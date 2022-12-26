Про це 24 каналу наживо розповів український політолог Андрій Вігірінський. Якщо Росія втратить дохід від продажу нафти, вона зажене себе в ще більшу економічну прірву.

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Днями Дмітрій Пєсков заявив, що росіяни не продаватимуть нафту країнами, які встановити "стелю цін". Вігірінський разючої новизни в цьому не побачив, адже Владімір Путін неодноразово заявляв, що Росія не буде підкорюватися жодним "стелям" як в питання газу, так і в питаннях нафти. А тим країнам, які встановлять стилі цін, Росія постачати ресурси не буде.

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Однак, акцентував політолог, одночасно із "стелею цін" країни встановили і ембарго.

Навіть за бажання Росії постачати нафту за "стелою цін", західні країни не будуть її купувати, бо існує таке правило як ембарго,

— зазначив Вігірінський.

Відповідного указу Путін не оприлюднив, документ ще готується. За словами політолога, кілька тижнів тому з’явилися чутки, що указ може містити. Приміром, коли Індія, Китай чи інші країни-покупці російської нафти, хоч і не поширюють на себе "стелю цін", ембарго, і не належать до недружніх країн, але мають в контракті інформацію про те, що умовно ціна буде 60 доларів, бо застосований механізм "стелі цін", то Росія таким країнам постачати нафту не буде.

"Але це не настільки принциповий формальний підхід, щоб його відображати в документі. Тому що сама ціна сформується на підставі ринкової ситуації, а вона якраз і враховує "стелю цін" як фактор", — зазначив політолог.

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Чим це загрожує Росії

За словами Вігірінського, країна-продавець нафти не має широкого вибору ринку постачання, відмінного від того, який в неї купувати нафту готовий. Якщо російська нафта буде коштувати менше, ніж 70 доларів, росіяни не зможуть поповнювати свій фонд національного добробуту, яким так пишаються, із якого і так велика частина грошей цього року пішла на війну з Україною.

І в цілому, переконаний спікер, усі глобальні проєкти на кшталт доріг, газифікації, технологічних проривів тощо будуть відкладені на далеке майбутнє. Оскільки левова частина коштів зараз іде на задоволення амбіцій їхнього диктатора.

За словами Путіна, 99% російських громадян підтримують все, що відбувається в Україні. І хоч насправді це не так, росіянам доведеться багато чим пожертвувати.

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