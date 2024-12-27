Володимир Зеленський висловив співчуття та відреагував на ймовірність причетності Росії до авіакатастрофи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його заяву у соцмережі Х.

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Як прокоментував трагедію Зеленський

Як зауважив глава держави, наразі з'являється дедалі більше деталей стосовно моторошної авіакатастрофи. Він висловив щирі співчуття президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та азербайджанському народові, а також заявив, що дедалі більше подробиць вказують на причетність Росії.

Якщо Росія продовжить поширювати брехню, так само як зробила це у випадку збиття нею MH17, необхідно буде консолідувати весь міжнародний тиск на Москву, щоб правда була встановлена, а винні притягнуті до відповідальності,

– заявив Володимир Зеленський.

За його словами, кожне людське життя є важливим, і тому кожна втрата заслуговує на ретельне розслідування стосовно цієї трагедії, аби дізнатися правду.

До слова, у видання The Telegraph також порівнюють катастрофу літака Azerbaijan Airlines, що сталася 25 грудня у Казахстані зі збиттям рейсу MH17 над Україною у 2014 році. Осколкові пошкодження на фюжеляжі азербайджанського повітряного судна схожі на ті, що залишилися на корпусі малазійського літака.