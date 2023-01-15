Своими соображениями по поводу эмбарго на российскую нефть поделился журналист 24 Канала Алексей Печий. Он не только проанализировал ситуацию на рынке, но и попытался спрогнозировать, как это повлияет на войну, развязанную Россией против Украины.

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Последствия нефтяного эмбарго уже ощутили в России

Россия начала ощущать первые последствия нефтяного эмбарго и потолка цен на российскую нефть, хотя и продолжает притворяться, что якобы санкции ей не вредят. И действительно, объемы добычи нефти в России уже упали, а эксперты уверяют, что это только начало.

В то же время, цена на российскую нефть Urals упала до критической для Москвы отметки, ведь мало кто хочет связываться с россиянами. Соответственно, в ЕС уже призывают пересмотреть потолок цены на нефть, сделав его еще на пару десятков долларов ниже.

Впрочем, уже с начала февраля ЕС прекращает покупать у России еще и нефтепродукты, что еще больше ударит по российской экономике. И по этому поводу уже издание Bloomberg уверяет, что Путин в войне против Украины делает ставку на продолжение бедности население. Мол, за большие деньги россияне готовы и умирать.

Но, учитывая критическое состояние экономики, большой вопрос – насколько времени у Путина хватит денег на покупку пушечного мяса. Итак, подробнее об этом давайте дальше и поговорим.

Против России введут новые санкции

Поэтому, прежде чем перейти к обсуждению уже имеющихся санкций, хочу начать эту тему с новости о том, что в ближайшие недели против России будут введены новые санкции, которые отразятся на обороноспособности и финансовых возможностях страны-агрессорки.

Об этом заявил координатор Госдепартамента по санкциям Джеймс О'Брайен. Он подчеркнул, что рабочая группа в Государственном департаменте США, которая насчитывает около 30 членов, подробно изучает все материалы, переданные украинским правительством и группой Ермака-Макфола. По его словам, сейчас завершается работа по ряду важных направлений, и в ближайшие недели ожидается объявление новых санкций.

Что касается определения приоритетных сфер, в которых в первую очередь будут вводиться экономические ограничения, то, по словам советника Госдепартамента, ориентиром будет эффект от санкций. Заявлено, что они должны ударить по возможности России на поле боя и "зацепить" Москву в финансовом плане.

Вместе с тем, ЕС также планирует успеть принять уже 10 пакет санкций к саммиту Украина – ЕС, который будет проходить в Украине уже в феврале. ЕС планирует ввести санкции на экспорт российских алмазов, который оценивается в 4,5 миллиарда евро в год. Новые санкции также должны распространяться на продукцию, которая может быть использована российскими военными. Также санкции коснутся и Беларуси за ее поддержку военных действий России. В 10-м пакете санкций от ЕС состоится полная синхронизация белорусских санкций с российскими, особенно секторальными, в тех областях, где Минск сотрудничает с Москвой в военном плане.

Однако, самые болезненные санкции против России на сегодняшний день – это все же эмбарго на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые уже наносят ущерб российской экономике.

Ущерб от нефтяного эмбарго поражает

Накануне издание Bloomberg сделало первые вычисления по поводу эффективности внедренного потолка на российскую нефть. Там пришли к выводу, что такое ограничение уже стоит Кремлю 172 миллиона долларов в день. При этом потерянные доходы возрастут до 280 миллионов долларов в день, когда ограничение будет распространено на нефтепродукты с 5 февраля. Но к этому мы еще вернемся.

Сейчас обсудим именно потолок цены на нефть, ведь когда она была внедрена на уровне в 60 долларов за баррель, это вызвало недовольство Украины. Ведь даже рыночная цена на тот момент была приближена к этой отметке. Однако уже известно, что флагманская российская нефть уже продается ниже мировых цен более чем вдвое. Кроме того, в декабре 2022 года доходы России упали на 17%, до самого низкого уровня с начала вторжения в Украину.

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Запрет ЕС на импорт сырой нефти и потолок цены привел к сокращению экспорта российской сырой нефти на 12% и падению отпускных цен на 23%, что привело к падению доходов России от продажи сырой нефти в декабре на 32%. Дополнительно, в конце декабря Германия прекратила импорт нефти трубопроводным транспортом, что привело к дальнейшему сокращению еще на 5%. Однако, несмотря на ограничения, экспорт ископаемого топлива из России все еще приносит ей 640 миллионов евро в день. Впрочем, не спешите говорить об измене.

Все дело в том, что Россия увеличила поставки сырой нефти, добываемой в арктическом регионе, в Китай и Индию. Но эту нефть продают со значительными скидками. Издание Reuters отмечает, что арктические сорта Arco, Arco/Novy Port и "Варандей" обычно не направлялись на восток. Но все изменилось после того, как ЕС, страны G7 и Австралия ввели в декабре потолок цен на российскую нефть в дополнение к эмбарго ЕС на нефть.

Россия станет нефтяным придатком

И здесь, на первый взгляд, свое плечо России подставили Индия и Китай. Экспорт арктической сырой нефти в Индию неуклонно растет с мая. Причем Индия активно покупает все три сорта российской нефти, отказавшейся покупать ЕС. По словам одного из источников на индийском нефтеперерабатывающем заводе, Россия активно предлагает Индии все марки своей нефти, но Индия выбирает ту, которая ей больше подходит для переработки и требует невероятных скидок, понимая, что рынок у страны-агрессоры крайне ограничен.

