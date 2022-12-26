Об этом 24 каналу вживую рассказал украинский политолог Андрей Вигиринский. Если Россия потеряет доход от продажи нефти, она загонит себя в еще большую экономическую бездну.

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На днях Дмитрий Песков заявил, что россияне не будут продавать нефть странами, которые установят "потолок цен". Вигиринский поразительной новизны в этом не увидел, ведь Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не будет подчиняться никаким "потолкам" как в вопросе газа, так и в вопросах нефти. А тем странам, которые установят стили цен Россия поставлять ресурсы не будет.

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Однако, подчеркнул политолог, одновременно с "потолком цен" страны установили и эмбарго.

Даже при желании России поставлять нефть по "стелу цен", западные страны не будут ее покупать, потому что существует такое правило как эмбарго.

– отметил Вигиринский.

Соответствующий указ Путин не обнародовал, документ еще готовится. По словам политолога, несколько недель назад появились слухи, что указ может содержать. К примеру, когда Индия, Китай или другие страны-покупатели российской нефти, хоть и не распространяют на себя "потолок цен", эмбарго, и не принадлежат к недружественным странам, но имеют в контракте информацию о том, что условно цена будет 60 долларов, потому что применен механизм "потолка цен", Россия таким странам поставлять нефть не будет.

"Но это не столь принципиальный формальный подход, чтобы его отражать в документе. Потому что сама цена сформируется на основании рыночной ситуации, а она как раз и учитывает "потолок цен" как фактор", - отметил политолог.

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По словам Вигиринского, страна-продавец нефти не имеет широкого выбора рынка поставок, отличного от того, какой у нее покупать нефть готов. Если российская нефть будет стоить меньше 70 долларов, россияне не смогут пополнять свой фонд национального благосостояния, которым так гордятся, из которого и так большая часть денег в этом году ушла на войну с Украиной.

И в целом, убежден спикер, все глобальные проекты типа дорог, газификации, технологических прорывов и тому подобное будут отложены на далекое будущее. Поскольку львиная часть средств сейчас идет на удовлетворение амбиций их диктатора.

По словам Путина, 99% российских граждан поддерживают все происходящее в Украине. И хотя на самом деле это не так, россиянам придется многим пожертвовать.

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