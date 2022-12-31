Путин хотел встретиться лично, и Медведев ездил для того, чтобы попросить об этой встрече. Она не была согласована. Об этом 24 канала сказал политолог Игорь Рейтерович.

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"Китайский лидер "соизволил" пообщаться с Путиным, сделал ему определенный реверанс. У Си Цзиньпина просто такое лицо, которое наиболее подходит для подобных встреч, ведь по нему вообще непонятно, что он реально думает. Он словно улыбается, но на самом деле у него могут быть совсем другие мысли", – отмечает политолог.

Нужно учитывать два ключевых момента

Во-первых, в контексте встречи Путин устремился весь из себя, рассказывал, что россияне и китайцы – братья навеки. И особенно давил на то, подчеркивает Рейтерович, что между странами должно быть очень мощное военно-техническое сотрудничество. На что Си Цзиньпинь ответил: Китай будет сохранять высокий уровень политических отношений с Россией и посмотрит, как ситуация будет развиваться в 2023 году. Следовательно, Путин не услышал того, чего хотел.

Нужно понимать, что все рассказы диктатора о невероятных объемах торговли и плодотворном сотрудничестве с Китаем не подкреплены конкретными цифрами.

Да, с одной стороны товарооборот вырос, но он (Путин – 24 канал) забыл сказать, что это исключительно китайский импорт. Россия никаких товаров, отдельных сырья и ресурсов Китая не продает, а Китай поставляет ей все, что считает нужным,

– отмечает политолог.

Более того, Путин ни слова не сказал, что Китай присоединился к ключевым санкциям против России. Пусть некоторые достаточно формальны, говорит Рейтерович, но он сохраняет лицо и не собирается дружить с государством-агрессором.

Во-вторых, накануне этой встречи в Китае был назначен новый человек на должность главы Министерства иностранных дел – это бывший посол Китая в Вашингтоне, США. Он с одной стороны известен своей жесткой позицией по защите интересов Китая, а с другой – способностью договариваться с американцами по ключевым вопросам, представляющим интерес для Китая.

Все эти события и сама тональность конференции явно не пошли на пользу Путину. Он разнервничался, потому что ожидал какой-либо другие заявления со стороны главы Китая, а по факту получил общие фразы, которыми Китай оперировал на протяжении всего 2022 года,

– говорит Рейтерович.

Как утверждает политолог, сегодня отношения между Китаем и Россией находятся на самом высоком уровне развития и защиты национальных интересов Китайской Народной Республики. Здесь все прозрачно.

"К тем факторам, которые я приводил, с точки зрения импорта и бросовых цен на ресурсы – Россия чуть ли не за себестоимость готова продавать Китаю и нефть, и газ, и древесину, и золото – все, что Китай попросит", – отмечает Рейтерович.

При этом, акцентирует он, что Китай уже столько не покупает. Это объясняется внутренними причинами, связанными с коронакризисом, экономикой и так далее.

За 2022 год Китай "зашел и сел" в тех азиатских странах, ранее считавшихся сателлитами России. Фраза Си Цзиньпина о том, что Китай будет на страже национальных интересов и территориальной целостности Казахстана как ближайшего партнера КНР – это была даже не пощечина России, а очень смачный удар с разворота.

– уверяет политолог.

Безусловно, российская пропаганда и дальше будет рассказывать, что у России с Китаем все супер. На уровне каких-нибудь встреч это, возможно, это так и выглядит.

"Если посмотреть на реальность, на деньги, на специфику этих взаимоотношений – это отношения суверена с вассалом. Просто этот вассалитет пока не нашел формального подтверждения в виде конкретных межгосударственных документов. Но на уровне экономики это уже давно произошло, и Россия эту зависимость усугубляет каждым месяцем", – резюмировал политолог Игорь Рейтерович.

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