обороны США Ллойд Остин созвал заседание в формате Рамштайн на крупнейшей американской военной базе в Германии и Европе.

26 апреля состоялось историческое первое заседание, в котором приняли участие руководители оборонных ведомств из 42 стран мира, включая главу Минобороны Украины Алексея Резникова. Участники встречи договорили о масштабной финансовой помощи для Украины и, что самое важное — договорились о передаче Украине тяжелого оружия.



Встреча в Рамштайне / фото Getty Images

Встреча в Рамштайне показала, что западные союзники готовы не только в риторическом и политическом поле поддерживать украинскую оборону, но и предоставить необходимое техническое обеспечение для возвращения оккупированных россиянами территорий. В Украину начала поступать тяжелая артиллерия, модернизированные советские танки и западные бронемашины.

Особым достижением для Украины стали системы РСЗО Himars, которые существенно изменили ситуацию на поле боя и позволили украинским войскам совершить два мощных контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях и освободить единственное весомое достижение россиян с начала вторжения – город Херсон.

На сегодняшний день состоялось уже 7 встреч в формате Рамштайн. Последняя прошла в ноябре, а следующая запланирована на январь 2023 года. В украинском Минобороны отмечают, что такая довольно продолжительная задержка обусловлена периодом новогодних праздников, но все это время Украина находится на двусторонней связи с участниками Рамштайна.

Битва за ООН

Владимир Путин объявил войну Украине почти одновременно с тем, как в ООН проходило заседание Совета Безопасности по Украине. Это не только стало дерзким плевком на этот международный орган, а также стало очередной попыткой россиян самоутвердиться. Впрочем, через 10 месяцев войны окончательно ясно, что Россия способна лишь громко представлять себя, а когда доходит до реальных действий, весь их пафос куда-то исчезает.

Одна из острейших битв между Украиной и Россией шла в ООН. Представитель Украины Сергей Кислица с главной трибуны мира неоднократно называл Россию государством-террористом и даже призвал Владимира Путина пустить себе пулю в лоб в своем бункере, по аналогии с Адольфом Гитлером в конце Второй мировой войны.

Кислица представлял международному сообществу многочисленные доказательства военных преступлений россиян и призвал присоединиться к Украине в борьбе против России. Острые выступления Кислицы и иногда эпатажные действия сыграли на руку Украине. На выступлениях российских представителей зал ООН пустел, поскольку никто не хотел слушать очередную порцию лжи от них.

Как Россия лгала в ООН Ложь в ООН стала одной из основных стратегий россиян. Представитель России Василий Небензя на Совете Безопасности неоднократно апеллировал к откровенным фейкам, созданным и распространенным российскими пропагандистами. Чего также стоит постоянная мантра России о биолаборатории и химическом оружии, якобы разрабатываемом Украиной.



В конце концов, международному сообществу надоело слушать эти выдумки, и когда россияне созвали очередной Совбез ООН по абсурдной тематике встречи, представитель США прямо заявила, что всем уже просто надоело постоянно собираться для выслушивания очередных фейков.

Украинские инициативы в целом воспринимаются в ООН положительно. Большинством голосов организация приняла резолюцию по осуждению российской агрессии против Украины. Впоследствии она поддержала довольно острую резолюцию по вопросам выплаты репараций. Вокруг этого вопроса шли острые дискуссии, ведь речь шла о множестве юридических нюансов. Впрочем, ООН резолюцию приняла, а затем к подобному шагу прибегли и Соединенные Штаты.

Последней громкой темой, поднятой Украиной в ООН, стало исключение России из Совета Безопасности. Террористические методы ведения войны, атаки против гражданских и многочисленные военные преступления подрывают легитимность участия России в этом органе.

Дело в том, что право вето, предоставляемое постоянным членам Совбеза, позволяет Кремлю избегать ответственности за собственные действия. Сегодня наши дипломаты работают над тем, чтобы если не исключить, то приостановить участие России в Совете Безопасности или, по крайней мере, отобрать у Кремля право ветировать решение Совбеза.



МИД Украины сегодня ссылается на то, что Российская Федерация просто подменила место Советского Союза в Совбезе ООН. В украинском дипломатическом ведомстве подчеркивают: россияне зря считают вопрос статуса постоянного члена Совбеза ООН решенным, ведь эта подмена происходила с нарушением необходимых процедур.