Но Индия, как и Китай, сейчас загоняют в ловушку Россию, которая может стать простым сырьевым придатком. Ведь пока Индия и Китай наращивают покупку российской сырой нефти, сама Россия уже 5 февраля потеряет рынок нефтепродуктов, таких как дизель или авиационное топливо в Европе. Как вы думаете, кто зайдет на ее место?

Но потолок цен на нефть так же имеет свое влияние, даже несмотря на то, что он слишком высок – на уровне 60 долларов за баррель. Впрочем, такой потолок имеет психологический эффект – с Россией не хотят связываться. Яркий пример – по итогам декабря средняя цена основной российской экспортной марки снизилась до $50. А теперь посмотрим чуть раньше – в ноябре та же нефть стоила $66, а в октябре – свыше $70. То есть тенденция к понижению сохраняется.

Еще раз – с октября по декабрь цена на российскую нефть упала с 70 до 50 долларов за баррель. Впрочем, превзошел всех январь – цена на российскую нефть марки Urals рухнула до 38 долларов! Это более чем вдвое меньше эталонной марки Брент. Такого никогда не было. И здесь следует понимать, что Кремль заложил в федеральный бюджет 2023 года цену в 60 долларов.

Последствия для России неизбежны

И здесь есть целый клубок последствий внутри России от такой ситуации – в стране есть целые регионы, живущие благодаря добыче нефти или производству нефтепродуктов. Если нефть продавать некому, месторождения закрываются. А это значит, что они из регионов, обеспечивающих поступление в федеральный бюджет, переходят в дотационные. Следовательно, их нужно будет за что-то содержать, а это дополнительные расходы бюджета.

То есть, подытожим – потолок цены на нефть привел к тому, что основные и единственные покупатели нефти в России решили воспользоваться своим положением и требуют огромные скидки. Ведь в Индии есть и другой поставщик – Ирак, который также может предложить хорошую цену. Так что России деваться некуда – нефть надо куда-то продавать любой ценой.

Однако даже 38 долларов за баррель – это много. Поэтому, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что стоит пересмотреть потолок цены на российскую нефть. И вот уже в Европе обсуждается просмотр потолка цены, по крайней мере, до уровня 40$ за баррель, вместо 60.

Но это еще не все. Дело в том, что уже с 5 февраля. ЕС отказываются от покупки российских нефтепродуктов, то есть дизеля и даже авиационного топлива. И тут как раз и раскрывается интересный план Китая и Индии, якобы подставивших ей плечо, покупая у нее сырую нефть.

Откуда Европа будет брать нефтепродукты

Здесь главный вопрос – если российские нефтепродукты не будут поступать в Европу, тогда какие? Откуда Европа будет брать дизель? В издании Bloomberg уверены, что Китай может стать важнейшим поставщиком дизтоплива в страны ЕС после введения эмбарго на морские поставки российских нефтепродуктов, которое начнет работать с 5 февраля.

Сегодня Россия все еще остается крупнейшим поставщиком дизельного топлива в ЕС. В 2022 году около половины импорта дизтоплива в ЕС и Великобританию приходилось на страну-агрессорку. Но все должно измениться с 5 февраля.

В настоящее время страны ЕС вместе с партнерами ищут замену этому топливу. Так, наиболее очевидным местом, где Европа может получить больше дизельного топлива, является Ближний Восток: он достаточно близок, особенно к странам, граничащим со Средиземным морем. Тем более что страны Ближнего Востока времени не теряли и уже в этом году вводят в эксплуатацию дополнительные нефтеперерабатывающие заводы.

Но самое главное – Индия и США вдруг увеличили объемы поставок в последние недели. Индия уже даже предлагает фьючерсы европейским компаниям на покупку топлива вперед. Схема проста – Индия скупает дешевую нефть в России, перерабатывает ее на нефтепродукты и заходит на рынок, где раньше была Россия. Так же поставки дизтоплива резко выросли в последние месяцы и из Китая.

То есть если сырую нефть Китай и Индия в России продолжат покупать, потому что это дешево, то вот нефтепродукты России почти некому продавать. Даже если будет много желающих, вывезти топливо из России может быть проблемой. Многие перевозчики будут опасаться нарушить западные санкции, а потому игнорируют российские грузы. Следовательно, нефтеперерабатывающие заводы уже можно понемногу закрывать. То есть Индия и Китай сделали все, чтобы на российской нефти зарабатывали именно они, а не Москва.

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И такая вот ситуация, наконец, может постепенно ослаблять путинский режим и его способность поддерживать войну. Не сразу, к сожалению, но постепенно. Например, Путин делает главную ставку на бедное население, которое можно за деньги подкупить, чтобы оно охотнее шло на войну против Украины.

В частности, по данным Bloomberg, в конце декабря Путин распорядился выплатить семьям погибших оккупантов по 5 миллионов рублей, а тем, кто был ранен – по 3 миллиона. И все это параллельно активно освещает российская пропаганда и сразу выпускает рекламу контрактной службы в армии, как схему обогащения.

То есть беднейшие воспринимают войну как быстрое спасение от трудностей и долгов, которые не могут вернуть. Однако, хватит ли у Путина денег на подкуп бедных для участия в войне – вопрос открытый.