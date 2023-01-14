Так, сейчас Россия не может справиться с продажей нефти марки Urals. В то же время, газ дает мало, особенно если направлен в Китай. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционер Леонид Невзлин.

Обратите внимание Объем доходов России уменьшается: экономист о том, как на это повлияла нефть

Дефицит в России будет расти со страшной силой

Доходы страны-агрессора сильно уменьшились. К тому же, ценовое и количественное ограничение на продажу нефтепродуктов будет большим ударом для России. Ведь нефтепродукты большая статья в российском бюджете.

Следовательно, единственное, что в таком случае должно делать нормальное руководство страны – это сокращать бюджет. А это значит, по меньшей мере, прекратить войну, но Владимир Путин этого не будет делать.

Поскольку мы понимаем, что Путин не будет останавливать войну, а на население ему плевать, то дефицит будет расти со страшной силой,

– заметил российский оппозиционер.

По его мнению, Кремль вряд ли изменит свою монетарную политику, а именно – не отпустит рубль до его рыночной стоимости. В таком случае населению Россию нечем будет платить за товары и услуги – россияне окажутся на грани нищеты.

Невзлин прокомментировал экономическую ситуацию в России: смотрите видео

"Ситуация держится только на привычке россиян жить в нищете"

Впрочем, у Путина есть запас времени, чтобы держать население на грани бедности. Невзлин отметил, что говорится об около 1 года, если российский диктатор не проиграет раньше.

Но ему придется постоянно увеличивать расходы на военные цели,

– сказал российский оппозиционер.

Учитывая, как российские оккупанты ведут боевые действия в Бахмуте и Соледаре, то в определенный момент они столкнутся с нехваткой даже патронов. Ведь просто не будут успевать их производить при таких расходах. Не говоря уже о ракетах и прочем.

"Экономический коллапс (в России – 24 Канал) уже решен и держится это лишь на привычке россиян в провинции жить в нищете и все равно любить сакральную кремлевскую власть", – подытожил российский оппозиционер.

Санкции на российские нефтепродукты