Российская Федерация заняла кресло постоянного члена Совбеза ООН в обход определенных Уставом ООН процедур. Это произошло на основании обычного письма президента РСФСР Бориса Ельцина на имя Генерального секретаря ООН, которое было отправлено 24 декабря 31 год назад. Действующий Устав ООН не содержит слов "Российская Федерация,

– говорится в заявлении МИД Украины.

Насколько реальным может быть исключение России из ООН или хотя бы из Совбеза — пока неизвестно. МИД Украины отмечает: в уставе ООН четко прописано, что эта организация создана для всех "миролюбивых государств", но понятие Россия и миролюбие сегодня являются фактически антонимами. При этом Россия продолжает нарушать как международное право, так и множество решений, одобренных в ООН.

16 марта Международный Суд ООН отдал приказ России немедленно вывести свои войска с территории Украины и прекратить боевые действия. Впрочем, россияне пока способны уходить только под давлением украинских вооруженных сил. Фактически Россия саботирует те решения ООН, до которых она не может добраться своим правом вето.

В Кремле всеми своими действиями доказали, что не могут считаться миролюбивой страной, как того требует от государств-членов ООН Устав Организации. Полномасштабная агрессия против Украины – это уже финальный акт, которому предшествовало множество вооруженных нападений, агрессий, войн, террористических актов и т.д. Россия не только нелегитимно оккупировала место СССР в Совбезе ООН, в декабре 1991 года, а в принципе не удовлетворяет критериям членства в этой организации,

– заявил советник по коммуникациям министра иностранных дел Георгий Тихий.

Евроатлантическая интеграция, или когда Украина станет членом ЕС и НАТО

Очень мощный толчок получила также интеграция Украины в структуры Евросоюза и НАТО. До 24 февраля Запад поддерживал стремление Украины стать членом этих объединений, однако там делали прогнозы на годы и даже десятилетия вперед.

В прошлом году Россия активно продвигала идею о недопущении вступления Украины в НАТО. То есть фактически пыталась зафиксировать свою "зону влияния" среди бывших советских республик. Однако провальное вторжение россиян повлекло обратный эффект.

От обещаний о членстве Украины НАТО в каком-то далеком будущем Альянс перешел к действиям. Уже 30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. Затем генсек Альянса Йенс Столтенберг начал открыто заявлять о том, что Украина обязательно присоединится к НАТО после завершения войны.

На сегодняшний день у нас есть четкое подтверждение всех 30 союзников, что Украина станет членом НАТО. К сожалению, сегодня трудно говорить о любых временных рамках, но наконец-то мы стали прямым участником всех диалогов и по безопасности, и по экономике. Мы стали голосом правды и ценностей, которые исповедует цивилизованный мир. Именно поэтому мы видим такую мобилизацию вокруг поддержки Украины,

– заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Такая же ситуация произошла и со вступлением Украины в Европейский Союз. Дальняя перспектива сменилась полностью реалистичной целью. Уже 28 февраля ЕС принял заявку Украины на статус кандидата в члены блока, и благодаря мощной работе наших дипломатов, чиновников и законотворцев, в течение следующих нескольких месяцев Украина выполнила предварительные условия, заполнила необходимые документы и получила статус кандидата.

Одна из основных целей на момент окончания войны – обеспечить полную интеграцию во внутренний рынок ЕС, полную политическую трансформацию нашего государства с точки зрения борьбы с коррупцией и верховенства права. Именно поэтому наш президент, политики, правительство и парламент, как люди, которые сегодня не стоят с оружием в руках, мы держим политический фронт и повышаем статус Украины на международной арене,

– подчеркнула Ольга Стефанишина.

Обратите внимание! Со стороны некоторых членов ЕС до сих пор звучат слова о том, что Евросоюз сегодня не готов к расширению или некоторые государства должны стать полноправными членами ЕС в Украину, ведь они ранее получили статус кандидатов. Впрочем, подобные заявления не консолидированы мнением всего Евросоюза, а у самого ЕС сегодня нет реальных оснований отказать Украине в членстве.

