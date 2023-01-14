Так, сейчас Россия не может справиться с продажей нефти марки Urals. В то же время, газ дает мало, особенно если направлен в Китай. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционер Леонид Невзлин.
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Дефицит в России будет расти со страшной силой
Доходы страны-агрессора сильно уменьшились. К тому же, ценовое и количественное ограничение на продажу нефтепродуктов будет большим ударом для России. Ведь нефтепродукты большая статья в российском бюджете.
Следовательно, единственное, что в таком случае должно делать нормальное руководство страны – это сокращать бюджет. А это значит, по меньшей мере, прекратить войну, но Владимир Путин этого не будет делать.
Поскольку мы понимаем, что Путин не будет останавливать войну, а на население ему плевать, то дефицит будет расти со страшной силой,
– заметил российский оппозиционер.
По его мнению, Кремль вряд ли изменит свою монетарную политику, а именно – не отпустит рубль до его рыночной стоимости. В таком случае населению Россию нечем будет платить за товары и услуги – россияне окажутся на грани нищеты.
Невзлин прокомментировал экономическую ситуацию в России: смотрите видео
"Ситуация держится только на привычке россиян жить в нищете"
Впрочем, у Путина есть запас времени, чтобы держать население на грани бедности. Невзлин отметил, что говорится об около 1 года, если российский диктатор не проиграет раньше.
Но ему придется постоянно увеличивать расходы на военные цели,
– сказал российский оппозиционер.
Учитывая, как российские оккупанты ведут боевые действия в Бахмуте и Соледаре, то в определенный момент они столкнутся с нехваткой даже патронов. Ведь просто не будут успевать их производить при таких расходах. Не говоря уже о ракетах и прочем.
"Экономический коллапс (в России – 24 Канал) уже решен и держится это лишь на привычке россиян в провинции жить в нищете и все равно любить сакральную кремлевскую власть", – подытожил российский оппозиционер.
Санкции на российские нефтепродукты
- С 5 декабря 2022 года действует эмбарго на российскую нефть и ценовой потолок в 60 долларов за баррель, введенный странами G7, ЕС и Австралией. Такие санкции запрещают европейским компаниям страховать перевозку российской нефти морским путем в третьи страны.
- Запад готовит новые ограничения на экспорт российских нефтепродуктов. Санкции установят два лимита цен на российские нефтепродукты: на более дорогие, такие как дизельное топливо и более дешевые – вроде мазута.
- Предполагается, что новые санкционные ограничения будут иметь более серьезные экономические последствия, поскольку они вступят в силу в тот же день, когда ЕС запретит импорт российского дизельного топлива и других нефтепродуктов.