Мы изменились, наша страна тоже изменилась. Сегодня мы уже не просимся в ЕС — это решение фактически безальтернативно. Вопрос только во временных рамках. Мы считаем, что фактически самым большим достижением и усилением ЕС будет именно членство Украины, потому как сегодня мы являемся гарантом региональной безопасности, последним рубежом на восточном фланге Европы и НАТО,

– убеждена Ольга Стефанишина.

Исторический визит Зеленского в США

Завершает год дипломатических побед Украины исторический визит президента Владимира Зеленского в США. Личная встреча лидеров Украины и США окончательно зафиксировала приверженность Вашингтона к поддержке Украины и переход к новому уровню союзничества с Соединенными Штатами.

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Поездка Зеленского в Вашингтон стала первым зарубежным визитом президента Украины после начала полномасштабного вторжения. Из соображений безопасности президента, о визите было объявлено только в последний момент. Впрочем, как отметили в МИДе, это было впервые, когда американцы взяли на себя все организационные моменты этой встречи.

Новый уровень в отношениях между Зеленским и Байденом, который президенты продемонстрировали на совместной пресс-конференции, сразу дал существенный толчок в вопросе поставок американского оружия. Батарея ПВО Patriot, которую согласились поставить Соединенные Штаты, показала, что очередной барьер в поставках оружия был пройден. Следующий шаг – снабжение западных танков.

На днях Дмитрий Кулеба говорил, что танки западного образца – это последняя преграда в типах вооружения, которую нам нужно преодолеть. Мы, дипломаты, активно работаем над ее преодолением и уверены в том, что мы сможем разблокировать западные танки. Этот вопрос поднимается на всех уровнях и практически каждый день. За этот год, думаю, дипломатическая команда президента Зеленского неоднократно доказала, что умеет преодолевать барьеры и добиваться результатов. Так будет и в этом случае.

– убежден Георгий Тихий.

Украина расширяет горизонты и влияние в мире

Безусловно, этот год для Украины и в частности украинской дипломатии был насыщен большим количеством достижений, о которых еще в прошлом году мы могли только мечтать. Западные партнеры сегодня сплочены вокруг поддержки нашего государства, как никогда до этого.

Субъектность, которую получило наше государство, давая отпор российской агрессии, изменяет не только отношение наших традиционных партнеров и союзников к Украине, но даже государств, пытающихся удерживать определенный уровень нейтралитета.

Китай, который мог бы прямо помогать России поставками оружия или обходом санкций, сегодня заявляет о том, что не хочет ссориться ни с одной из сторон. В то же время, Пекин вынужден присоединяться к западным санкциям и даже оказывать давление на Москву, чтобы россияне наконец закончили свою бессмысленную авантюру.

При этом Украина продолжает расширять свое партнерство с теми регионами, которые мы до этого фактически игнорировали. Турне Дмитрия Кулебы по Африке и договор о партнерстве с АСЕАН открывают для Украины не только новые рынки и укрепляют экономические связи. Улучшение отношений с новыми регионами помогает продвигать наши инициативы в международных организациях, то есть улучшают и политические позиции.

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Сегодня Украина выступает под лозунгами борьбы за свободу и демократию с антиколониальными идеями. Западный мир лично изменил отношение к этому сложному вопросу и признал свои ошибки. В то же время остальной мир, который сталкивался с подобными проблемами в прошлом, также находит эхо собственной истории в борьбе украинцев против России.

Особенно уместны и сильны прозвучавшие слова президента Зеленского, с которыми он обратился к дипломатам:

24 часа в сутки и 365 дней в году все должны быть с Украиной. У нас с вами нет права на выходные, нет права на отдых, нет права на отпуск, нет права на восьмичасовой рабочий день. Все права, которые гарантирует Конституция Украины, для нас с вами сейчас как для представителей нашего государства – они на паузе. Потому что если мы будем отдыхать или легкомыслить, если мы с вами будем расслаблены, у нас не будет ни Конституции Украины, ни нашего государства. Мы с вами должны спать меньше, чем враг, думать больше, чем враг, рисковать эффективнее, чем враг, и общаться с миром более качественно, постоянно, на другом уровне, чем вообще кто-либо в этом мире,

– подчеркнул президент.

Зеленский обратился к дипломатам с важной речью: смотрите видео